Harrison Ford répond avec la réponse de NSFW lorsqu’on l’interroge sur la co-star, dit qu’Helen Mirren est “toujours sexy”

L’icône hollywoodienne Harrison Ford a une très haute opinion de ses co-stars.

La star de “1923” travaille actuellement avec Jason Segel sur la série Apple TV+ “Shrinking”, et il a révélé que le travail précédent de Segel avait fait forte impression.

“Les [‘Shrinking’] le producteur m’a demandé ce que j’en pensais [of ‘Forgetting Sarah Marshall’]. … Et j’ai dit: “Joli stylo–“, a déclaré Ford lors d’une apparition dans “The Late Show” mercredi.

L’acteur de 80 ans a déclaré qu’il était fan du travail de Segel sur “The End of the Tour” et a salué sa performance sur “Forgetting Sarah Marshall”, disant que c’était “vraiment fantastique”.

L’animateur de talk-show Stephen Colbert a fait allusion à la scène de nu frontal de Segel pendant que Ford continuait à faire remarques osées.

“Quatre moments… ça m’a semblé une éternité”, a plaisanté Ford.

L’acteur a également été très élogieux envers sa co-vedette de “1923”, Helen Mirren, et a avoué qu’il pensait qu’elle était “toujours sexy”.

Une photo de Mirren vue allongée sur Ford dans le film “Mosquito Coast” de 1986 a été diffusée pendant le spectacle et a provoqué une agitation dans le public.

Quand on a demandé à Ford s’il avait déjà embrassé Mirren, il a fait un sourire timide.

La réaction a été suivie par Colbert qui a avoué avoir en fait embrassé l’actrice de 77 ans.

“Je demande parce que j’ai embrassé Helen Mirren. La première fois qu’elle est venue ici, la première fois que je l’ai rencontrée, elle est venue et m’en a planté une mouillée. J’ai vraiment attrapé la tête. J’ai été paralytique pendant environ cinq minutes, ” a déclaré l’hôte.

Ford a répondu en disant: “Elle est là-bas”, puis a convenu avec l’animateur du talk-show que Mirren était “très sexy”.

“C’était remarquable de la regarder. Il y a beaucoup d’action physique, et elle saute juste dedans et fait des choses que vous n’imaginez pas qu’Helen Mirren ferait … Dame Helen Mirren”, a déclaré Ford, faisant référence à son rôle dans ” 1923.”

Mirren et Ford incarnent Cara et Jacob Dutton, un couple marié qui gère une ferme familiale dans le Montana dans le dernier spin-off “Yellowstone”.