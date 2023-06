Harrison Ford avoue s’être heurté à Brad Pitt sur le plateau de ‘The Devil’s Own’ : ‘C’était compliqué’

Harrison Ford a admis s’être heurté à Brad Pitt à propos de différences créatives sur le tournage de leur film de 1997 « The Devil’s Own ».

Au fil des ans, l’acteur de 80 ans a fait allusion à des difficultés lors du tournage du thriller d’action réalisé par Alan J. Pakula. Dans une nouvelle interview avec Esquire, on a demandé à la star de « 1923 » s’il se rappelait pourquoi le film était difficile à tourner pour lui.

« Hé. Ouais, je me souviens pourquoi », a déclaré Ford au point de vente. « Brad a développé le scénario. Ensuite, ils m’ont proposé le rôle. J’ai gardé mes commentaires sur le personnage et la construction de la chose – j’admirais Brad. Tout d’abord, j’admire Brad. Je pense que c’est un acteur merveilleux. Mais nous ne pouvions pas nous mettre d’accord sur un réalisateur jusqu’à ce que nous arrivions à Alan Pakula, avec qui j’avais travaillé auparavant, mais pas Brad.

Pakula était le réalisateur et co-scénariste du thriller juridique « Présumé innocent » de Ford en 1990. « The Devil’s Own » deviendrait le dernier projet de réalisateur de Pakula avant sa mort dans un accident de voiture en 1998 à l’âge de 70 ans.

Dans « The Devil’s Own », Ford a joué le sergent irlandais-américain du NYPD Tom O’Meara tandis que la star de « Babylon » a dépeint Frankie McGuire, un terroriste de l’IRA qui vient aux États-Unis pour se procurer des missiles anti-aériens.

Tout en se faisant passer pour un travailleur de la construction immigrant, McGuire emménage avec O’Meara et sa famille. McGuire découvre plus tard les plans de McGuire et devient déterminé à l’arrêter.

« Brad avait ce caractère compliqué, et je voulais une complication de mon côté pour que ce ne soit pas seulement une bataille entre le bien et le mal », se souvient Ford. « Et c’est là que j’ai inventé le mauvais tir. »

Pendant le film, le personnage de Ford est pris dans un dilemme moral après avoir vu son partenaire tirer sur un voleur non armé dans le dos. Après avoir menti pour protéger sa compagne, il décide de démissionner du NYPD.

Ford a déclaré à Esquire que les deux A-Listers n’étaient pas non plus d’accord en ce qui concerne le scénario du film.

« J’ai travaillé avec un scénariste, mais tout d’un coup, nous tournions et nous n’avions pas de scénario sur lequel Brad et moi étions d’accord », a déclaré l’acteur d' »Indiana Jones et le cadran du destin ».

Il a poursuivi: « Chacun de nous avait des idées différentes à ce sujet. Je comprends pourquoi il voulait rester avec son point de vue, et je voulais rester avec mon point de vue – ou j’imposais mon point de vue, et il est juste de dire que c’est ce que Brad a ressenti. C’était compliqué. J’aime beaucoup le film.

Malgré les conflits sur le plateau de Ford et Pitt, « The Devil’s Own » est devenu un succès. Le film a rapporté plus de 140 millions de dollars au box-office mondial, bien que les critiques des critiques aient été mitigées.