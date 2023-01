Harrison Ford inspire le casting de la nouvelle comédie “Shrinking”

Lorsque Bill Lawrence développait sa nouvelle comédie Apple TV + “Shrinking”, il a introduit un personnage dans le scénario pilote comme un “type Harrison Ford” – mais n’a jamais imaginé qu’il obtiendrait la vraie affaire.

Bien que le showrunner ait eu du succès dans la comédie en travaillant avec de grands noms et des producteurs exécutifs comme “Scrubs”, “Cougar Town” et “Ted Lasso”, attraper une énorme star de cinéma comme Ford semblait irréaliste.

Mais il a décidé de tenter sa chance et d’envoyer le scénario à Ford.

Il a été stupéfait lorsque l’acteur “Indiana Jones” a aimé l’histoire et a finalement accepté de jouer le rôle d’un thérapeute dur qui travaille avec la star Jason Segel dans un cabinet de santé mentale.

“S’il ne s’était pas présenté sur le plateau, je n’aurais pas été choqué”, a déclaré Lawrence à l’Associated Press dans une récente interview. “Mais il s’est présenté. Il est adorable, il est inspirant. Il a 80 ans et continue de se remettre en question.

Pour “Shrinking” – qui a commencé à être diffusé vendredi – Lawrence a fait équipe avec Segel et l’écrivain Brett Goldstein (également Roy Kent dans “Ted Lasso”) pour aider à créer et à écrire la série. Ils avaient le noble objectif de faire une comédie sur le deuil, de l’installer dans un bureau partagé par des thérapeutes et mettant en vedette Segel, Ford, Jessica Williams et Christa Miller.

Segel joue un personnage dont la femme meurt subitement, laissant le père d’une fille adolescente perdu et prêt à ignorer son éthique pour commencer à dire à ses patients ce qu’il pense vraiment. Le personnage de Ford est un collègue et un mentor curmudgeonly qui livre des zingers avec une joie contenue.

Lawrence appelle travailler avec Ford un « point culminant de sa carrière » et dit qu’il n’y a qu’un seul inconvénient.

“Tout le monde est terrifié à l’idée de… lui dire de faire quoi que ce soit”, a déclaré Lawrence en riant. « Mais il est tellement amusant de travailler avec lui. Chaque scène est ruinée – au moins une prise – par moi ou l’un des acteurs au milieu en disant “C’est Harrison Ford!” C’est fou.”

Goldstein – qui ne joue pas dans cette émission mais qui est un autre producteur exécutif – décrit Ford comme un “casting de rêve” et dit qu’ils ne savent toujours pas comment ils l’ont eu.

“Il a vraiment adoré les scripts et lié à de nombreux aspects du personnage”, a déclaré Goldstein. “Nous lui avons beaucoup parlé de caractère, et c’était si facile que… j’ai l’impression que j’aurais dû accomplir une série de tâches herculéennes pour l’avoir, vous voyez ce que je veux dire ?”

Segel a apprécié la façon dont Ford « surmonte la crainte très rapidement pour que vous puissiez vous mettre au travail ».

“L’une des choses qui sont vraiment cool avec Harrison Ford, c’est qu’il se considère comme un homme de métier, comme un artisan. Il était charpentier et maintenant il est acteur », a déclaré Segel. “Son travail consiste à venir et à construire ces scènes et vous êtes son partenaire là-dedans.”

Williams – qui joue un autre thérapeute – partage des plaisanteries pleines d’esprit avec Ford dans de nombreuses scènes et dit que c’était “surréaliste” de travailler avec la légende d’acteur qu’elle regardait dans les films quand elle était enfant. Elle dit qu’il lui a fallu environ une semaine pour rester présente et s’habituer à son visage qui la regardait.

« Il est charmant, charmant, gentil, généreux. Et il est magique à regarder, honnêtement. dit Williams. «Vous venez de le regarder faire quelques prises et … il a la lueur dans les yeux. Il a le truc. Et c’est vraiment inspirant de voir quelqu’un qui a plus de 80 ans frapper ses marques et rester aussi pointu tout en se souciant vraiment de son travail.

Goldstein convient que Ford n’a jamais fait sentir aux acteurs qu’il avait besoin d’un traitement spécial.

“Il est aussi merveilleux et incroyable que jamais”, a déclaré Goldstein. « Mais c’est aussi un acteur très généreux et il fait partie de cet ensemble. Ce n’est pas comme s’il prenait le dessus. Il s’intègre dans ce monde. Il joue le personnage, il y disparaît. C’est un acteur brillant.

Williams dit que travailler sur la série était amusant à cause de la chimie de la distribution, et la licence d’ad lib parfois pour rendre les scènes plus drôles était “très épanouissante”.

L’un des secrets d’un spectacle réussi, surtout dans la comédie – selon Lawrence – est que le casting s’entende et soit amical, même en dehors de la série : “Nous essayons de réunir des groupes de personnes qui ont des voix similaires et qui interagissent vraiment bien », a déclaré Lawrence.

“Si vous voyez un manque d’alchimie derrière la caméra, même lorsque les caméras ne tournent pas”, a-t-il déclaré, “s’il s’agit d’une émission sur une famille ou une famille dysfonctionnelle ou sur des personnes censées se soucier les unes des autres, elle a gagné ça marche pas.

—Brooke Lefferts, Associated Press

Films et télévision