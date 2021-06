Harry a dit que le bébé Lilibet porterait son nom

La reine a été informée par le prince Harry que le bébé Lilibet porterait son nom, mais les responsables du palais ignoraient l’annonce de la naissance, a-t-on suggéré.

Des sources suggèrent que les responsables du palais de Buckingham n’ont pas été informés de la naissance de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor – et ne l’ont découvert qu’à 17 heures avec le reste du monde.

Selon le Times, Sa Majesté a en fait été informée que son onzième arrière-petit-enfant allait porter son nom.

Mais on ne sait pas si la reine savait que la duchesse de Sussex avait accouché avant le public.

Ce n’est qu’à 18h34 – plus d’une heure et demie après l’annonce de Meghan et Harry – que la famille royale a publié une déclaration de bonne volonté sur la bonne nouvelle.

Les responsables du palais de Buckingham ignoraient que le bébé était né jusqu’à ce que l’annonce soit faite à 17 heures sur les réseaux sociaux, selon Mail.

Le palais a refusé de discuter du moment où la reine a été informée de l’arrivée en toute sécurité de son dernier arrière-petit-enfant – ou si elle a été informée du nom de Lili.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré au Sun: «Lilibet est un nom tellement personnel pour la reine que vous espérez qu’ils ont averti le palais.

« Je soupçonne qu’Harry et Meghan ont réalisé qu’ils avaient exagéré leurs critiques ces derniers mois et que le centime a baissé qu’ils ont causé un préjudice profond à la grand-mère de Harry et à d’autres membres de la famille. »

M. Dampier – qui a écrit Royally Suited: Harry et Meghan dans leurs propres mots – a ajouté: « Ils pourraient essayer de réparer une partie des dégâts. »

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor partage le surnom que le prince Philip a appelé sa femme la reine pendant plus de 70 ans – tandis que le deuxième prénom est un hommage à la mère de Harry.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a accouché vendredi à 11 h 40, heure locale, dans un hôpital situé à dix minutes de route de leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie.

Le bébé pesait 7 lb 1 oz.

Dans un communiqué publié hier soir, Harry et Meghan, qui ont un fils de deux ans, Archie, ont déclaré : « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

«Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Un porte-parole a déclaré que la maman et le bébé étaient « en bonne santé et bien ».

Meghan a choisi l’hôpital Santa Barbara Cottage plutôt que le populaire centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles.

Le porte-parole a poursuivi: « Lili s’installe maintenant à la maison. » Ils ont confirmé : « Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

« Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. »

Hier soir, une source royale a déclaré au Sun: «Lilibet était un surnom préféré utilisé par le prince Philip. C’est aussi l’un des favoris de Harry depuis des années.

«Lors d’un engagement royal à Liverpool en 2019, lorsque Meghan était enceinte d’Archie, Harry a demandé à quelqu’un dans la foule comment elle épelait le nom de sa fille Lily.

« Elle a dit qu’Harry s’y intéressait beaucoup et a suggéré qu’il souhaitait le donner à sa propre fille un jour. »

Les fleurs de muguet faisaient partie des fleurs portées par les demoiselles d’honneur de Meghan lorsqu’elle a épousé Harry en 2018.

La reine, le prince William et Kate Middleton ont félicité Meghan et Harry pour la naissance de leur fille dans un communiqué du palais de Buckingham.

Il disait: « La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, et le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex. »

Le Premier ministre Boris Johnson a également adressé ses vœux aux Sussex en écrivant : « De nombreuses félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de leur fille ».

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

Et le prince Charles et Camilla ont également écrit : « Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana

« Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale. »

Le père séparé de Meghan, Thomas Markle, 76 ans, a déclaré au Sun hier soir: « Je suis très heureux que ma fille et ma nouvelle petite-fille aient eu un accouchement réussi. Je leur souhaite tout mon amour et la meilleure des chances.

Lili est le premier petit-enfant de la reine à avoir été à l’étranger et est le premier royal senior à être né en Amérique.

Comme Archie, elle aura automatiquement la nationalité américaine.

De manière poignante, elle est la première des arrière-petits-enfants du monarque et de Philip à naître depuis la mort du duc en avril.

Elle est maintenant huitième sur le trône – derrière son propre père le prince Harry, son oncle le prince William, son grand-père le prince Charles, ses cousins ​​et son frère aîné Archie.

Lili est également la cousine germaine du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis – et le cinquième petit-enfant du prince Charles.

Sa naissance permettra à Harry de retourner à Londres pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana au palais de Kensington pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Le duc de Sussex doit diriger l’événement du 1er juillet aux côtés du prince William – qui serait « furieux » contre son jeune frère à la suite de ses interviews explosives d’Oprah et de ses attaques contre les Royals.

Une source a déclaré: «La rumeur disait que Harry faisait un écart au dévoilement de la statue de Diana au milieu de sa relation conflictuelle avec William.

« Meghan étant enceinte aurait été une raison pratique et parfaite de ne pas y assister.

« Mais il n’a maintenant aucune excuse pour ne pas venir, et on s’attendra à ce qu’il soit aux côtés de William dans une démonstration de solitude fraternelle. »

La naissance de Lili fait suite à des révélations en novembre selon lesquelles Meghan avait fait une fausse couche en juillet de l’année dernière.

Le duc et la duchesse n’ont auparavant pas caché leur désir d’avoir un deuxième enfant, mais ont également déclaré que deux étaient leur limite pour des raisons environnementales.

Ils ont révélé avec enthousiasme qu’ils avaient une fille lors de leur interview avec Oprah en mars, avec Harry disant à l’animateur de talk-show le sexe.

Quand Oprah a demandé à Harry ce qu’il ressentait en apprenant qu’il aurait une fille, il a jailli : « Incroyable. Juste reconnaissant.

« Avoir n’importe quel enfant, n’importe lequel ou n’importe quel deux, aurait été incroyable. Mais pour avoir un garçon puis une fille, que demander de plus. Nous avons notre famille, nous quatre et nos deux chiens.