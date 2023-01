Harry a appelé son thérapeute au lieu de Meghan après avoir été « jeté au sol » par William, révèle le nouveau livre Spare

Le PRINCE Harry a appelé sa thérapeute à la place de Meghan Markle après avoir été “agressé” par le prince William, affirme-t-il dans son nouveau livre.

Le duc de Sussex allègue que son frère “l’a jeté à terre” lors d’une dispute houleuse.

Le prince Harry dit qu’il a appelé son thérapeute au lieu de sa femme Meghan Markle après s’être disputé avec son frère

Le livre explosif de Harry, Spare, sortira la semaine prochaine Crédit : AP

Dans son prochain livre explosif Spare, qui doit sortir le 10 janvier, Harry dit qu’il a immédiatement contacté son thérapeute plutôt que sa femme après la crise.

Harry affirme avoir parlé plus tard à Meghan de la dispute après avoir remarqué “des égratignures et des ecchymoses” sur son dos, rapporte le Guardian.

Selon le livre de Harry, William, maintenant le prince de Galles, a qualifié Meghan de “grossière” et de “difficile” pendant la dispute.

Harry allègue que William “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier et … m’a jeté au sol”.

Il affirme qu’il s’est retrouvé avec une blessure visible au dos à la suite de la dispute de 2019 à Nottingham Cottage sur le terrain du palais de Kensington, où il vivait à l’époque.

Harry dit que William était déjà “très chaud” quand il est arrivé, voulant parler de la détérioration de leur relation.

Selon Harry, cela s’est transformé en une engueulade lorsque William s’est plaint de sa femme Meghan, la qualifiant de “grossière” et “abrasive”.

Harry a accusé son frère d’avoir répété le récit de la presse avant que William n’insiste sur le fait qu’il essayait d’aider.

Le duc de Sussex a répondu : “Êtes-vous sérieux ? Aidez-moi ? Désolé, c’est comme ça que vous appelez ça ? M’aider ?”

Harry prétend qu’il a ensuite versé un verre d’eau à William et lui a dit : “Willy, je ne peux pas te parler quand tu es comme ça.”

Il dit ensuite que son frère l’a appelé “un autre nom” puis “est venu vers moi”.

Harry affirme : “Tout s’est passé si vite. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a fait tomber au sol.

“J’ai atterri sur le bol du chien, qui s’est fissuré sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé là un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir.”

Il dit que William lui a dit de le riposter mais il a refusé, et donc son frère est parti “avec un air plein de regrets et s’excusant”.

William a ensuite dit à son frère de ne pas parler à Meghan de la confrontation, selon Harry.

Harry dit qu’il a répondu : “Tu veux dire que tu m’as attaqué ?”, ce à quoi il prétend que William a répondu : “Je ne t’ai pas attaqué, Harold.”

Il est également rapporté que le livre de Harry révèle comment le roi Charles a supplié ses fils de ne pas faire de ses “dernières années une misère”.

Le duc de Sussex a déclaré que son père avait réuni les frères en conflit après les funérailles du prince Philip en avril 2021.

Harry dit que Charles, alors prince de Galles, se tenait entre lui et William tout en “regardant nos visages rouges”, rapporte le Guardian à partir d’un extrait divulgué de Spare.

Il prétend que Charles a dit: “S’il vous plaît, mon garçon, ne faites pas de mes dernières années une misère.”

Les extraits du livre de Harry ont été publiés par le Guardian. On ne sait pas comment ils ont obtenu une première copie.

Cela vient après que The Sun a révélé que le livre portera sa guerre avec son frère William, 40 ans, à un nouveau niveau.

La biographie de Harry Spare – qui devrait révéler plus que sa série Netflix – se plaint qu’il joue le deuxième violon.