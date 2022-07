Harrison Waylee et Antario Brown nommés sur la liste de surveillance de Doak Walker – Shaw Local

Le duo de porteurs de ballon du nord de l’Illinois, Harrison Waylee et Antario Brown, a été nommé mercredi candidat de pré-saison pour le prix Doak Walker.

Cela pourrait être un problème si vous voyez l’un de ces cinq dans le champ arrière👀 Ces étudiants-athlètes représentent le MAC sur la liste de surveillance du prix Doak Walker 2022! Le prix est décerné chaque année au meilleur porteur de ballon universitaire du pays.#MACtion pic.twitter.com/Scp32vi8L5 — #MACtion (@MACSports) 20 juillet 2022

Le prix est décerné chaque année au meilleur porteur de ballon universitaire du pays, du nom de Doak Walker, triple coureur américain, qui a joué à SMU. Le conseil d’administration du PwC Athletic Forum nommera 10 demi-finalistes et trois finalistes en novembre, puis procédera à un deuxième vote en décembre pour déterminer le gagnant.

Le porteur de ballon NIU Antario Brown se présente pour un touché le 23 novembre 2021 alors qu’il affronte l’ouest du Michigan. (David Toney pour Shaw Local)

Le duo des Huskies est deux des 73 porteurs de ballon à être candidats à la pré-saison. Waylee, un étudiant de deuxième année de Johnston, Iowa, a récolté en moyenne 114,8 verges au sol par match en cinq matchs la saison dernière avant de subir une blessure au bras qui a mis fin à la saison. Brown, un étudiant de deuxième année de Savannah, en Géorgie, a terminé troisième de l’équipe au sol la saison dernière avec 538 verges.

“Nous sommes certainement enthousiasmés par le retour du champ arrière cette saison”, a déclaré l’entraîneur-chef de NIU, Thomas Hammock, dans un communiqué de presse. “Harrison Waylee et Antario Brown se sont mis dans la conversation pour se faire remarquer à l’échelle nationale. Je suis ravi qu’ils fassent partie de ces candidats. Cela intensifie la compétition entre eux, ainsi que notre groupe profond à ce poste, et je m’attends à ce qu’ils fassent tous les deux de grandes choses avant le camp et la saison à venir.

NIU ouvre la saison le 3 septembre contre Eastern Illinois à DeKalb.