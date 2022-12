Harrison Ford aime son métier. ‘1923’ a testé ses limites.

Mais à un âge où nombre de ses contemporains se sont éloignés de la vue du public, Ford ne ralentit pas, et encore moins s’éloigne pour passer plus de temps dans son ranch à Jackson, Wyo. Il essaie toujours de nouvelles choses – “1923” représente son premier partie majeure de la télévision – toujours à la recherche d’un rôle de plus, toujours déterminé à rester devant la caméra.

Cela fait 45 ans que Ford a sauté de l’écran en tant que Han Solo dans le premier film “Star Wars”, jetant les bases d’une carrière à succès dans laquelle il a personnifié certaines des franchises de films les plus réussies sur le plan commercial de l’histoire du cinéma. Il est apparu dans plus de 70 films, avec un box-office mondial combiné de plus de 9 milliards de dollars. A présent, il semblerait qu’il n’ait plus rien à prouver.

“J’ai travaillé à peu près dos à dos, ce qui n’est pas ce que je fais normalement”, a déclaré Ford, mal rasé, portant des bluejeans et des bottes et s’asseyant sur une chaise au Luxe Sunset Boulevard Hotel ici plus tôt ce mois-ci. Il était à Los Angeles pour une nuit, pour la première de “1923”, qui a fait ses débuts dimanche sur Paramount +. De là, c’était à Las Vegas le lendemain matin pour la prochaine projection, encore un autre arrêt après une séquence de tournage, de voyage et de promotion qui épuiserait un acteur de la moitié de son âge.

LOS ANGELES – En 20 mois et au milieu d’une pandémie, Harrison Ford a filmé une suite de «Raiders of the Lost Ark» en Angleterre. Il a tourné une comédie en 10 épisodes, “Shrinking”, à Burbank. Il a rassemblé du bétail sur une montagne à des températures inférieures à zéro dans le Montana pour “1923”, la dernière préquelle de la série western à succès “Yellowstone”.

“J’adore ça”, a-t-il dit. “J’aime le défi et le processus de réalisation d’un film. Je me sens chez moi. C’est ce que j’ai passé ma vie à faire. »

Et pourquoi devrait-il ralentir ? Ford ne montre aucun signe de décoloration, physique ou mentale – il était agile et agile alors qu’il entrait dans le Luxe pour notre interview, casquette baissée, et plus tard, alors qu’il travaillait dans la salle lors de la soirée d’après-première au restaurant hollywoodien Mother Wolf . Dans son rythme et son choix éclectique de rôles, y compris l’éleveur usé et fatigué Jacob Dutton de “1923”, il semble plus déterminé que jamais à montrer qu’il peut être plus que le héros d’action cape et d’épée qui a donné au monde Han Solo et Indiana Jones. .

“Il peut se reposer sur ses lauriers : il n’a pas besoin de travailler financièrement”, a déclaré Mark Hamill, qui a incarné Luke Skywalker dans “Star Wars” et qui, à 71 ans, ne rate pas les réveils de 5 heures du matin et les bousculades. pour le prochain rôle. “Pour faire un autre ‘Indiana Jones’ – je suis en admiration devant lui.”

Ford est connu pour être bourru et insensible, un acteur qui n’est pas porté à l’introspection et qui a peu de patience pour les questions “Mettez-moi sur le canapé”. Il y a eu des flashs de cela pendant nos 45 minutes ensemble. “Je sais que je suis entré dans cette ruelle sombre où vous allez maintenant devoir me demander de décrire le personnage”, a-t-il déclaré à un moment donné. “Et je ne veux pas.”

Mais pour la plupart, Ford était ouvert, détendu et contemplatif. C’était une tournée promotionnelle, et après un demi-siècle dans l’entreprise, il sait comment faire. “Je suis ici pour vendre un film”, a déclaré Ford, même si, bien sûr, il était là pour vendre une émission de télévision – et dans une certaine mesure, lui-même.