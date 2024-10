Harrison Ford continue de travailler en faveur du « contact humain ». Pourrait-il être davantage aimé ? | Harrison Ford

jeImaginez un instant que vous êtes Harrison Ford en 2024. Vous avez 82 ans et sans doute l’une des dernières stars vivantes du cinéma de la vieille école, élevée au-dessus d’une armée d’acteurs dont les noms n’incitent pas les gens à acheter des billets. . Vous êtes Han Solo. Vous êtes Rick Deckard. Vous êtes Indiana Jones, pour avoir crié à haute voix. Comment traverser la vie avec un tel héritage ?

À ce stade, certains acteurs tireraient sur le pont-levis et se reposeraient sur leurs lauriers. Et qui pourrait leur en vouloir ? Ils ont gagné leur argent. Ils ont atteint l’immortalité. Tout travail supplémentaire en plus de cela saperait tout simplement tout ce qu’ils ont forgé. Dites ce que vous aimez de Gene Hackman, mais au moins il ne mettra jamais en péril sa réputation en sortant de sa retraite pour apparaître, disons, dans Dirty Grandpa.

Mais ce n’est pas la voie qu’a choisie Harrison Ford. Parce qu’en ce moment, Harrison Ford est partout. L’année dernière, il a réalisé son cinquième film Indiana Jones. Cette semaine, il reprendra son rôle de thérapeute grincheux dans Shrinking sur Apple TV. Il vient de terminer le tournage de la deuxième saison du western à succès 1923, et l’année prochaine, il rejoint le MCU, assumant la double fonction de président de l’Amérique et de véritable Hulk.

L’éthique de travail implacable de Ford a été évoquée récemment lors d’une interview avec Vanity Fair. « Qu’est-ce que tu retires du métier d’acteur aujourd’hui ? » lui a-t-on demandé. Sa réponse : « Oh mec, j’en sors du contact humain essentiel. »

C’est un homme d’action… Ford dans Indiana Jones et le Cadran du Destin. Photographie : Lucasfilm Ltd.

Il y avait bien plus que cela – il a ajouté qu’il aimait travailler avec des gens talentueux – mais le point crucial semble simplement être que travailler le fait sortir de la maison. S’asseoir et purifier est réservé aux autres. C’est un homme d’action.

Le résultat est que Ford réalise désormais un travail qui repousse les limites de son héritage. Le plus récent Indiana Jones n’a peut-être pas mis le feu au box-office, mais il lui a permis de raconter une histoire sur ce qui arrive aux héros lorsqu’ils vieillissent et frappent un groupe de nazis au visage dans le prologue numériquement vieilli. En 1923, il testa les limites de sa rudesse caractéristique sur un format long. Le rétrécissement est la chose la plus charmante à la télévision en ce moment, en partie grâce à la volonté de Ford de se déchaîner. Et même si le prochain Captain America ne parvient pas à redonner au MCU son ancienne gloire, il y a quelque chose d’extrêmement vertigineux à l’idée d’Harrison Ford courant dans un costume mo-cap et se déplaçant comme il l’a fait. cette fois-là au Comic-Con.

Il y a maintenant un relâchement chez Ford qui n’a pas toujours été là. Pendant un certain temps, sa réputation fut celle d’un reclus voûté et grincheux qui ne trouvait pas vraiment sa place. Il a réalisé des films d’action comme Firewall et Paranoia qui visaient à être des retours en arrière mais qui ont fini par se rapprocher dangereusement du tarif directement sur DVD. Lors des entretiens, il se montrait prudent et fragile, et peut-être un peu perdu. Rétrospectivement, cette hésitation semble provenir d’une volonté de protéger son héritage. Le regarder à l’époque, c’était comme regarder un boxeur au 12e round, essayant de tenir le cap dans le vain espoir qu’il serait capable de remporter une victoire aux points.

Quelle différence avec aujourd’hui. La raison pour laquelle il travaille autant en ce moment est qu’il ne tient plus les rênes aussi fort. Si votre motivation pour travailler est simplement d’être avec les gens, cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez. Peu importe que vous échouiez ou non, car ce n’est pas la raison pour laquelle vous vous y êtes engagé.

C’est aussi payant. Surtout sur Shrinking, si chaleureux et attachant qu’on espère qu’ils n’arrêteront jamais d’en faire, Ford n’a jamais semblé aussi détendu. Il a toujours été respecté, mais maintenant il est aimé. Et tout cela grâce au contact humain élémentaire. Qui savait ?