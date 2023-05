Harrison Ford et Calista Flockhart à la remise des diplômes de Son Liam : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Shootpix/AbacaPress / SplashNews.com

Harrison Ford et Calista Flockhart rayonnait de fierté en regardant leur fils Liam diplômé du Amherst College dimanche. Le magnifique couple a été aperçu à la célèbre université du Massachusetts, extrêmement heureux de faire partie du grand jour du diplômé de 22 ans, comme on le voit sur les photos ici via Courrier quotidien. Le Indiana Jones star, 80 ans, a fièrement enroulé son bras autour de Liam alors que le Ally Mc Beal alun, 58 ans, s’est précipité pour un gros câlin après la cérémonie.

Portant un costume noir classique et un oxford bleu, Harrison a fait une silhouette sophistiquée lors de la sortie ensoleillée de l’après-midi. Calista, qui a adopté Liam à sa naissance en 2001, était une vision de l’été dans son adorable robe à fleurs blanche, qu’elle a associée à un cardigan assorti et à un sac à main taupe. Liam retroussa l’arrière de sa casquette et de sa robe, naturellement.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le nouveau diplômé de l’université est le plus jeune de la famille de Harrison. Le Guerres des étoiles icon, qui a été mariée trois fois, partage quatre enfants biologiques, Ben, Villard, Malcomet Géorgieavec ses ex-femmes, Marie Marquart et Mélissa Mathison. L’idole de la matinée a adopté Liam peu de temps après avoir épousé Calista en 2010.

Le joli couple, qui fait rarement des apparitions publiques, s’est rencontré aux Golden Globes de 2002, et les deux grandes stars hollywoodiennes se sont immédiatement entendues. Comme Harrison était toujours au milieu de son divorce avec Melissa, le couple garderait leur relation discrète au début, finissant par dire «oui» en 2010.

Bien que Harrison et Calista aient un écart d’âge de 22 ans, ils ont certainement construit une relation solide au fil des ans. C’est peut-être leur sens de l’humour commun qui a permis au couple de rester ensemble pendant près de 2 décennies ! « Harrison et moi rions beaucoup, et l’humour est tout pour moi », a déclaré Calista Plus proche hebdomadaire en 2017.

Plus à propos Harrison Ford

Lien connexe En rapport: « Thunderbolts » de Marvel : date de sortie repoussée, rencontre avec les acteurs et autres mises à jour

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.