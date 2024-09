Harris va plonger les États-Unis dans un « cauchemar » – Musk — RT World News

Les élections de cette année seront les dernières en Amérique, si Donald Trump perd, a affirmé Elon Musk

Le Parti démocrate pourrait transformer les États-Unis en un État à parti unique de facto s’il réussit à renforcer son électorat dans les États swing en accordant de plus en plus la citoyenneté aux immigrants illégaux, a soutenu le magnat de la technologie Elon Musk.

Cette déclaration intervient alors que les élections américaines auront lieu dans un peu plus d’un mois, avec des discours de plus en plus passionnés des deux côtés. La candidate démocrate et vice-présidente sortante Kamala Harris a qualifié à plusieurs reprises son rival républicain, l’ancien président Donald Trump, de menace pour la démocratie.

Musk, qui a soutenu Trump en juillet, a affirmé samedi que le contraire était vrai dans un message publié sur X (anciennement Twitter).

« Très peu d'Américains se rendent compte que si Trump n'est PAS élu, ce seront les dernières élections. Loin d'être une menace pour la démocratie, il est le seul moyen de la sauver ! » a-t-il déclaré.















« Laissez-moi vous expliquer : si seulement un clandestin sur vingt devenait citoyen chaque année – ce que les démocrates accélèrent aussi vite qu’il est humainement possible – cela représenterait environ 2 millions de nouveaux électeurs légaux en quatre ans. » » a déclaré Musk en réponse à un article affirmant que 9 millions d’immigrants illégaux sont éligibles à la citoyenneté sous l’administration américaine actuelle.

« De plus, l’administration Biden/Harris a envoyé des « demandeurs d’asile », qui accèdent rapidement à la citoyenneté, directement vers des États charnières comme la Pennsylvanie, l’Ohio, le Wisconsin et l’Arizona. C’est un moyen infaillible de gagner toutes les élections. » il a ajouté.

Alors que les États swing déterminent souvent les élections américaines avec une marge inférieure à 20 000 voix, Musk a affirmé que si les démocrates réussissaient à utiliser l’immigration pour renforcer leur électorat, il n’y aurait plus d’États swing. Les seules élections ultérieures seraient des primaires démocrates, semblables à ce qui s’est produit en Californie à la fin des années 1980, a-t-il déclaré.

« L’Amérique devient alors un État à parti unique et la démocratie est terminée. » Musk a conclu.

Partout en Amérique, ce sera comme le cauchemar du centre-ville de San Francisco.

Musk a annoncé en juillet qu’il fermerait les bureaux de X à San Francisco, déclarant qu’il « J’en avais assez d’esquiver les gangs de toxicomanes violents juste pour entrer et sortir du bâtiment. » Le déménagement de X au Texas a coïncidé avec plusieurs départs d’entreprises très médiatisés dans un contexte d’épidémie de sans-abrisme, de drogue et de criminalité bien documentée dans la ville.

L’immigration clandestine et la situation à la frontière sont devenues des points de discorde majeurs entre démocrates et républicains au cours de ce cycle électoral. Trump a critiqué ses adversaires démocrates sur les questions d’immigration, condamnant le rétablissement par le président Joe Biden de la politique de « capture et remise en liberté » de l’ère Obama, qui, selon lui, permet aux criminels reconnus coupables parmi les immigrants illégaux d’être libérés aux États-Unis.