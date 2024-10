Harris va à l’église, soulignant l’absence de religion dans la campagne 2024

La religion fait une rare apparition sur la campagne électorale d’une élection présidentielle qui s’est moins attardée sur la foi personnelle des candidats que jamais.

Dimanche, la vice-présidente Kamala Harris a assisté aux services et a pris la parole à l’église baptiste missionnaire New Birth, à l’extérieur d’Atlanta, tandis que son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, visitait les ministères des croyants victorieux à Saginaw, dans le Michigan.

L’ancien président Donald Trump a critiqué jeudi Harris pour avoir sauté le dîner Al Smith à New York, une collecte de fonds très médiatisée pour des œuvres caritatives catholiques, affirmant que son absence était « très irrespectueuse envers notre grande communauté catholique ». Harris a plutôt envoyé une vidéo.

Alors que les candidats des deux partis ont traditionnellement cherché à exalter leur piété pour attirer les électeurs religieux et montrer leur intégrité personnelle, Harris, Trump et leurs candidats à la vice-présidence n’ont pas centré leur foi cette année.

C’est un contraste marqué avec le président Joe Biden, un catholique de toujours qui assiste régulièrement aux offices, cite des hymnes et des personnages comme saint Augustin, et peut être vu le mercredi des Cendres avec de la cendre sur le front.

La religion de Barack Obama a été un facteur majeur dans sa campagne de 2008, tant par son influence sur son discours que par les critiques sur ses relations avec son ancien pasteur Jeremiah Wright, personnage controversé qu’Obama a fini par devenir. réprimander.

Obama a fait ses armes à Chicago en tant qu’organisateur communautaire travaillant pour une coalition d’églises catholiques. Et son confort dans les milieux religieux était évident tout au long de sa présidence, depuis les cinq fois où il a invoqué Dieu dans son premier discours inaugural jusqu’à son chant impromptu de « Amazing Grace » à l’église Mother Emanuel AME après qu’un suprémaciste blanc ait tué neuf personnes dans l’église noire historique. à Charleston, en Caroline du Sud.

Mais les États-Unis sont devenus encore plus laïcs au cours des huit années écoulées depuis qu’Obama a quitté ses fonctions, avec un enregistrer 28% des adultes s’identifiant désormais comme non affiliés à une religion, selon le Pew Research Center, dépassant les protestants évangéliques et les catholiques pour devenir désormais le plus grand groupe religieux du pays.

Pas plus tard qu’en 2007, alors qu’Obama préparait sa première campagne présidentielle, les personnes non affiliées à une religion – qui comprennent des personnes s’identifiant comme athées, agnostiques et « rien de particulier » – ne représentaient que 16 % de la population du pays, selon les données de Pew.

Et l’historien présidentiel Michael Beschloss a déclaré que les Américains sont devenus plus cyniques à l’égard de leurs politiciens et de ce que leurs affiliations religieuses pourraient révéler sur leur caractère.

« Nous avons beaucoup appris sur de nombreux hommes politiques qui semblaient très religieux mais ne suivaient pas nécessairement les principes de leur foi d’une manière ou d’une autre », a déclaré Beschloss, soulignant que la religion est devenue autant une question de politique que de personnalité. « Ainsi, pour beaucoup de gens, la religion ne dit plus grand-chose sur le caractère personnel d’une personne. »

Les candidats sont désormais moins incités à exagérer leur religiosité – et il y a même un risque potentiel avec les électeurs irréligieux, en particulier à gauche – a déclaré Massimo Faggioli, professeur de théologie à l’Université de Villanova qui a écrit un article. biographie spirituelle de Biden.

Et Harris et Trump, ainsi que leurs colistiers, ont des origines religieuses complexes qui sont plus difficiles à « vendre » politiquement que le catholicisme familier de Biden, a-t-il déclaré.

« Il y a la laïcité d’un côté et un mélange religieux plus complexe de l’autre », a déclaré Faggioli. « Et pour Harris, il existe un risque que la religion soit associée aux yeux de certains électeurs comme une forme d’oppression. »

La coalition de Trump est alimentée en grande partie par des chrétiens évangéliques, mais leur soutien repose davantage sur un programme politique commun que sur un lien spirituel. Seulement 8 % des personnes ayant une opinion positive de Trump plus tôt cette année le pensait « très » religieuxselon Pew.

Trump a été élevé presbytérien mais a déclaré en 2020 qu’il se considère un chrétien non confessionnel, bien qu’il ne soit pas connu pour assister régulièrement aux services.

« On ne peut plus prétendre qu’il s’agit d’une véritable histoire d’amour. C’est un mariage de raison », a déclaré Faggioli. « La relation est devenue beaucoup plus transactionnelle. »

En effet, lors du dîner Al Smith, Trump l’a clairement dit : « Catholiques, vous devez voter pour moi. Tu ferais mieux de te rappeler : je suis là, et elle ne l’est pas.

Harris, en revanche, est une figure politique rare qui a peut-être minimisé sa vie spirituelle en public, compte tenu des sentiments antireligieux dans sa région natale de la baie de San Francisco et d’un parcours religieux personnel compliqué.

Harris est une baptiste qui a été élevée par un père anglican noir et une mère hindoue indienne, et elle est mariée à un mari juif réformé.

Elle est membre de longue date du groupe historique de San Francisco Troisième église baptiste et entretient une relation profonde avec son pasteur, le révérend Amos Brown. En tant que vice-présidente, elle a assisté à des services dans des églises baptistes de la région de Washington, DC et a pris la parole en 2022 à la Convention baptiste nationale.

Brown, dont elle a dirigé la campagne pour le conseil de surveillance de San Francisco en 1999, a été l’une des premières personnes que Harris a appelées après que Biden ait décidé de ne pas se présenter aux élections.

« C’est une personne forte et spirituelle qui vient d’une famille forte et spirituelle que nous connaissons depuis très longtemps maintenant », a déclaré Brown. dit dans une interview avec un journal dans son Mississippi natal plus tôt cette année.

Le mari de Harris, Doug Emhoff, a déclaré dans son discours à la Convention nationale démocrate que « Kamala m’a connecté plus profondément à ma foi » et qu’ils vont à la fois à la synagogue et à l’église les jours saints.

Dans ses mémoires de 2019, Harris a écrit sur le fait que sa mère s’était assurée qu’elle était exposée aux traditions religieuses chrétiennes hindoues et afro-américaines, ajoutant qu’elle et sa sœur Maya chantaient dans la chorale de l’église de Dieu de la 23e avenue à Oakland.

« Je crois que nous devons vivre notre foi et la montrer en action », a-t-elle écrit.

Mais à part demander à Brown de prononcer la prière de clôture de la convention cet été et quelques références occasionnelles à son église, en particulier lorsqu’elle s’adresse à un public noir, Harris parle rarement de Dieu et son style oratoire est plus procureur que prédicateur.

«J’ai grandi dans l’église noire», a déclaré Harris à l’animateur de radio Charlamagne Tha God la semaine dernière lorsqu’un pasteur lui a demandé s’il pouvait s’associer avec des communautés religieuses. « Notre Dieu est un Dieu aimant. Notre foi nous pousse à agir d’une manière qui repose sur la bonté, la justice et la miséricorde.

Elle a comparé cela à ce qu’elle a dit être la conviction de Trump selon laquelle la force est « celui que l’on bat », ce qu’elle a qualifié de « absolument contraire à l’Église que je connais ».

Dimanche, Harris a parlé à la New Missionary Baptist Church de la façon dont la foi peut guider les gens.

« Lorsque la voie n’est pas claire, c’est notre foi qui nous guide alors – la foi en ce que nous ne pouvons souvent pas voir mais que nous savons être vrai », a-t-elle déclaré.

« Je dis cela parce qu’en ce moment dans notre pays, ce que nous voyons, ce sont des gens qui tentent d’approfondir la division entre nous, de répandre la haine, de semer la peur et de provoquer le chaos », a-t-elle ajouté. « Il y a ceux qui suggèrent que la mesure de la force d’un leader est basée sur celui que vous battez au lieu de ce que nous savons, qui est que la véritable mesure de la force d’un leader est basée sur celui que vous élevez. »

Walz a été élevé dans la religion catholique mais est devenu luthérien après avoir épousé sa femme, Gwen. Le luthéranisme est une confession protestante majeure, mais aux États-Unis, il est presque entièrement concentré dans le Haut-Midwest, avec peu d’importance dans le reste du pays, où il ne représente qu’un petit pourcentage de la population.

Walz parle rarement de sa religion, plaisantant parfois sur le fait que ses sensibilités du Midwest rendent difficile son ouverture.

« Parce que nous sommes de bons luthériens du Minnesota, nous avons une règle : si vous faites quelque chose de bien et que vous en parlez, cela ne compte plus. » il a plaisanté lors d’un discours devant les syndicats cette année.

Pendant ce temps, le colistier de Trump, le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio, a écrit sur son parcours personnel. Élevé évangélique mais assistant rarement aux offices, il est devenu athée en tant que jeune adulte avant il s’est converti au catholicisme conservateur en tant qu’adulte.

L’épouse de Vance, Usha, a grandi hindoue dans un «foyer religieux« , et elle et Vance se sont mariés lors d’une cérémonie interconfessionnelle qui comprenait à la fois des lectures de la Bible et un Pandit hindou.

Ces histoires de conversion, de mariages mixtes et de religiosité secondaire reflètent la vie spirituelle des Américains d’aujourd’hui, mais ne constituent peut-être pas des histoires bien rangées.

« Si vous n’êtes pas à l’aise pour parler de religion, cela se voit vraiment, il est donc logique de ne pas le faire », a déclaré Faggioli.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com