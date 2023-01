Harris va pousser la lutte contre l’avortement en Floride à l’occasion de l’anniversaire de Roe

WASHINGTON (AP) – La vice-présidente Kamala Harris sera la tête d’affiche de la commémoration par la Maison Blanche du 50e anniversaire de Roe contre Wade dimanche, une étape historique amère pour l’administration Biden après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit national à l’avortement.

Les responsables de l’administration ont déclaré qu’elle prendrait la parole en Floride, où les démocrates étaient sur leurs gardes pour de nouveaux efforts visant à restreindre l’avortement du gouverneur républicain Ron DeSantis, un candidat potentiel à la présidentielle de 2024. Le discours s’inscrit dans la continuité de l’accent mis par Harris sur les droits reproductifs au cours des derniers mois, qui a inclus des réunions avec des militants, des prestataires de soins de santé et des législateurs d’État de tout le pays.

Il est également destiné à être un signal que l’administration n’abandonne pas l’avortement maintenant que les élections de mi-mandat sont terminées. Les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévu, mais les perspectives de codification de Roe v. Wade dans la loi ne se sont pas améliorées et l’administration a eu du mal à trouver des moyens de protéger l’accès à l’avortement.

“Le vice-président sera très clair : la lutte pour garantir le droit fondamental des femmes aux soins de santé reproductive est loin d’être terminée”, a déclaré Kirsten Allen, porte-parole de Harris. “Elle exposera les conséquences des attaques extrémistes contre la liberté de reproduction dans les États de notre pays et soulignera la nécessité pour le Congrès de codifier Roe.”

Allen a ajouté que Harris et le président Joe Biden pensent “que le droit des femmes de choisir n’est pas négociable”.

Biden commémorera probablement également l’anniversaire, bien que ses plans n’aient pas encore été divulgués.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, prévoit de se rendre au Minnesota cette semaine alors que la législature de l’État travaille sur une nouvelle loi pour consolider les droits à l’avortement.

Pendant son séjour au Minnesota, ont déclaré des responsables de l’administration, Becerra s’attend à comparaître avec le gouverneur démocrate Tim Walz, à s’arrêter dans un établissement de Planned Parenthood et à rencontrer des organisateurs qui souhaitent utiliser une camionnette mobile pour avorter les personnes qui traversent l’État depuis le Wisconsin, qui a limites strictes d’avortement.

Becerra prévoit ensuite de visiter une clinique du Wisconsin qui n’est plus autorisée à pratiquer des avortements et d’organiser un événement avec la sénatrice Tammy Baldwin et la représentante Gwen Moore, toutes deux démocrates, pour parler avec des étudiants en médecine.

Il est probable que la bataille sur les droits reproductifs se concentrera davantage sur les législatures des États que sur Washington, où les deux parties semblent dans l’impasse sur la question.

Les démocrates ont 51 sièges au Sénat, ce qui signifie qu’ils peuvent bloquer toute tentative républicaine d’interdire l’avortement dans tout le pays, mais il n’y a pas assez de soutien au sein de leur caucus pour contourner les règles de l’obstruction systématique afin de restaurer le droit national à l’avortement.

De plus, l’administration dispose d’outils limités pour prendre des mesures exécutives, même si elle s’est efforcée de rendre les pilules abortives plus largement disponibles.

Chris Megerian, Associated Press