Harrods : une Ontarienne arrêtée pour « dissimulation » d’agression sexuelle

Amy se souvient d’être entrée dans le magasin Harrods en 1993 et ​​d’avoir été éblouie par la beauté scintillante qui l’entourait. Elle venait d’obtenir son diplôme de l’Université Trent et avait postulé pour un emploi dans ce grand magasin de luxe à Londres.

Elle n’avait que 21 ans lorsqu’elle a été embauchée chez Harrods pour travailler dans le magasin et vendre des sacs Furla et Moschino. C’était la première fois qu’Amy s’aventurait aussi loin de chez elle à Peterborough, en Ontario.

« Je n’aurais jamais pu imaginer me retrouver dans un bâtiment aussi incroyable. C’était tout simplement rempli de luxe, de merveilles et de beauté », a déclaré Amy, 52 ans, lors d’une interview avec des journalistes canadiens à Londres. « C’était un rêve devenu réalité. »

Ce rêve s’est transformé en cauchemar après qu’elle a attiré l’attention de Mohamed Al Fayed, l’ancien président et propriétaire de Harrods.

Elle se souvient avoir été contactée par les ressources humaines qui lui ont dit que le président souhaitait la rencontrer et « lui faire bonne figure ». Lors de cette première rencontre, raconte Amy, Al Fayed s’est renseigné sur son éducation et son éducation et a été « intéressé » de savoir qu’elle était seule à Londres, pour sa première expérience à l’étranger.

Après cette réunion, Amy a appris qu’elle allait être promue, qu’elle ne travaillerait plus dans l’atelier, mais qu’elle serait mutée dans le bureau privé d’Al Fayed surplombant Hyde Park. Avant le transfert, Amy a été envoyée chez un médecin pour un examen gynécologique. C’était la première fois qu’elle faisait un frottis, mais elle n’a jamais vu les résultats du test.

« (J’)évoluais vers une situation plus intime, plus proche de son terrain de jeu… Je pensais simplement que cela faisait partie du processus de sélection. »

Amy a déclaré qu’elle pensait que les employés étaient bien traités parce qu’elle avait été envoyée chez une femme médecin qui avait un cabinet dans une rue prestigieuse.

« Elle était à Harley Street – les gens ici à Londres savent que c’est là que se trouvent les meilleurs médecins. »

Ses responsabilités au bureau privé d’Al Fayed comprenaient répondre au téléphone et rassembler des documents. C’était un endroit qui, selon elle, l’isolait des regards du public, où le président pouvait la caresser, la tripoter et l’embrasser.

D’autres jeunes femmes travaillaient dans ce bureau. Selon Amy, elles savaient toutes qu’elles étaient surveillées par des agents de sécurité et que des caméras enregistraient chacun de leurs faits et gestes.

Amy raconte qu’après son transfert, le président est devenu « très possessif » et de plus en plus autoritaire à son égard. On lui a dit qu’elle devait être là où il voulait qu’elle soit. Un jour, on lui a ordonné de rejoindre Al Fayed pour un voyage d’affaires à Paris.

Elle affirme avoir pris l’avion privé d’Al Fayed pour se rendre en France. Mais au lieu de séjourner à l’hôtel Ritz Paris dont il était propriétaire, Al Fayed aurait dit à Amy qu’ils passeraient la nuit à la Villa Windsor. Le milliardaire égyptien louait la demeure parisienne qui appartenait autrefois au duc et à la duchesse de Windsor pour un million de francs par an.

Cette nuit-là, Amy a dormi dans une petite chambre avec un lit simple qui, d’après elle, était destiné « à un enfant » et décoré pour un garçon. Au milieu de la nuit, la poignée de la porte a tourné. Amy raconte qu’Al Fayed serait entré presque nu, à l’exception d’une serviette enroulée autour de sa taille.

« C’est un homme avec un gros ventre et la serviette ne le couvrait pas correctement. Il a ensuite grimpé sur moi dans ce lit et m’a agressée avec l’intention claire de me violer. »

Pour se prémunir de son « agressivité », elle lui a lancé : « Si seulement ma mère savait. »

Ces mots prononcés par Amy ont stoppé net Al Fayed. Il a alors quitté la pièce. Elle raconte que le lendemain, il a agi comme si de rien n’était alors que la peur parcourait son corps. Amy savait qu’elle ne pourrait pas s’échapper.

« Je n’avais pas de passeport. Je n’avais pas de téléphone. Je ne savais pas où j’étais. »

Amy fait partie des dizaines de femmes et d’anciennes employées qui ont dénoncé les abus sexuels qu’elles ont subis de la part de l’homme d’affaires basé à Londres. Elles ont rencontré une équipe d’avocats britanniques pour demander des comptes par le biais d’une action civile.

« Mohamed Al Fayed est un monstre… mais c’est un monstre rendu possible par un système qui imprègne Harrods », a déclaré Dean Armstrong, avocat chargé de l’affaire.

« Nous allons exposer notre revendication et montrer comment elle démontre un échec abject en matière de responsabilité d’entreprise et un échec à fournir un lieu de travail sûr. »

Lors de leur conférence de presse, l’équipe juridique des survivants de Harrod a donné des exemples de la manière dont la direction a permis à Al Fayed de transformer le magasin en son terrain de chasse pervers.

Plusieurs jeunes femmes ont été soumises à des examens cervicaux pour déterminer leur « santé sexuelle ». Les lignes téléphoniques étaient placées sur écoute et des agents de sécurité menaçaient les femmes si elles se plaignaient, tandis que d’autres étaient intimidées pour signer des accords de confidentialité. Ils ont souligné que la plus jeune victime d’Al Fayed avait 15 ans et que, bien que sa plainte pour agression sexuelle en 2009 ait déclenché une enquête criminelle, elle n’a abouti à aucune inculpation.

Al Fayed, qui courtisait et affrontait à la fois la famille royale et les politiciens, est décédé l’année dernière. Il avait 94 ans. Il avait vendu Harrods à des investisseurs qataris en 2010. Les nouveaux propriétaires de l’entreprise ont présenté leurs excuses aux victimes, mais ils affirment qu’ils n’ont pas été conscients de l’ampleur des abus avant l’année dernière, lorsque de « nouvelles informations » ont été révélées. L’entreprise a proposé de régler les plaintes le plus rapidement possible.

Mais les avocats britanniques refusent de laisser les managers actuels s’en tirer. Armstrong souligne qu’avant le documentaire de la BBC qui vient d’être diffusé, trois révélations sur les abus sexuels d’Al Fayed ont été faites, une par Vanity Fair en 1995, une par ITV en 1997 et une par Channel 4 en 2017.

« (Al Fayed) est mort sans assumer la responsabilité de ce qu’il a fait à nombre de ses victimes. Ces victimes ont souffert pendant des années, voire des décennies », a déclaré l’avocate américaine des droits des femmes Gloria Allred, qui a représenté des femmes agressées par des prédateurs notoires, dont Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Bill Cosby et R. Kelly.

Allred a rappelé aux femmes que la « justice civile » était toujours possible.

« Al Fayed était déterminé à les faire taire. Ils ne seront plus réduits au silence », a déclaré Allred en annonçant qu’elle rejoindrait l’équipe juridique britannique dans leur combat.

Une seule survivante présente à la conférence de presse s’est sentie à l’aise, assise sur l’estrade et parlant au groupe de journalistes sans que son visage ne soit caché.

« Natacha » a révélé son visage mais pas son nom complet.

« Si vous pouvez vous unir en tant que femmes, vous avez la force de ne plus avoir peur. »

La salle a applaudi à ces mots. Amy, une autre survivante, était parmi celles qui applaudissaient « Natacha ». Le harcèlement et la tentative d’agression l’avaient rendue anxieuse. Mais dans cette salle, avec ces femmes qui se sont lancées ensemble dans une bataille juridique, elle s’est sentie plus légère et n’était plus isolée.

« Être avec ces femmes est une expérience enrichissante. »