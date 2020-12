Vendredi, Disney a déclaré dans un tweet que le film serait produit par sa filiale de production Lucasfilm et sorti en Juillet 2022, et que « Indy lui-même, Harrison Ford, sera de retour pour continuer le voyage de son personnage emblématique. »

Le géant du divertissement a également confirmé la nouvelle dans une présentation aux investisseurs, affirmant que le film était actuellement en « pré-production ».

Il y avait eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles un nouveau film était en préparation. En février, Ford a déclaré à Ellen DeGeneres lors d’une apparition dans son émission-débat que la production d’un nouveau film d’Indiana Jones commencerait cette année.

« Ça va être amusant. Je suis excité », a-t-il déclaré lors de l’émission. « Ils sont très amusants à faire. »

Le dernier film de la franchise était « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » en 2008, qui est sorti presque 20 ans après le troisième film, « Indiana Jones et la dernière croisade », sorti en 1989.

Le premier film, « Raiders of the Lost Ark », est sorti en 1981 et a été suivi par « Indiana Jones and the Temple of Doom » en 1984.

En plus d’Indy, le Ford de 78 ans a joué un éventail de personnages bien-aimés sur grand écran, y compris Han Solo dans «Star Wars». Mais il a dit que son succès n’était pas venu sans un travail acharné.

« Je n’ai pas été un succès du jour au lendemain. J’ai passé 15 ans avant d’avoir un succès réel et notable », a déclaré Ford à Parade dans une interview plus tôt cette année. « La persévérance est certainement quelque chose que je pense que je peux m’attribuer. »

Dans une interview séparée avec CBS, Ford a déclaré qu’il ressentait un sentiment de «responsabilité» chaque fois qu’il revenait à un rôle emblématique.

« Je me sens obligé de m’assurer que nos efforts sont aussi ambitieux qu’ils l’étaient au début », a-t-il déclaré.