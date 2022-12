Harrison Ford parle de la préquelle de “Yellowstone” “1923” et de ses envies créatives : “Je ne veux pas me réinventer”

Harrison Ford a révélé que sa longévité dans l’industrie du divertissement dépendait de son éthique de travail.

L’acteur de 80 ans, qui incarne Jacob Dutton dans la prochaine préquelle de “Yellowstone”, “1923”, a également une série de films en cours, dont “Indiana Jones 5”, “Captain America : New World Order” et “Thunderbolts”, pour n’en nommer que quelques-uns.

Bien qu’il soit connu pour ses rôles dans d’autres classiques d’aventure et d’action, son dernier personnage est un éleveur survivant au milieu de la Grande Dépression à Darby, dans le Montana.

Ford a admis que son premier grand rôle à la télévision l’avait mis à l’épreuve de plus de façons qu’il ne l’imaginait.

“J’ai travaillé à peu près consécutivement, ce qui n’est pas ce que je fais normalement”, a déclaré Ford au New York Times. “Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais c’est arrivé.”

Il a déjà interprété Han Solo dans “Star Wars” et Rick Deckard, un flic surmené dans “Blade Runner”. Ce rôle est définitivement quelque chose de nouveau.

“Ils n’arrêtent pas de l’appeler télévision”, a déclaré Ford. “Mais c’est tellement anti-télévision. C’est, vous savez, une vue immense. C’est une histoire incroyablement ambitieuse qu’il raconte à une échelle épique. L’échelle de la chose est énorme, je pense, pour la télévision.”

“Je ne veux pas me réinventer. Je veux juste travailler”, a-t-il déclaré.

Harrison a crédité le large éventail de acteurs et d’équipes avec lesquels il a eu l’occasion de travailler au fil des ans pour l’avoir aidé à devenir l’acteur qu’il est aujourd’hui. Lorsqu’on lui a demandé de révéler son grand “secret” pour avoir une si longue carrière dans une industrie en constante évolution, Ford a déclaré à Fox News Digital : “D’autres personnes. D’autres personnes travaillant avec des personnes accomplies dans leur domaine.”

Il a ajouté: “Je veux dire, la gamme de réalisateurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler a certainement été extraordinaire.”

“J’ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je suis arrivé dans le métier quand le entreprise de cinéma était si étroitement liée à la culture, et nous avons eu une telle influence sur la culture », a déclaré Ford.

“C’était vraiment une très bonne période pour l’industrie du cinéma, et certains des géants de l’industrie du cinéma travaillaient encore. J’ai eu l’occasion de travailler avec des gens comme [Alan J.] Pakula et Sydney Pollack et Peter Weir et bien d’autres à une époque où les films prospéraient.”

La longue liste de cinéastes primés “aurait peut-être suffi”, mais Ford a insisté : “J’aime toujours travailler et j’aime toujours raconter des histoires”.

Harrison a ajouté : “ Taylor Sheridan est certainement l’une de ces personnes qui ont les talents les plus extraordinaires de notre époque actuelle, et je passe un très bon moment à faire ça.”

Ford n’avait même pas vu de scénario, mais il a été convaincu par les idées de Sheridan lorsqu’il a accepté de jouer dans la série. Il a dit que l’un des “vrais tirages” était d’avoir l’opportunité de travailler à nouveau avec Dame Helen Mirren.

Dame Helen Mirren et Ford ont travaillé ensemble pour la première fois il y a près de 40 ans sur “La côte des moustiques”, un thriller d’aventure qui mettait également en vedette le défunt acteur River Phoenix et était basé sur le roman de Paul Theroux.

“1923” est le deuxième spin-off de la série populaire, qui suit la vie de la famille Dutton alors qu’ils dirigent le Ranch de Yellowstone Dutton, et met également en vedette Marley Shelton, James Badge Dale, Michelle Randolph et Darren Mann. Cette série se concentre sur la famille Dutton qui a survécu au début du XXe siècle, y compris la pandémie de grippe espagnole, la sécheresse historique en Amérique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression.

“1883” met en vedette le vrai mari et la femme Tim McGraw et Faith Hill dans le rôle du couple marié James et Margaret Dutton. Kevin Costner incarne l’éleveur du Montana John Dutton dans “Yellowstone”.

“1923” en avant-première sur Paramount+ le 18 décembre.

