Harrison Ford s’est dit « profondément ému et honoré » de recevoir une Palme d’or honorifique au Festival de Cannes.

Le acteur américain vétéran a reçu la distinction avant la première projection mondiale de son nouveau film Indiana Jones et le cadran du destin jeudi.

Le film voit l’homme de 80 ans revenir en tant qu’archéologue globe-trotter plus de 40 ans après son premier passage dans Raiders Of The Lost Ark en 1981.

Il met en vedette l’actrice de Fleabag Phoebe Waller-Bridge, qui joue la filleule d’Indiana Jones, Helena Shaw, et Mads Mikkelsen.

Avant la projection, le public a pu découvrir un extrait de la carrière de l’acteur avant qu’il ne monte sur scène pour présenter le film.

Devenu émotif, il a déclaré: « Ils disent que lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous voyez votre vie défiler devant vos yeux. Et je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux.

« Une grande partie de ma vie mais pas toute ma vie.

« Ma vie a été rendue possible par ma charmante épouse, qui soutient ma passion et mes rêves et je suis reconnaissant. »

Harrison Ford prononce un discours avant de recevoir une Palme d’or honorifique au Festival de Cannes



S’adressant directement au public, il a poursuivi: « Et je t’aime aussi.

« Vous avez donné un but et un sens à ma vie et j’en suis reconnaissant. Tellement reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler avec d’autres comme Phoebe (Waller-Bridge) et Mads (Mikkelsen).

« Je suis profondément ému par cet honneur et humble – mais j’ai un film que vous devez voir. Alors laissez-moi m’écarter du chemin. »

Le cinquième volet de la franchise Indiana Jones se déroule entre les années décrites dans Indiana Jones et la dernière croisade (1989) et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.

Ce dernier film, avec Shia LaBeouf, a également eu sa première mondiale à Cannes en 2008.