L’ancien président a affirmé que les démocrates entraîneraient les États-Unis dans la troisième guerre mondiale.

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a affirmé qu’une victoire électorale de sa rivale, la vice-présidente Kamala Harris, conduirait finalement à une guerre avec la Russie, mettant en garde contre une guerre imminente. « Holocauste nucléaire ».

Lors d’un rassemblement de campagne à Las Vegas, Nevada, vendredi, Trump a exprimé son inquiétude quant à un conflit nucléaire potentiel en raison de la « des gens incompétents » à Washington, affirmant qu’il est le seul capable d’empêcher une guerre mondiale.

« Nous allons nous retrouver dans la Troisième Guerre mondiale. Nous allons avoir un holocauste nucléaire si nous ne faisons pas attention. Ces gens n’ont aucune idée de ce qu’ils font. » il a averti ses partisans, promettant de garder les Américains « hors de la troisième guerre mondiale ».

« Je mettrai fin au chaos au Moyen-Orient et je réglerai la guerre en Ukraine… Je réglerai cela en tant que président élu », il a continué, affirmant que « Un vote pour la camarade Kamala Harris est un vote pour la guerre avec la Russie. »

Trump a affirmé que Harris avait pour objectif de rétablir la conscription militaire « Enrôlez votre enfant et mettez-le dans une guerre qui n’aurait jamais dû avoir lieu. »















L’ancien président américain a affirmé que le conflit en Ukraine n’aurait pas dégénéré s’il avait été au pouvoir à l’époque. Tout au long de sa campagne de réélection, il a affirmé à plusieurs reprises qu’il pouvait mettre un terme aux combats. « dans 24 heures, » bien qu’il n’ait pas précisé comment.

Plus tôt cette semaine, le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a fait la lumière sur une possible proposition de paix, suggérant qu’elle impliquerait probablement la création d’une zone démilitarisée autour de la ligne de contact actuelle et la garantie de la neutralité de l’Ukraine à Moscou, ce qui correspond à l’un des principaux objectifs de la Russie.

Harris, cependant, soutient que Trump abandonnerait l’Ukraine, affirmant que ses efforts, ainsi que la fourniture de munitions, ont assuré que le pays reste « indépendant et libre » à ce jour.