Harrods « totalement consterné » par les allégations selon lesquelles l’ancien propriétaire Mohamed Al Fayed aurait violé des employées

Londres

CNN

—



Le grand magasin londonien haut de gamme Harrods s’est déclaré jeudi « profondément consterné » par les allégations d’abus – y compris de viol – perpétrés par son ancien propriétaire, le défunt milliardaire Mohamed Al Fayed.

Plus de 20 anciennes employées de Harrods ont accusé Al Fayed, décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans, de les avoir agressées sexuellement, selon une enquête approfondie. Enquête de la BBCL’une d’elles a déclaré avoir été agressée alors qu’elle avait 15 ans et Al Fayed 79 ans. Harrods a reconnu qu’Al Fayed avait « l’intention d’abuser de son pouvoir partout où il opérait ».

Les agressions présumées auraient eu lieu dans de nombreux endroits, notamment dans l’appartement de luxe d’Al Fayed à Londres, à l’hôtel Ritz à Paris, dont Al Fayed était propriétaire, et dans une villa parisienne qu’Al Fayed louait, appelée Villa Windsor, connue pour être la résidence principale du duc de Windsor, ancien roi britannique, et de son épouse, pendant des décennies.

Le fils d’Al Fayed, Dodi Fayed, est décédé en 1997 avec la princesse Diana dans un accident de voiture à grande vitesse à Paris.

D’anciens employés de Harrods ont déclaré à la BBC que le traitement réservé par Al Fayed aux femmes était connu dans tout le grand magasin, un ancien directeur de rayon affirmant que ce n’était « même pas un secret ».

« Je le savais et je pense que si je le savais, tout le monde le savait. Ceux qui disent le contraire mentent », a déclaré l’ancien directeur du département Tony Leeming.

En 2008, Al Fayed a nié les allégations d’agression sexuelle sur une fille de moins de 16 ans. La police a déclaré que l’agression présumée avait eu lieu à une adresse professionnelle dans le centre de Londres.

Harrods a présenté ses excuses aux victimes dans un communiqué, ajoutant que « le Harrods d’aujourd’hui est une organisation très différente de celle détenue et contrôlée par Al Fayed entre 1985 et 2010 ».

« Nous sommes profondément choqués par les allégations d’abus perpétrées par Mohamed Al Fayed », a déclaré l’entreprise. « Il s’agit des actes d’un individu qui avait l’intention d’abuser de son pouvoir partout où il opérait et nous les condamnons dans les termes les plus forts. Nous reconnaissons également que pendant cette période, en tant qu’entreprise, nous avons failli à nos employés qui ont été ses victimes et pour cela, nous nous excusons sincèrement. »

Harrods a déclaré que l’année dernière, « de nouvelles informations ont été révélées » concernant des allégations historiques d’abus sexuels perpétrées par Al Fayed. Depuis lors, a-t-il déclaré, « notre priorité a été de régler les plaintes le plus rapidement possible, en évitant de longues procédures judiciaires pour les femmes impliquées. Ce processus est toujours disponible pour tous les employés actuels ou anciens d’Harrods. »