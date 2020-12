Le célèbre grand magasin a toujours été une destination pour la plupart quand il s’agit de faire du shopping le lendemain de Noël, et cette année est un peu différente pour Harrods.

Oui, le plus grand magasin de luxe au monde a lancé tôt sa vente du lendemain de Noël – offrant aux clients la possibilité de magasiner les marques et les créateurs les plus exclusifs avec des réductions allant jusqu’à 50% à l’approche de Noël.

Pour la première fois dans l’histoire d’Harrods, la vente d’hiver a été avancée pour se dérouler tout au long de la saison des fêtes et au début de 2021. Harrods a répondu aux défis de la pandémie avec des solutions innovantes, telles que le service Shopping personnel à distance, pour Permettez aux clients de débloquer les soldes d’hiver où qu’ils soient.









Noël chez Harrods cette année promet la même magie que toujours, offrant «Harrods Wrapped» à travers des cadeaux exceptionnels et un théâtre de vente au détail unique. Tout au long du mois de décembre, chaque fenêtre de Harrods sera éclairée pour montrer une scène hors du commun de personnages parcourant l’univers pour trouver le cadeau parfait pour leurs proches. Pendant ce temps, à la porte 5, un impressionnant coffret cadeau de onze mètres de haut, en vert et or distinctif de Harrods, invite les clients dans un monde de cadeaux et d’expériences festives.

Les clients peuvent s’attendre à d’énormes économies sur les marques de créateurs dans la mode, la beauté, la maison et le mobilier, sans oublier la nourriture et le vin.

Donc, si vous avez encore des cadeaux à acheter, c’est le meilleur moment que n’importe quel autre pour faire vos achats.

Horaires d’ouverture de Harrods Boxing Day:

25 décembre: fermé

26 décembre: 11h-20h

27 décembre: 11h30-18h

28 au 31 – 11h-19h

Pour éviter toute déception, vous pouvez également vérifier les heures d’ouverture et de fermeture des magasins sur www.harrods.com.

Michael Ward, directeur général d’Harrods, commente: «Harrods est connu pour rassembler les gens à Noël. Après une année sans précédent, au cours de laquelle beaucoup d’entre nous ont été séparés de nos proches, notre objectif en cette saison festive est de créer des expériences joyeuses à chérir et à partager.

«Alors que nous entrons dans ce moment important du calendrier commercial, nous sommes ravis de rouvrir nos portes avec le plaisir festif de la vente d’hiver Harrods. Nos clients du monde entier peuvent vivre la magie de la vente comme ils le souhaitent, que ce soit dans notre boutique emblématique de Knightsbridge, en ligne ou via notre service Shopping personnel à distance.

Alors qu’est-ce que tu attends? Offrez-vous, amis et famille, de magnifiques cadeaux de Noël.