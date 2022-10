Harrison Crowe se qualifie pour le Masters et l’Open Championship 2023 après sa victoire en Thaïlande | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australien Harrison Crowe s’est assuré une place dans les Masters et l’Open Championship en 2023 après avoir surmonté une oscillation du tour final pour décrocher une victoire d’un coup au Championnat amateur d’Asie-Pacifique en Thaïlande.

Le joueur de 21 ans menait par deux coups après le troisième tour, mais a laissé tomber trois coups sur ses neuf premiers trous dimanche pour se retrouver à trois derrière le Chinois Bo Jin.

Cependant, Crowe a ensuite décroché quatre birdies dans cinq trous entre le 11 et le 15 et a pris la tête au 17 après que Jin ait trouvé l’eau et double bogey le par trois.

Crowe a paré le dernier pour terminer à 13 sous le par et confirmer une apparition dans les majors à Augusta National en avril puis au Royal Liverpool en juillet.

Crowe a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit encore enfoncé, mais c’est incroyable en ce moment. [I have] la chair de poule, c’est absolument génial.

“Je suis venu ici cette semaine avec quelque chose à prouver et je suis extrêmement fier de moi. Je me suis accroché. Il a fallu beaucoup creuser profondément.”

Crowe sera désormais dans un champ Masters aux côtés du champion en titre Scottie Scheffler et un championnat Open avec son compatriote et vainqueur 2022 Cameron Smith.