Harry a qualifié de “irrespectueux” envers les femmes “lors d’un voyage de ski en Suisse où il a passé la nuit avec un adolescent de 8 ans son cadet”

Le PRINCE Harry a lancé des plaisanteries obscènes sur les jeunes femmes et a fait une blague grossière impliquant un verre à liqueur lors d’un week-end de ski sauvage, a révélé une source.

Un ancien copain a accusé le duc de Sussex d’être irrespectueux envers les femmes après que le prince, alors âgé de 27 ans, ait passé la nuit avec une adolescente britannique de huit ans sa cadette.

Le prince Harry aurait passé la nuit avec une adolescente britannique de huit ans sa cadette lors d’un voyage de ski 1 crédit

Harry a demandé à l’adolescente de signer un accord de non-divulgation Crédit : SOLO Syndication

Et ils ont révélé comment le prince avait ensuite exigé que la jeune fille signe un accord de non-divulgation dans le but de l’empêcher de parler de leur rencontre.

L’incident a eu lieu lorsque Harry s’est rendu dans une succursale de la discothèque Public de son ami Guy Pelly à Verbier, dans les Alpes suisses.

Harry, qui était célibataire à l’époque, s’était rendu au complexe avec des amis de la haute société, dont Pelly et Tom Inskip.

Au club, le prince aurait fait la remarque grossière sur le verre à liqueur.

La source a expliqué: «Il y avait des gens là-dedans qui buvaient des coups, et avec des verres à liqueur en équilibre sur des skis et des trucs comme ça.

“Harry a attrapé un verre et a fait une blague à ce sujet. Il parlait notamment d’une jeune fille britannique, qui avait environ 19 ans à l’époque.

“Quelqu’un lui a pris le verre et l’a rendu au bar.

«Mais cela montrait ce qu’il pensait être des plaisanteries acceptables sur les filles.

“C’était peut-être une blague. Cependant, il semblait qu’il était habitué, en tant que membre à part entière de la famille royale, à obtenir ce qu’il voulait.

“Cela semblait être des filles, des boissons gratuites et un traitement VIP.

“Son comportement semble en contradiction avec le fait qu’il se plaint maintenant d’être un prince et comment il a été” mis en cage “par cela sur Netflix et dans son livre – et dit qu’il est féministe.”

Lors de la soirée, des amis auraient remarqué comment Harry avait disparu avec l’adolescente, qui est retournée à son hôtel.

Il séjournait au Nevai à 300 £ la nuit.

Notre source a déclaré: “Elle était jeune, attirante et chic.

“Le lendemain matin, j’ai entendu dire qu’Harry avait apparemment demandé qu’elle signe un accord de non-divulgation pour l’empêcher de parler de leur rencontre.

“Je ne suis pas si surpris par certains éléments de son livre, car il montre qu’il jouait beaucoup quand il était plus jeune et qu’il n’était pas particulièrement responsable.”

Le Sun on Sunday connaît le nom de la femme – qui est apparue dans le magazine Tatler alors qu’elle était plus jeune et est maintenant mariée – mais a décidé de ne pas l’identifier.

Le prince Harry aurait fait des remarques grossières sur les jeunes femmes 1 crédit

Le prince Harry était en voyage de ski avec des amis de la haute société dans les Alpes suisses Crédit : Darren Fletcher – Le Soleil

À une autre occasion, Harry aurait invité une jeune hôtesse de boîte de nuit qu’il avait rencontrée à Londres à la résidence royale Balmoral, avec ses copains.

La source a expliqué : « C’était une jeune fille, 21 ou 22 ans, et bien sûr elle a sauté sur l’occasion d’aller à Balmoral pour un week-end de tournage.

“Harry l’avait vue travailler dans un club et l’avait admirée.

“Il avait tendance à aller vers les blondes en particulier à l’époque.

“Elle était du nord et de la classe ouvrière et avait un accent – ​​et était extrêmement attirante.”

Harry l’a officiellement invitée en tant que “plus un” de Guy Pelly, mais on a dit que c’était le prince qui semblait avoir jeté son dévolu sur elle.

Notre source a poursuivi: “Pendant qu’elle est allée en profiter, elle n’a laissé rien de romantique se produire.

“Mais je me souviens qu’Harry l’a critiquée par la suite et s’est moqué d’elle et de son accent.

“C’est comme ça qu’était Harry à l’époque.

“Il peut prêcher sur tous les sujets sous le soleil, mais il y a beaucoup de gens qui savaient à quoi il ressemblait à l’époque et qui le connaissaient pendant ses jours les plus sauvages.”

La source a déclaré qu’ils avaient décidé de parler du comportement de Harry envers les filles après que le prince se soit décrit comme féministe.

Ils ont dit: “Je pense que cela montre l’hypocrisie de Harry.”

Harry a fait le commentaire en visitant l’association caritative Tomorrow’s Women Wirral avec Meghan à Birkenhead en 2019.

La patronne de l’organisme de bienfaisance, Angela Murphy, a déclaré: “Au cours d’une discussion, le prince Harry, à notre plus grand plaisir, a déclaré” je suis une féministe “et a souligné qu’il est tout aussi important que les hommes soutiennent le mouvement d’autonomisation des femmes.”

Et, dans une interview avec l’activiste américaine Gloria Steinem en août 2020, Meghan a fièrement répété l’affirmation de Harry.

Elle a déclaré: “J’adore le fait qu’à son arrivée, il ait dit:” Vous savez que je suis aussi une féministe. C’est vraiment important pour moi que vous le sachiez.

Notre source, qui voyait régulièrement le prince Harry sur la scène des clubs, a raconté comment ils avaient été témoins du comportement infernal du duc de Sussex à Verbier en 2011.

Ils ont dit: “Il a certainement apprécié le fait qu’il était un prince éligible à l’époque.”

Lors du même voyage de ski, Harry se serait « ridiculisé » lors d’un dîner au restaurant en prétendant être un expert en vin.

Notre source a déclaré qu’il avait commandé une bouteille de vin rouge à 800 €, mais lorsqu’un ami a acheté une bouteille moins chère et lui a fait goûter les deux à l’aveugle, il a choisi celle à 35 € comme étant la meilleure.

Et notre source a poursuivi : “Il a ensuite refusé de revenir en arrière et s’en tenait à ses armes en disant qu’ils devaient boire le plus cher.”

Nous avons approché les représentants du prince Harry pour commentaires.

Harry proclame maintenant être une féministe – un contraste frappant avec ses précédentes bouffonneries présumées 1 crédit