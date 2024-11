Harrison Ford soutient Kamala Harris comme présidente

Harrison Ford a soutenu la vice-présidente Kamala Harris quelques jours avant les élections de 2024.

Ford est apparu dans une série de vidéos en partenariat avec la campagne Harris-Walz, publiée samedi, déclarant dans une vidéo« Lorsque des dizaines d’anciens membres de l’administration Trump tirent la sonnette d’alarme en disant : « Pour l’amour de Dieu, ne recommencez plus », vous devez faire attention. Ils nous disent quelque chose d’important. Ce ne sont pas des gens doux. Ce sont des gouverneurs, des généraux, qui s’opposent au chef du parti pour lequel ils ont passé leur vie à défendre. Pour beaucoup d’entre eux, ce sera la première fois qu’ils voteront pour quelqu’un qui n’a pas de « R » à côté de son nom. Parce qu’ils savent que c’est vraiment important.

Ford a poursuivi : « La vérité est que Kamala Harris protégera votre droit d’être en désaccord avec elle sur des politiques ou des idées, puis, comme nous le faisons depuis des siècles, nous en débattrons. Nous y travaillerons ensemble et nous avancerons. L’autre gars, il exige une loyauté inconditionnelle, dit qu’il veut se venger. Je m’appelle Harrison Ford. J’ai une voix – comme n’importe qui d’autre – et je vais l’utiliser pour aller de l’avant. Je vais voter pour Kamala Harris.

Dans une autre vidéo, l’acteur de « Star Wars » a déclaré qu’il était « frustré par beaucoup de choses dans ce pays », comme il est « sûr » que d’autres personnes le sont aussi. « Mais l’autre gars, il a passé quatre ans à nous monter les uns contre les autres tout en embrassant les dictateurs et les tyrans du monde entier », a poursuivi Ford. « Ce n’est pas qui nous sommes. Nous n’avons pas besoin de redonner sa grandeur à l’Amérique. Allez, nous sommes formidables, mais ce dont nous avons besoin, c’est de travailler à nouveau ensemble. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un président qui travaille à nouveau pour nous tous.

Harris a reçu le soutien d’un certain nombre de personnalités hollywoodiennes. Beyoncé a soutenu le vice-président lors d’un rassemblement à Houston en octobre aux côtés de son ancienne camarade du groupe Destiny’s Child, Kelly Rowland. En août, Harris était accompagné de célébrités comme Kerry Washington et Tony Goldwyn à la Convention nationale démocrate de 2024. Parmi les autres personnes qui ont prononcé des discours, des performances ou partagé des messages en faveur de Harris figurent Taylor Swift, Oprah, Mindy Kaling, Jennifer Lawrence, Billie Eilish, Leonardo DiCaprio, Eminem et bien d’autres encore.

Ces soutiens ont incité de grandes communautés à faire des dons pour la campagne Harris-Walz. Parmi ceux-ci figurent Swifties pour Harris et White Dudes pour Harris, ce dernier comprenant un événement YouTube auquel JJ Abrams, Joseph Gordon-Levitt, Josh Groban, Sean Astin, Michael Kelly, Josh Gad, Jeff Bridges et Mark Hamill ont tous participé et géré pour récolter plus de 4 millions de dollars de dons.