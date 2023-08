Harrison Ford réagit au fait qu’un serpent porte son nom

Harrison Ford a gagné le droit d’être grincheux-mais la star de 81 ans de tant de films emblématiques est connu pour tempérer sa grogne avec un humour et un cœur sournois. Cela est arrivé à 100% dans une déclaration qu’il a partagée après que des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de serpent dans le parc national d’Otishi au Pérou et l’ont nommée Tachymenoides harrisonfordi.

James Mangold sur son futur film Star Wars | Entretien io9

« Le serpent a des yeux dans lesquels on peut se noyer, et il passe la majeure partie de la journée à se bronzer au bord d’une mare d’eau sale – nous aurions probablement été amis au début des années 60 », a déclaré le Indiana Jones et le cadran du destin a déclaré la star dans un communiqué à Conservation International (via Personnes), dont l’acteur est vice-président. « Sérieusement, cette découverte est une leçon d’humilité. C’est un rappel qu’il y a encore tant à apprendre sur notre monde sauvage et que les humains ne sont qu’une petite partie d’une biosphère incroyablement vaste. Sur cette planète, tous les destins sont liés, et en ce moment, un million d’espèces sont au bord de l’oubli. Nous avons un mandat existentiel pour réparer notre relation brisée avec la nature et protéger les lieux qui soutiennent la vie.

Selon Conservation International, la découverte a été faite par une équipe des États-Unis et du Pérou dirigée par le professeur de biologie de l’Illinois Wesleyan University, Edgar Lehr ; le nom est né du « défensif environnemental de plusieurs décennies » de Ford. Alors que le serpent (« brun pâle, jaunâtre avec des taches noires dispersées, un ventre noir et une strie verticale sur son œil cuivré ») est thématiquement approprié compte tenu de l’association bien connue d’Indiana Jones avec eux, Ford a également eu un araignée (Calponia harrisonfordi) et une fourmi qui porte son nom (Pheidole harrisonfordi).

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.