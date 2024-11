Harrison Ford : Harrison Ford soutient Kamala Harris : « Je n’ai jamais voulu en parler »

L’acteur de Star Wars, Harrison Ford, 82 ans, a fait un rare soutien à Kamala Harris et a déclaré qu’il n’avait jamais vraiment voulu en parler. « Je vote depuis 64 ans, je n’ai jamais vraiment voulu en parler, mais quand des dizaines d’anciens membres de l’administration Trump tirent la sonnette d’alarme en disant « pour l’amour de Dieu, ne recommencez pas ça », il faut faites attention », a déclaré l’acteur d’Indiana Jones dans une vidéo en noir et blanc qu’il a publiée.

« Ils nous disent quelque chose d’important, ce ne sont pas des gens doux. Ce sont des gouverneurs, des généraux, qui s’opposent au chef du parti pour lequel ils ont passé leur vie à défendre. »

« Pour beaucoup d’entre eux, ce sera la première fois qu’ils voteront pour quelqu’un qui n’a pas de R à côté de son nom.

« Ils savent que cela compte vraiment, la vérité est la suivante : Kamala Harris protégera votre droit d’être en désaccord avec elle sur sa politique ou ses idées.

« Comme nous le faisons depuis des siècles, nous en débattrons. Nous y travaillerons ensemble et nous avancerons.

Parlant de l’ancien président Donald Trump, Ford a déclaré : « L’autre gars, il exige une loyauté inconditionnelle, dit qu’il veut se venger. Je m’appelle Harrison Ford. J’ai une voix – comme n’importe qui d’autre – et je vais l’utiliser. pour avancer. Je vais voter pour Kamala Harris. »

Ford a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec tout ce que Kamala Harris et Tim Walz défendaient, ils ne sont pas parfaits. « Ces deux personnes croient en l’État de droit. Ils croient en la science. Ils croient que lorsque vous gouvernez, vous le faites pour tous les Américains. »

« Ils croient que nous sommes dans le même bateau. Ce sont des idées auxquelles je crois. Ce sont des gens que je peux soutenir. »

« L’autre gars, il a passé quatre ans à nous monter les uns contre les autres tout en embrassant les dictateurs et les tyrans du monde entier. Ce n’est pas qui nous sommes. Nous n’avons pas besoin de rendre à nouveau sa grandeur à l’Amérique. Allez, nous sommes formidables, mais ce que nous Ce dont nous avons besoin, c’est de travailler à nouveau ensemble. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un président qui travaille à nouveau pour nous tous », a-t-il déclaré.