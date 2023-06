Harrison Ford aime être vieux malgré les défis : « Je ne veux pas redevenir jeune »

Harrison Ford aura 81 ans en juillet, mais il n’a clairement pas l’intention de ralentir.

L’acteur, qui joue dans le cinquième et dernier volet de la franchise cinématographique classique « Indiana Jones », qui sortira plus tard ce mois-ci, a déclaré que bien que les choses se compliquent pour lui à mesure qu’il vieillit, il est également heureux d’avoir son âge. .

« Je ne veux pas redevenir jeune », a-t-il clairement déclaré à People Magazine dans une nouvelle interview. « J’étais jeune, et maintenant j’aime être vieux. »

« Vous êtes certainement physiquement diminué par l’âge », a-t-il expliqué, « mais il y a des choses merveilleuses à propos de l’âge – la richesse de l’expérience, le poids total de tout le temps que vous avez passé à vieillir – et il y a une certaine facilité là-dedans. pour moi. »

Une autre chose qui vient facilement à Ford est d’être une star de cinéma.

Il a déclaré: « Je suis très heureux d’avoir encore les opportunités que j’ai de travailler, et je le dois au public. »

Bien qu’il soit indéniablement l’un des hommes les plus célèbres de l’histoire d’Hollywood, il a déclaré qu’il ne s’attendait ni ne souhaitait nécessairement le niveau de renommée qu’il avait atteint.

« Personne ne le croit jamais, mais je n’ai jamais voulu être riche et célèbre », a insisté Ford. « Je voulais juste être acteur. »

Il a poursuivi: « Je n’ai jamais pensé que je serais un homme de premier plan. J’espérais vraiment pouvoir gagner ma vie en tant qu’acteur et ne pas avoir à compléter mes revenus avec une autre bousculade. »

« Je pensais que j’aurais de la chance d’avoir un personnage dans une émission de télévision régulière. »

Bien qu’il ne s’attendait jamais à occuper le poste qu’il s’est créé au fil des ans, il l’apprécie vraiment.

« J’aime probablement faire des films plus que jamais », a-t-il déclaré.

L’un des films qu’il a réalisés récemment est bien sûr « Indiana Jones et le cadran du destin », le premier film mettant en vedette le célèbre personnage de Ford depuis « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » en 2008.

Sur sa décision de revenir dans la franchise, il a déclaré: « Je voulais le voir se rallier pour une dernière aventure. »

Plus tôt cette année, il a déclaré dans une interview au magazine Total Film : « C’est le dernier film de la série, et c’est la dernière fois que je jouerai le personnage. Je prévois que ce sera la dernière fois qu’il apparaîtra dans un film. »

Bien qu’il ne reprenne plus le coup de fouet emblématique d’Indy, il est toujours incroyablement reconnaissant pour tout ce que la série, ainsi que tous ses autres rôles légendaires, lui ont donné.

En parlant de recevoir la Palme d’Or pour l’ensemble de ses réalisations au Festival de Cannes avant la première, il a déclaré : « J’essayais juste de rester calme. Il y a eu des applaudissements très généreux de la part de la foule [and] c’était positif et humiliant et agréable. »