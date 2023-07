On dirait qu’Indiana Jones peut faire craquer plus qu’un fouet.

Harrison Ford n’a pas tardé à corriger Conan O’Brien après que l’ancien animateur de talk-show ait fait une erreur maladroite aux dépens de Ford, lorsque l’acteur est apparu sur son podcast « Needs a Friend ».

« Je vous renvoie à ce morceau de papier ici qui dit » Né et élevé à Chicago d’un père irlandais / allemand « », a déclaré O’Brien, tenant un bloc-notes, expliquant pourquoi il pensait que Ford avait du sang allemand en lui.

En jetant un œil aux notes d’O’Brien, Ford a plaisanté: « Si c’est la qualité de votre recherche – et j’imagine que c’est parce que là, il est écrit Harrison Ford et ensuite vous avez dû écrire Han Solo. »

HARRISON FORD, LA STAR D’INDIANA JONES, RÉVÈLE QUEL ACTEUR A ÉTÉ OFFERT À L’ORIGINE POUR LE RÔLE PRINCIPAL

« Oui, je l’ai fait », a déclaré le comédien à Ford.

« Tu ne peux pas te souvenir de ça ? » Harrison a rétorqué.

L’homme de 80 ans a joué le rôle de Han Solo dans trois films « Star Wars » de 1978 à 1983.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Non, je ne peux pas. Je ne me souviens pas de Han Solo… j’ai écrit [it] vers le bas parce que j’avais entendu dire que vous étiez dans certains des films « Star Wars ». Et c’était une nouvelle pour moi ! Parce que j’ai vu ces films, et je ne pense pas exactement que vous ayez « explosé » », a-t-il souligné avec des citations aériennes.

La mâchoire de Ford est tombée et des excuses dramatiques ont été présentées par O’Brien.

« Je suis désolé, » cria-t-il.

« Woah, » dit Ford, stupéfait.

« Je veux dire, je me souviens de Chewbacca, je me souviens euh, du méchant avec le casque noir… et puis il y a des gens », a poursuivi O’Brien.

Ford a cependant eu le dernier mot, piquant O’Brien à son endroit le plus sensible.

« Comment se fait-il que tu ne sois pas encore à la télévision ? a-t-il demandé à l’ancien animateur de « Tonight Show » qui s’est éteint après un an.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« je pense que c’est assez évident pourquoi je ne suis plus à la télévision », a concédé O’Brien en riant.

O’Brien a connu plus de succès avec son émission de fin de soirée « Conan ». Il a été diffusé de 2010 à 2021.

Ford sait une chose ou deux pour dire au revoir aux choses qu’il aime. Son dernier film « Indiana Jones et le cadran du destin » sera sa dernière fois en tant que célèbre archéologue.

Il a joué cinq fois Indiana Jones tout au long de la franchise populaire. Au cours d’une interview émouvante avec BBC Radio 1, Ford a partagé sa gratitude pour ses fans alors que ce chapitre touche à sa fin.

« Je dois vous dire merci sincèrement », a ajouté Ford en larmes. « Cela signifie le monde pour moi. »