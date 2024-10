Harrison Ford, 82 ans, se dit « malade » après la réapparition de photos de 1982

Potins de divertissement et nouvelles du réseau de contributeurs de Newsweek

Harrison Ford a clairement indiqué qu’il n’aimait pas ses choix de mode passés, en particulier lorsqu’il s’agit d’une tenue tristement célèbre des années 80.

L’acteur, actuellement à l’affiche de la série Apple TV+ Contraction en tant que Dr Paul Rhoades, s’est assis pour une entrevue avec GQ, où il a été confronté à sa combinaison emblématique short bleu et pull qu’il portait au Festival de Cannes en 1982.

Au cours de l’interview publiée lundi 14 octobre, l’intervieweur a évoqué l’image, notant qu’elle est depuis devenue une source d’inspiration pour de nombreux passionnés de mode masculine. « C’est GQ, donc je dois vous poser une question de mode », a-t-elle déclaré en faisant référence à la photo et en posant la question au Indiana Jones acteur s’il est conscient du bavardage autour de son look. La réaction de Ford a été immédiate et franche : « Je pense que je vais être malade. »

Harrison Ford assiste à la première mondiale de la saison 2 d’Apple TV+ « Shrinking » au Pacific Design Center le 8 octobre 2024 à West Hollywood, Californie. Il a récemment révélé sa réaction à une tristement célèbre photo des années 80 de…

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic



À 82 ans, Ford a reconnu avoir effectivement vu la photo, mais a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de ses choix de style passés. Lorsqu’on lui a demandé s’il appréciait son look à l’époque, il a simplement répondu : « J’en ai grandi. » Il a également raconté avec humour l’histoire de sa célèbre boucle d’oreille, évoquant un déjeuner avec Jimmy Buffett et Ed Bradley comme source de son flair mode.

Le Parc Jurassique Un ancien élève peut réfléchir d’un œil critique à ses choix de mode passés, mais lorsqu’il s’agit de sa carrière, Ford a un ensemble clair de critères de sélection des projets, soulignant l’importance d’une écriture de qualité. « Peu importe le genre… c’est l’écriture, c’est l’histoire, c’est le personnage, c’est l’expérience émotionnelle », a-t-il expliqué au média. Peut-être que cela n’était pas au premier plan de son esprit lorsqu’il a tenté sa chance et a auditionné pour le rôle de Han Solo dans Guerres des étoiles en 1972 – le film qui l’a propulsé vers la gloire – mais il a certainement ouvert la voie à une carrière définie par des rôles emblématiques plutôt que par des choix de garde-robe discutables.

La deuxième saison de Contraction devrait sortir le mercredi 16 octobre.