Le PRINCE Harry a retrouvé son frère William pendant deux heures après les funérailles du duc d’Édimbourg – suscitant l’espoir de paix entre eux.

Ils ont rejoint papa Charles pour la première fois depuis que l’interview d’Oprah US de Harry et de sa femme Meghan a menacé de déchirer la famille.

🔵 Lisez notre Blog funéraire en direct du prince Philip pour les dernières mises à jour

Le prince Harry a retrouvé son frère William et son père Charles pendant deux heures après les funérailles de Philip Crédit: Reuters

La famille a été réunie à Windsor pour les funérailles du duc d’Édimbourg Crédit: AFP

Charles en larmes a regardé son père emmener son dernier voyage Crédit: AP

Charles a eu des entretiens privés avec ses fils en guerre après les funérailles du duc d’Édimbourg – et les initiés disent que c’est exactement ce que Philip aurait voulu.

Les trois se sont rencontrés loin des caméras après le service télévisé de samedi.

Ils sont restés ensemble pendant deux heures au château de Windsor alors qu’ils se mêlaient aux membres de la famille sur son quadrilatère.

Cela a suscité l’espoir que la rupture dévastatrice entre les frères pourrait un jour être guérie.

Harry peut maintenant rester pour le 95e anniversaire de la reine ce mercredi.

Il a également annoncé qu’il rejoindrait son frère aîné pour le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana au palais de Kensington.

Les initiés royaux espèrent que la cérémonie du 1er juillet pourrait également aider à atténuer la fracture alors qu’ils se tiennent ensemble pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Harry avait accusé William d’être « piégé » dans la famille royale Crédits: Splash

Charles a eu des entretiens privés avec ses fils après les funérailles du duc Crédit: Camera Press

Les frères en guerre se sont retrouvés loin des caméras après le service télévisé Crédit: PA

Une source a déclaré: « Nous sommes au début, mais vous espérez que c’est exactement la première étape que Philip aurait souhaité. »

Les frères ont rejoint Charles en larmes, 72 ans, pour la première fois depuis l’interview télévisée américaine de la bombe d’Harry et de sa femme Meghan qui menaçait de déchirer la famille royale.

Harry, 36 ans, avait accusé William, 38 ans, et Charles d’être «piégés» dans la famille royale lors d’une conversation préenregistrée avec Oprah Winfrey.

Les pourparlers entre le trio après que les détails de la conversation aient été divulgués ont été décrits comme «improductifs».

Samedi, des millions de personnes à la télévision ont vu William et Harry se parler alors qu’ils s’éloignaient côte à côte de la chapelle St George après les funérailles.

Ils ont parlé pendant environ quatre minutes – après avoir été délibérément séparés pendant la procession une heure plus tôt.

‘SOLIDARITÉ ET CONFORT’

Une source a déclaré: «On ne sait pas ce qui a été dit à huis clos et quand les caméras ont été éteintes, mais il est insondable de penser que Megxit et Oprah ne sont pas venus.

«Harry et William ont semblé cordiaux alors que les caméras tournaient et cela semblait ouvrir la voie à Charles pour les rejoindre quand tout le monde était parti.»

Harry et William arrivèrent ensemble au Quadrangle loin des caméras de télévision alors que le reste de la famille discutait sur la pelouse.

Charles et Camilla, qui avaient conduit la famille sur le chemin du retour, se promenèrent dans l’herbe pour parler aux princes.

Les membres de la famille se sont séparés en petits groupes et ont parlé à deux mètres l’un de l’autre sans leurs masques, offrant «solidarité» et «réconfort», ont révélé des sources.

La reine s’est retirée dans ses appartements privés avec sa dame d’honneur Susan Hussey immédiatement après le service.

La plupart des autres personnes en deuil qui ont rejoint la reine à l’intérieur de la chapelle ont quitté le château peu de temps après les funérailles de 50 minutes.

La reine était assise seule pendant le service à Windsor Crédit: AP

Sa Majesté était assise seule dans la chapelle St George pendant que son mari reposait Crédit: PA

Le prince William et Harry ont marché derrière le cercueil lors des funérailles du prince Philip Crédits: Getty

La duchesse de Cornouailles est partie en voiture sans Charles à 17h. Mais selon des sources, le prince de Galles et ses fils sont restés au château pendant une heure après le départ de Camilla.

La biographe royale Penny Junor a déclaré: «C’était quelques minutes après les funérailles et ils étaient tous en deuil à leur manière.

«Il y a peut-être eu des salutations. Et même cela est un début positif.

«Il y a beaucoup à démêler ici. C’est une brouille qui dure depuis longtemps. Ils ont besoin de temps, d’espace et de confiance.

«Harry devrait rester pour l’anniversaire de la reine, car c’est le moins qu’il puisse faire pour sa grand-mère et cela lui donne encore plus d’opportunités de parler à son père et à son frère.

Le cousin Peter Phillips, 43 ans, a été délibérément placé entre Harry et William alors que les membres de la famille royale participaient à la marche de huit minutes derrière le cercueil jusqu’à la chapelle.

Les funérailles ont eu lieu dans la même chapelle où Harry s’est marié en 2018 Crédits: Getty

William et Kate ont été photographiés en train de discuter avec Harry après le service Crédits: pixel8000

Les porteurs des Royal Marines portent le cercueil du prince Philip Crédits: Getty Images – Getty

La reine n’avait commandé aucun uniforme à l’enterrement pour épargner les rougeurs d’Harry.

Il a été déchu de ses titres militaires honorifiques lorsqu’il a quitté ses fonctions royales pour vivre avec Meghan et son fils Archie aux États-Unis.

Les frères étaient assis l’un en face de l’autre dans la chapelle pour rendre hommage à Philippe, décédé il y a dix jours à l’âge de 99 ans.

La reine a dû s’asseoir seule dans la chapelle pendant qu’elle regardait le cercueil de son mari descendre dans le caveau royal.

Alors qu’ils émergeaient d’un porche de la chapelle, Harry et la duchesse de Cambridge – tous deux portant des masques – pouvaient être vus en train de bavarder.

Au lieu de prendre des voitures pour leur voyage, le reste des personnes en deuil est parti à pied.

Le dernier voyage du duc d’Édimbourg a été rempli de tristesse

Sa Majesté n’a jamais régné sans Philippe à ses côtés Crédit: AP

Harry incline la tête dans la chapelle Crédits: pixel8000

William a été vu se tourner et faire signe à Kate, 39 ans, de la suivre.

Des images télévisées ont montré que le duc de Cambridge saisissait un ordre de service et retirait son masque Covid-19 – puis permettait à Harry de se déplacer à ses côtés.

Le couple parla doucement alors qu’ils montaient la colline alors que Kate se retirait.

Le prince Andrew et Sophie Wessex ont regardé par-dessus leurs épaules pour garder un œil sur les frères qui ont à peine parlé depuis qu’Harry a quitté ses fonctions royales.

William tourna plusieurs fois la tête vers Harry comme s’il réagissait aux commentaires.

Lorsque les caméras ont été éteintes, les frères ont suivi la famille devant la tour ronde et à travers la porte normande dans le quadrilatère.

Le prince Andrew avait l’air sombre alors qu’il enlevait temporairement son masque Crédit: AP

La princesse Anne, qui était particulièrement proche de son père, semblait émue Crédit: AFP

Les membres de la famille royale marchent derrière le cercueil Crédit: i-Images

Alors que William et Harry émergeaient ensemble, le prince Charles – qui avait déjà été vu essuyant une larme – et Camilla se dirigèrent vers ses fils.

C’était la première fois qu’Harry était avec sa famille depuis la cérémonie du jour du Commonwealth au château de Windsor en mars dernier.

Le palais de Buckingham n’a pas voulu commenter hier.

La famille royale continuera de pleurer cette semaine – mais la période de deuil national est terminée.

Les détails de leurs plans pour aujourd’hui n’ont pas été révélés.

Après près de 70 ans en tant que monarque, la reine régnera désormais sans son mari à ses côtés.

Après les funérailles, l’auteur et expert en langage corporel Judi James a décrit le monarque comme «très vulnérable et fragile».

La reine vêtue de noir pour les funérailles de son défunt mari Crédit: PA

Kate, Harry et William semblaient bien s’entendre tout au long de la journée Crédits: pixel8000

La reine regarde le cercueil est transporté dans la chapelle Crédit: PA

La reine portait une grande broche qui a été offerte à sa grand-mère en 1893 Crédits: pixel8000

Les funérailles ont été conformes aux règlements de Covid Crédit: AFP

Discussions sur l’avenir du cabinet Le PRINCE Charles et le prince William mèneront un sommet pour décider de l’avenir de la monarchie après la mort du duc d’Édimbourg. Les deux hommes discuteront de la perspective d’une structure allégée avec moins de membres actifs à temps plein de la famille royale, de ce qu’ils devraient faire et de qui ils devraient être. La mort du prince Philip laisse des centaines de ses patronages vacants, tandis que la décision de Harry de prendre du recul a également déclenché la discussion. Une source a déclaré: « La question est de savoir si vous commencez par décider du nombre de parrainages et d’engagements à prévoir ou si vous décidez du nombre de personnes qu’il devrait y avoir. »