Harrison Ford répond au compliment d’un journaliste à Cannes: « Béni avec ce corps »

Harrison Ford a affiché son sens de l’humour sec pendant ce qui aurait pu être un moment gênant au Festival de Cannes ce week-end.

Lors d’une conférence de presse pour son nouveau film, « Indiana Jones et le cadran du destin », un journaliste a commenté que Ford était « toujours très chaud », ajoutant « nous avons été stupéfaits de vous voir enlever votre chemise dans la deuxième scène, c’est juste … et tu l’as toujours. Comment restes-tu en forme ? Et sais-tu monter à cheval ?

Ford était exagérément confus, posant d’abord la question de l’équitation, disant qu’il pouvait « s’ils me le laissaient ».

En ce qui concerne le commentaire sur le corps, Ford a déclaré: « Écoutez, j’ai été béni avec ce corps. »

HARRISON FORD NE SE SOIGNE PAS DE CE QUE LES GENS PENSENT: « JE SAIS QUI LE F— JE SUIS À CE POINT »

« Merci de l’avoir remarqué », a-t-il ajouté, faisant rire et applaudir les acteurs, l’équipe et le public.

L’homme de 80 ans jouera son rôle emblématique pour la dernière fois dans « Dial of Destiny », qui a été présenté en première au festival et a reçu une ovation debout de plus de cinq minutes, selon Variety.

Ford a également été surpris par une Palme d’Or surprise du directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, la plus haute distinction décernée lors du festival jeudi.

Je suis très ému par cela », a déclaré Ford, selon Variety.« Ils disent que lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous voyez votre vie défiler devant vos yeux, et je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Une grande partie de ma vie, mais pas toute ma vie. Ma vie a été rendue possible par ma charmante épouse, qui a soutenu ma passion et mes rêves, et j’en suis reconnaissant. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star de « 1923 » a ensuite présenté le film à des fans enthousiastes.

« Je t’aime aussi. Mais j’ai un film que tu devrais voir », a déclaré Ford. « C’est juste derrière moi. Alors laissez-moi m’écarter et merci encore pour ce grand honneur. »

Avant le festival, Ford a partagé que « Dial of Destiny » serait la dernière fois qu’il dépeindrait l’archéologue légendaire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est le dernier film de la série, et c’est la dernière fois que je jouerai le personnage », a déclaré Ford au magazine Total Film. « Je prévois que ce sera la dernière fois qu’il apparaîtra dans un film. »

« Indiana Jones et le cadran du destin » fait ses débuts dans les salles le 30 juin.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.