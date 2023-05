Harrison Ford pleure lors de la première d’Indiana Jones à Cannes – Hollywood Life

Voir la galerie





« Indescriptible », dit Harrison Ford lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de regarder Indiana Jones et le cadran du destin jeudi au Festival de Cannes. Harrison, 80 ans, a assisté à la première en France le 18 mai avec sa femme, Calista Flockhart, 58 ans, et a refoulé ses larmes à de nombreuses reprises lors de cet événement émouvant. Harrison a reçu une Palme d’or honorifique surprise juste avant le début de la projection, selon le Poste de Washington, juste après une bobine de sa vie dans les films joués. Harrison « a carrément pleuré » lorsque la foule lui a fait une ovation debout, et il a eu du mal à trouver les mots en parlant avec le modérateur.

« C’était… je ne peux même pas te le dire. C’est tout simplement extraordinaire de voir passer une sorte de relique de votre vie », a déclaré Ford. “La chaleur de cet endroit, et le sens de la communauté, l’accueil est inimaginable. Et ça me fait du bien. »

VOUS SAVEZ QU’IL FAUT BEAUCOUP POUR FAIRE CRY HARRISON FORD EN PUBLIC LE REGARDER pic.twitter.com/fiBTblTUnl — lu🥀 (@hanleiarey) 18 mai 2023

Cadran du destin marque la dernière sortie de Ford en tant qu’aventurier légendaire. Avant la première, Ford est devenu viral pour une réaction en voyant sa femme dans une robe noire Zuhair Murad dans leur chambre d’hôtel. Comme le Ally Mc Beal alun a posé, Harrison a regardé à l’intérieur et a donné une expression qui indiquait le Guerres des étoiles alun savait à quel point il était un homme chanceux d’avoir Calista pour épouse.

Premières critiques pour Indiana Jones et le cadran du destin ont été mélangés. Cependant, Harrison ne leur paiera probablement aucune mine. Les critiques ont également déchiré les années 2008 Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, mais Harrison les a ignorés. « [The critics] étaient durs, mais qu’est-ce qu’ils font maintenant ? dit-il dans une conversation avec Le journaliste hollywoodien. « Je comprends. Mais c’étaient leurs règles – pas [director Steven Spielberg’s and co-writer George Lucas’] règles. Ils imposaient leurs règles sur ce que le film devrait être. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’aborder ces questions. Je pense que chacun a droit à son opinion. Le film n’a peut-être pas eu autant de succès que nous le souhaitions. Mais cela n’a pas créé une attitude ou un comportement qui s’est poursuivi dans ce film.

« Ce que j’aime, c’est qu’on se rencontre [Indiana Jones] à un moment de sa vie différent de celui où nous l’avons vu dans ces autres films », ajoute-t-il. « C’est un endroit logique pour lui d’être à ce stade, compte tenu de son comportement et de ce qu’il a passé son temps à faire. C’est un scénario très intéressant [James Mangold] est venu avec.

