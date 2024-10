Harrison Ford dit que le « contact humain essentiel » le maintient dans l’action

Harrison Ford a-t-il besoin de ce travail ? Pas exactement. Au cours de ses 82 ans, la star de cinéma bien-aimée a traversé l’espace, découvert des trésors cachés à travers le monde, courtisé de nombreuses femmes et vaincu de nombreux ennemis, et pourtant, après tout cela, il prend encore le temps de se retirer discrètement. Série télévisée sur les professionnels de la santé mentale qui s’efforcent de mettre en pratique ce qu’ils prêchent.

Dans la série Apple TV+ « Shrinking », co-créée par Bill Lawrence, Jason Segel et Brett Goldstein, Ford incarne Paul, le chef d’un cabinet de thérapie cognitivo-comportementale qui est confronté à la maladie de Parkinson ainsi qu’un groupe de pairs qui ont gagné. Je ne reste pas en dehors de ses affaires. C’est l’un de ces rares projets où Ford parvient à développer son côté drôle, mais comme il l’a expliqué dans une récente interview avec Vanity Fairce n’est pas la seule chose qui l’a attiré vers ce rôle.

« Oh mec, j’en retire un contact humain essentiel », a déclaré Ford. «Je peux imaginer avec des gens qui ont de grandes compétences et une grande expérience…. C’est amusant de travailler avec ces gens.

Selon Lawrence, ce qui rend Ford si parfait pour le rôle, c’est qu’il peut embrasser le sérieux de son personnage de manière à le rendre hilarant. L’acteur est d’accord, mais a attribué le mérite à l’écriture de lui avoir permis de montrer toute sa palette.

« Vous croyez vraiment que le personnage croit ce dont il parle », a déclaré Ford à propos de Paul. « Quand ils ont une telle ampleur et une telle profondeur, vous pouvez vous en sortir avec le genre d’humour que nous faisons et le faire servir à la fois les objectifs sérieux et le divertissement que nous espérons apporter. »

Dans le même temps, Ford a admis qu’il mentirait s’il n’était pas attiré par une comédie terre-à-terre. Malgré cela, en tant qu’acteur, il pense rarement aux scènes en termes de blagues, mais essaie plutôt de les aborder de la même manière qu’il gérerait les moments dramatiques.

« J’ai toujours aimé l’humour. J’adorais les blagues. J’ai adoré la construction de blagues. Mon père était un conteur de blagues. La formulation des mots et les idées qui se cachent derrière une blague m’ont toujours intéressé », a déclaré Ford à Vanity Fair. «Quand je pensais devenir acteur, j’étais ambitieux pour les deux types de travail : le drame sérieux et la comédie. Je me suis retrouvé à faire les deux sans vraiment faire la distinction entre eux. Je pense que je pense avec la même tête d’acteur à une blague qu’à une scène sérieuse ou émotionnelle.

Et même s’il fait le travail, c’est beaucoup plus amusant de s’amuser quand on sait que les gens avec qui on s’amuse passent aussi un bon moment.

« Je suis vraiment assez idiot tout seul. Mais lorsque je suis en compagnie d’autres personnes que je sais être maladroites, il y a un certain assouplissement des règles », a déclaré Ford. «J’aime m’amuser. J’aime être avec des gens qui s’amusent. Je n’aime pas devenir trop sérieux.

La saison 2 de « Shrinking » sera diffusée sur Apple TV+ le 16 octobre.