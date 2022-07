Harrison Ford pompe son propre gaz à LA: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Harrison Ford s’est offert une virée pour son 80e anniversaire en faisant un tour dans sa Jaguar décapotable classique. L’acteur légendaire, qui a célébré le grand jour le 13 juillet, a été aperçu dans une station-service de Santa Monica le vendredi 15 juillet en train de remplir le véhicule emblématique. Gardant un profil bas dans une casquette de baseball et des lunettes, le Guerres des étoiles Le vétérinaire a porté un ensemble décontracté composé d’un t-shirt uni et d’un jean délavé.

La sortie d’anniversaire tardive intervient alors qu’il a été annoncé que Harrison rejoindrait Hélène Mirren pour la deuxième préquelle de la série télévisée à succès Yellowstoneprovisoirement intitulé 1932. Bien que l’on sache peu de choses sur les personnages que les acteurs incarneront, Paramount + a appelé 1932 “la prochaine histoire” de la franchise qui “introduira une nouvelle génération de la famille Dutton et explorera le début du XXe siècle lorsque les pandémies, la sécheresse historique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression affligent la montagne à l’ouest, et les Duttons qui appelez-le à la maison », par Date limite.

Les fans semblent tout aussi excités pour la nouvelle série qu’ils le sont pour Harrison enfilant le fedora et le fouet pour reprendre son rôle d’Indiana Jones dans le prochain épisode de la franchise bien-aimée pour 2023. Le nouveau film sortira plus de 15 ans depuis la dernière suite Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, qui est sorti en mai 2008. Outre Indy, le casting comprend également des personnalités comme Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, et Antonio Banderas dans des rôles non divulgués.

En 2015, il y avait des rumeurs Chris Prat reprendrait le célèbre rôle d’archéologue de Harrison. Cependant, dans une récente interview, le gardiens de la Galaxie star a nié la spéculation et a révélé pourquoi il aurait “peur” de marcher dans ces bottes de chasseur de trésors. “Tout ce que je sais, c’est qu’une fois j’ai vu une citation d’Harrison Ford… et je ne sais même pas si c’était vraiment lui, mais c’était assez pour m’effrayer, c’était comme, ‘Quand je meurs, Indiana Jones meurt'” Pratt a déclaré sur le Heureux Triste Confus podcast. “Je me dis, ‘Est-ce que je vais être hanté par le fantôme d’Harrison Ford un jour quand il mourra si je joue [Indiana Jones]?’”