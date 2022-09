NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Harrison Ford s’est étouffé samedi en évoquant le cinquième épisode d'”Indiana Jones”, qui sera le dernier tour de l’acteur de 80 ans en tant qu’archéologue fougueux.

“Merci d’avoir fait de ces films une expérience aussi incroyable pour nous tous, en nous donnant l’opportunité de faire ces films pour vous”, a déclaré Ford ému lors d’une apparition surprise à l’exposition D23 de Disney à Anaheim, en Californie.

Alors qu’il s’arrêtait une seconde pour se ressaisir, une acclamation de soutien s’éleva de la foule.

“Je suis très fier de dire que celui-ci est fantastique”, a-t-il poursuivi, ajoutant que sa co-vedette Phoebe Waller-Bridge, qui était sur scène avec lui, “est l’une des raisons”.

“Les films d’Indiana Jones parlent de fantaisie et de mystère, mais ils parlent aussi de cœur”, a-t-il poursuivi, s’étouffant à nouveau pendant un moment. “Nous avons une histoire vraiment humaine à raconter, ainsi qu’un film qui va vous botter le cul.”

À la fin de son discours, il a plaisanté que ce serait la dernière fois qu’il assumerait le rôle. “Ça y est!” il plaisantait avec la foule. “Je ne tomberai plus amoureux de toi.”

“Mais merci beaucoup”, a-t-il ajouté.

Ford s’est blessé à l’épaule l’année dernière alors qu’il répétait une scène de combat pour le film, mais est revenu sur le plateau quelques mois plus tard pour terminer le tournage.

L’acteur s’est déjà blessé au dos lors du tournage de “Indiana Jones et le Temple maudit” en 1984.

La star, qui aime faire autant de cascades que possible, s’est également blessée à la jambe lors de la production de “Star Wars : Le Réveil de la Force” en 2015 et s’est blessée hors caméra lors de deux petits accidents d’avion alors qu’il pilotait le avion.

Waller-Bridge, 37 ans, a plaisanté en disant que “suivre” Ford sur le plateau était “épuisant”.

Le film est la première fois que l’archéologue légendaire revient au cinéma depuis “Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal” en 2008.

Ford a d’abord enfilé son célèbre fedora dans “Raiders of the Lost Ark” en 1981, qui a été suivi par “Temple of Doom” et “Indiana’s Jones and the Last Crusade” en 1989 dans lequel Sean Connery jouait son père.

Le dernier opus, qui sortira en juin prochain, n’a pas encore de titre officiel.

Steven Spielberg s’est éloigné du fauteuil du réalisateur “Indiana Jones” pour la première fois ce tour, permettant à James Mangold (Ford contre Ferrari) de prendre les rênes. Spielberg est producteur du film et John Williams est revenu pour composer la partition.

Bien que peu de choses aient été révélées sur l’intrigue du film, la foule de D23 a eu un aperçu exclusif d’une bande-annonce du film.

Il montre Jones enseignant toujours, marchant dans une ville du désert et montant à cheval à travers New York, selon IGN.

Des scènes de films passés sont montrées avec l’acteur Mads Mikkelsen (Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore) déguisé en nazi, l’ennemi classique de Jones.

Le casting comprend également Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann et Toby Jones. Il n’est pas confirmé si l’actrice Karen Allen, qui a joué son premier amour dans “Raiders” et a épousé Jones à la fin du dernier film, sera dans le plus récent.

