Harrison Ford se fiche de ce que les gens pensent : “Je sais qui je suis à ce stade”

Harrison Ford se fiche de ce que les autres pensent de lui.

La star de “1923” n’a rien caché lors d’une interview franche avec The Hollywood Reporter, même lorsqu’elle a discuté de thérapie.

Ford joue actuellement un thérapeute dans l’émission Apple TV + “Shrinking”, et il a révélé ses véritables réflexions sur le sujet.

“Mon opinion n’est pas celle de la profession, c’est celle du praticien. Il existe toutes sortes de thérapies. Je suis sûr que beaucoup d’entre elles sont utiles à beaucoup de gens. Je ne suis anti-thérapie pour personne, sauf pour moi-même. Je sais qui diable je suis à ce stade”, a déclaré l’homme de 80 ans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait acquis de nouvelles connaissances en tant qu’acteur travaillant sur sa première comédie télévisée, il a répondu: “Serait-il arrogant de dire que je n’ai rien appris?”

“Je n’ai vraiment rien appris”, a-t-il ri. “Il s’agit d’être dans la pièce où cela se produit et d’être approprié aux circonstances et d’accueillir l’opportunité de générer quelque chose avec un peu de spontanéité et une mesure de vérité.”

Ford a également admis qu’il s’était lié à son personnage dans la série, mais il a choisi de ne pas préciser comment.

“Je ne suis pas sûr de vouloir vous en parler”, a-t-il déclaré. “Il y a des problèmes familiaux qui me concernaient, d’accord ? J’ai cinq enfants. Ce type a une fille qu’il ne voit pas très souvent et une ex-femme. Il y a des problèmes avec sa famille – qui ne sont pas les mêmes problèmes que j’ai avec ma famille. Mais il y a des choses que nous avons surmontées, alors j’ai trouvé une réalité émotionnelle à laquelle m’occuper”, a-t-il noté.

Ford est actuellement marié à l’actrice Calista Flockhart, et les deux partagent un fils.

Lorsqu’il a été confronté à l’idée qu’il souffrait d’un trouble d’anxiété sociale, tel que diagnostiqué par les fans, Ford a été dédaigneux.

“S—. Cela ressemble à quelque chose qu’un psychiatre dirait, pas un observateur occasionnel. Non. Je n’ai pas de trouble d’anxiété sociale. J’ai une horreur des situations ennuyeuses. J’étais timide quand je suis monté sur scène pour la première fois – je Je n’étais pas timide, j’étais f— terrifié. Mes genoux tremblaient tellement, on pouvait le voir depuis le fond du théâtre. Mais ce n’est pas de l’anxiété sociale. C’est ne pas connaître le territoire”, a-t-il déclaré. “J’ai pu me parler à travers cela et ensuite profiter de l’expérience d’être sur scène et de raconter une histoire avec des collaborateurs.”

Avec un curriculum vitae qui couvre plus de 40 films, dont beaucoup ont été acclamés par la critique, certains pourraient être surpris d’apprendre que Ford n’a jamais reçu d’Oscar. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il obtiendrait un jour un Oscar, ou s’il s’en souciait, l’acteur “Indiana Jones” a été décrit comme secouant la tête.

“Si je faisais un film qui avait l’ambition d’Oscar, c’était un film de type Oscar, alors oui, je voudrais que le film soit reconnu pour sa qualité. Si on me donnait un Oscar, je serais reconnaissant et approprié. Je J’essaie de contourner astucieusement cela – je ne veux pas faire campagne pour ça.”

Ford n’est pas seulement un acteur, il est aussi pilote et a même parfois secouru des randonneurs bloqués dans son hélicoptère.

Mais ne le désignez pas comme le “héros”.

Lorsqu’on lui a demandé comment les gens réagissaient lorsqu’une star de cinéma effectuait leur sauvetage, Ford a répondu: “Eh bien, une fois, nous avons ramassé cette femme qui était en hypothermie sur la montagne. Elle a vomi dans mon chapeau de cow-boy mais ne savait pas qui j’étais. jusqu’au lendemain. J’ai arrêté de le faire parce que nous serions assez chanceux pour trouver quelqu’un et ensuite ils seraient sur “Good Morning America” ​​parlant d’un “pilote de héros”. Ce n’est rien de tel. C’est un travail d’équipe. C’est nul d’y penser de cette façon.”

Ford a été impliqué dans un accident d’avion proche de la mort il y a près de huit ans, mais il vole toujours régulièrement. Cependant, sa femme a des réserves quant à l’accompagnement du trajet.

“Ma femme ne vole plus avec moi dans des avions vintage – elle le fera dans d’autres”, a-t-il déclaré.

Ford a admis que l’accident a été “vraiment dur pour ma famille” et il espère ne plus jamais avoir à “se remettre de ce genre d’accident”, mais cela ne l’empêchera pas de monter dans le cockpit.

“Je sais ce qui s’est passé. Donc, c’est en partie la raison [I went back]”, a-t-il dit. “Il y avait un problème mécanique avec l’avion que je ne pouvais pas savoir ou auquel je ne pouvais en aucune façon m’occuper. Donc, selon les mots du grand philosophe Jimmy Buffett : S— arrive”, a-t-il déclaré.

Pour les choses que Ford a bien faites, il n’est clairement pas en phase avec celles qu’il n’a pas.

“Je pense que chacun a le droit d’avoir son opinion”, a-t-il déclaré.

Il a fait référence aux critiques que son film “Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal” a reçues, en disant: “Le film n’a pas eu autant de succès que nous le voulions, peut-être. Mais cela n’a pas créé une attitude ou un comportement qui reporté dans ce film”, a-t-il déclaré à propos du dernier volet de la franchise, “Indiana Jones et le cadran du destin”, dont la première aura lieu en juin.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se motivait, Ford a déclaré: “Je suis juste ici pour faire mon travail, et mon travail, pour le moment, consiste à aider à vendre le produit. C’est pour cela qu’ils me paient vraiment. Le jeu d’acteur que je ferais faire gratuitement.”

James Hibberd, le journaliste de l’histoire, dit ouvertement à Ford : “A votre niveau, si vous vouliez être un acteur qui ne fait que jouer et ensuite refuse de faire de la presse, vous pourriez vous en tirer”, ce à quoi Ford rétorque : “C’est une piqûre. C’est faux.

L’acteur ne se voit pas ralentir de sitôt, déclarant récemment à Today : “L’idée de ne pas travailler n’a pas beaucoup de sens pour moi. C’est vraiment là où je me sens le plus vivant.”

Ford joue actuellement dans les séries télévisées “1923” et “Shrinking”. Il a également une série de films en cours, dont “Indiana Jones et le cadran du destin”, “Captain America : New World Order” et “Thunderbolts”.