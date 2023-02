Harrison Ford sur les relations avec Kevin Costner, Tom Cruise et ce que sa femme Calista Flockhart ne fera plus

Quand Harrison Ford a endossé le rôle d’ancêtre de John Dutton dans la série préquelle “Yellowstone” “1923”, il y a une star qu’il n’a pas appelée : Kevin Costner.

“Je voulais ma propre relation singulière avec [‘Yellowstone’ co-creator] Taylor [Sheridan] pour gouverner mon comportement et mes pensées”, a-t-il expliqué au Hollywood Reporter dans une interview publiée mercredi.

“Je ne voulais pas salir la route avec quelqu’un d’autre. Je n’ai aucune idée de comment ils s’entendent. Je suppose qu’ils s’entendent bien parce que Kevin fait un excellent travail”, a-t-il ajouté.

Ford dépeint l’éleveur du début du XXe siècle Jacob Dutton, tandis que Costner joue l’éleveur John Dutton dans “Yellowstone” de Paramount +, qui se déroule dans le présent.

En décembre, Ford a déclaré à E! News, “Je respecte énormément Kevin, son travail et tout ce qu’il a fait, et le travail qu’il fait dans ‘Yellowstone’, mais je suis sur mon propre chemin. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous rattraper, mais je’ J’ai hâte d’y être.”

Ford dit qu’il est aussi ami avec Tom Cruise et que les deux partagent leur amour de l’aviation.

“J’aime bien Tom”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. “Nous parlons de voler. Mais il est beaucoup plus impliqué dans le jeu physique que je ne l’ai jamais été. Cela ne me dérange pas de courir, de sauter, de tomber, de rouler sur le sol avec des gars en sueur. Tom l’amène à un tout autre niveau, c’est assez incroyable. .”

Les deux hommes ont leur licence de pilote depuis des décennies.

Ford a ajouté qu’il avait “changé beaucoup de choses dans” sa vie après avoir été hospitalisé en 2015 à la suite d’un accident dans un avion de la Seconde Guerre mondiale qu’il pilotait. Il s’est brisé le bassin dans l’accident.

“Ma femme ne vole plus avec moi dans des avions vintage – elle le fera dans d’autres”, a-t-il admis à propos de sa femme de 12 ans, Calista Flockhart.

“Je ne veux certainement pas avoir à me remettre de ce genre d’accident à nouveau”, a ajouté Ford. “C’était vraiment dur pour ma famille et c’était dur pour moi. J’ai recommencé à voler. Je sais ce qui s’est passé. C’est donc en partie la raison pour laquelle [I went back]. Il y avait un problème mécanique avec l’avion dont je n’aurais pas pu être au courant ou dont je n’aurais jamais pu m’occuper. Donc, pour reprendre les mots du grand philosophe Jimmy Buffett : S— arrive.”

Ford a également parlé de déménager dans son ranch du Wyoming dans les années 1980 où il vit toujours avec Flockhart.

“Une fois que les gens sont établis dans une certaine mesure, ils n’ont pas besoin d’être à l’appel à Hollywood – qui est un endroit fictif, de toute façon”, a déclaré Ford à propos de son déménagement il y a des décennies. “C’est Los Angeles. Nous appelons l’industrie du cinéma” Hollywood “. Mais l’industrie du cinéma est partout maintenant. C’est à Atlanta. C’est à la Nouvelle-Orléans. Les gens construisent des studios dans le Montana avec un gros investissement. La question est : comment voulez-vous passer votre vie ? Quelle liberté avez-vous contre combien Voulez-vous la liberté ? Vous souciez-vous de manquer des rôles ou non ? Voulez-vous être là pour tout ? J’ai vécu longtemps à Los Angeles avant de partir. Je la voulais pour mes enfants.

Ford a cinq enfants adultes – quatre de ses mariages précédents, et il a adopté le fils de Flockhart, Liam.

Le mois dernier, Ford a déclaré au magazine People que lui et Flockhart aimeraient travailler ensemble.

“Elle vient de reprendre le travail après s’être consacrée à l’éducation de notre fils, Liam, au cours des 20 dernières années”, a déclaré Ford. “Et elle aime retourner au travail. J’espère que nous trouverons quelque chose à faire ensemble.”