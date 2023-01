Harrison Ford “tellement heureux” pour la co-vedette de “Indiana Jones” Ke Huy Quan après sa nomination aux Oscars : “Un mec génial”

Harrison Ford a fait l’éloge de sa co-vedette “Indiana Jones et le Temple maudit” Ke Huy Quan après que l’acteur “Everything Everywhere All At Once” ait été nominé pour son premier Oscar.

La star de “1923”, âgée de 80 ans, a partagé son enthousiasme face à la nomination de l’homme de 51 ans au meilleur acteur dans un second rôle lors d’une interview avec Entertainment Tonight vendredi.

“Je suis tellement content pour lui. C’est un gars formidable”, a déclaré Ford lors de la première de sa nouvelle série Apple TV “Shrinking”.

“C’est un acteur merveilleux. Il l’était quand il était petit, et il l’est toujours. Je suis content. Je suis très content pour lui.”

Ford et Quan ont joué ensemble aux côtés de Kate Capshaw dans le film d’action-aventure réalisé par Steven Spielberg en 1984, qui était le deuxième volet de la franchise “Indian Jones”.

Ford, qui avait 41 ans à l’époque, a dépeint l’archéologue titulaire et Quan, qui avait 12 ans, a joué son acolyte Short Round.

Le natif de Chicago a également pesé sur une éventuelle réunion des deux acteurs dans un futur épisode de la franchise à succès.

“Ce serait génial”, a déclaré Ford au point de vente.

Dans “Everything Everywhere All at Once”, Quan joue trois versions d’un personnage nommé Waymond Wang, un mari aimant qui voyage à travers plusieurs univers pour tenter d’aider sa femme (Michelle Yeoh) à sauver le monde.

Le natif du Vietnam a déjà été reconnu pour sa performance, remportant de nombreuses distinctions, dont le Golden Globe Award du meilleur second rôle dans un film et le Critic’s Choice Award du meilleur second rôle.

Après l’annonce de sa nomination aux Oscars mardi, Quan a exprimé son enthousiasme dans un message qu’il a partagé sur Instagram.

“Crier un ÉNORME merci à @theacademy pour cet incroyable honneur”, a-t-il écrit.

“Je crie si fort que je suis sûr que je vais perdre la voix d’ici la fin de la journée. Merci à TOUS CEUX qui ont tendu la main avec des félicitations et à VOUS TOUS qui m’avez suivi tout au long de cet incroyable voyage.

“Je vous suis très reconnaissant. C’est à coup sûr l’un des plus beaux jours de ma vie. FÉLICITATIONS à toute la famille #EEAAO pour nos 11 nominations. Et enfin, FÉLICITATIONS à notre matriarche @michelleyeoh_official pour sa nomination historique. À votre santé, ” a-t-il conclu, ajoutant des émojis représentant un chapeau de fête, une bouteille de champagne et une rose rouge.

Dans une interview d’avril avec le magazine People, Quan a rappelé comment sa vie avait changé après avoir fait ses débuts d’acteur dans “Indiana Jones et le Temple maudit”.

Quan a auditionné pour le film quelques années après que lui et sa famille aient émigré du Vietnam à Los Angeles. Un directeur de casting avait entendu les lignes de pratique de 12 ans avec son frère et lui avait demandé s’il voulait essayer le rôle de Short Round.

“Jamais dans mon imagination la plus folle je n’aurais pensé que je finirais par devenir acteur”, a-t-il déclaré au point de vente.

“Mais j’en suis tombé amoureux. Ce film a changé ma vie et celle de toute ma famille.”

Quan a admis qu’il avait d’abord été intimidé de travailler aux côtés de Ford et Spielberg. Pourtant, les deux stars ont mis l’enfant acteur complètement à l’aise.

“Ils étaient si gentils, humbles et terre-à-terre”, a déclaré Quan. “Juste aimer les gens, les êtres humains, qui ne se traitaient qu’avec gentillesse. J’ai de si bons souvenirs d’avoir travaillé dessus. Nous avons passé trois semaines au Sri Lanka. Nous traînions au bord de la piscine. Harrison m’a appris à nager .”

Après ses débuts à l’écran, Quan a joué dans un autre classique, “The Goonies” de 1985. Au début, Quan croyait “J’allais avoir cette carrière incroyable.” Mais Quan n’a décroché que quelques rôles mineurs à la télévision et au cinéma après cela. Il s’est vu proposer des rôles stéréotypés destinés aux Asiatiques.

Au début des années 2000, a déclaré Quan, il a pris la “décision très difficile” de cesser d’agir. Au lieu de cela, il s’est plongé dans ses études et est diplômé de l’école de cinéma de l’USC. Il s’est ensuite concentré sur le travail dans les coulisses en tant qu’assistant réalisateur et coordinateur des cascades.

Mais 20 ans plus tard, Quan a vu “Crazy Rich Asians” de 2018 et a été inspiré pour revisiter son premier amour.

“J’étais heureux de travailler derrière la caméra, mais j’avais un sérieux FOMO (peur de rater quelque chose)”, a déclaré Quan au point de vente. “Je voulais être là-haut avec mes collègues acteurs asiatiques.”

En plus de monter un retour d’acteur réussi, Quan a également eu la chance de retrouver Ford l’année dernière. La star de “Loki” a partagé des photos de lui avec Ford à l’exposition D23 de Disney en septembre.

Quan a ensuite parlé de l’expérience dans une interview avec le New York Times.

“Nous étions à l’événement D23, et on m’a dit que Harrison serait là”, a-t-il déclaré. “Nous sommes dans cette salle verte avec tant d’acteurs, de producteurs et de réalisateurs, et la personne qui a été désignée pour m’aider a dit:” Harrison Ford est juste à l’extérieur de la salle verte. Voudriez-vous aller dire bonjour?

“Je pense:” Bien sûr! Je ne l’ai pas vu depuis 38 ans “”, a ajouté Quan. “Alors je sors et je le vois à environ 15 pieds parler à Phoebe Waller-Bridge. Ils sont là pour promouvoir” Indy 5 “. Et alors que je m’approche, mon cœur bat la chamade. Je me dis : ‘Est-ce qu’il va me reconnaître ? La dernière fois qu’il m’a vu, j’étais un petit garçon.’

“Alors que je m’approche, il se tourne et pointe son doigt vers moi, et il a ce look classique, célèbre et grincheux d’Harrison Ford.

“Je dis, ‘Oh mon Dieu, il pense probablement que je suis un fan, et il va me dire de ne pas m’approcher de lui.’ Mais il me regarde et me montre du doigt et dit : ‘Es-tu court-circuité ?’ Immédiatement, j’ai été transporté en 1984, quand j’étais petit, et j’ai dit : “Oui, Indy”. Et il a dit : ‘Viens ici’ et m’a fait un gros câlin.”

Les 95e Oscars seront diffusés le 12 mars sur ABC à 17 h HE.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.