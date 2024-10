Harris va à l’église en Géorgie et encourage les fidèles noirs à voter

ATLANTE– ATLANTA (AP) — Kamala Harris se rendra dimanche à l’église en Géorgie, où elle s’adressera aux fidèles et encouragera les fidèles noirs à voter dans le cadre d’une campagne nationale connue sous le nom de « les âmes aux urnes ».

Le candidat démocrate à la présidence prévoit d’assister aux services religieux à l’église baptiste missionnaire New Birth à Stonecrest et au Divine Faith Ministries International à Jonesboro, rejoint par le chanteur Stevie Wonder, avant d’enregistrer une interview avec le révérend Al Sharpton. Son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, doit se rendre à l’église de Saginaw, dans le Michigan, et sa femme, Gwen, assistera à un service à Las Vegas.

L’effort de mobilisation lancé le 20 octobre est dirigé par le Conseil consultatif national des leaders religieux noirs, qui envoie des représentants dans les États du champ de bataille alors que le vote anticipé commence pour les élections du 5 novembre.

« Mon père avait l’habitude de dire qu’un peuple sans vote est un peuple impuissant et que l’une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre est ce petit pas vers les urnes », a déclaré vendredi Martin Luther King III. « Quand les électeurs noirs sont organisés et engagés, nous avons le pouvoir de changer la trajectoire de cette nation.

Le calendrier de Harris reflète la volonté de sa campagne de traiter chaque groupe de vote comme un électeur de l’État swing, en essayant de les attirer tous dans une élection très disputée avec un vote anticipé en cours.

Samedi, le vice-président a rallié ses partisans à Détroit avec la chanteuse Lizzo avant de se rendre à Atlanta pour se concentrer sur le droit à l’avortement, soulignant le décès d’une mère géorgienne au milieu des lois restrictives de l’État sur l’avortement qui sont entrées en vigueur après la décision de la Cour suprême des États-Unis, avec trois juges nommés par Donald Trump a annulé Roe v. Wade.

Et après sa poussée du dimanche, elle fera campagne avec l’ancienne représentante américaine Liz Cheney, R-Wyo., dans les banlieues de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin.

« Donald Trump toujours refuse d’assumer la responsabilité, d’assumer la moindre responsabilité, pour la douleur et la souffrance qu’il a causées », a déclaré Harris.

Harris est baptiste et son mari, Doug Emhoff, est juif. Elle a déclaré qu’elle était inspirée par le travail du révérend Martin Luther King Jr. et influencée par les traditions religieuses de l’Inde natale de sa mère ainsi que par l’Église noire. Harris a chanté dans la chorale lorsqu’il était enfant à la Twenty Third Avenue Church of God à Oakland.

« La foi est un verbe. C’est quelque chose que nous montrons en action et en service », a-t-elle déclaré sur Instagram la semaine dernière alors qu’elle assistait aux services dans une église de Greenville, en Caroline du Nord.

« Les âmes aux urnes » est une idée qui remonte au mouvement des droits civiques. Le révérend George Leeun entrepreneur noir du Mississippi, a été tué par des suprémacistes blancs en 1955 après avoir aidé près de 100 résidents noirs à s’inscrire sur les listes électorales de la ville de Belzoni. Le cimetière où Lee est enterré a servi de lieu de vote.

Congrégations d’églises noires à travers le pays mènent depuis des années des campagnes pour faire sortir le vote. En partie pour contrecarrer les tactiques de suppression des électeurs qui remontent à l’ère Jim Crow, le vote anticipé dans la communauté noire est presque autant insisté depuis les chaires que par les candidats.

En Géorgie, le vote anticipé a commencé mardi et plus de 310 000 les gens ont voté ce jour-là, soit plus du double du total du premier jour de 2020. Un nombre record de 5 millions de personnes ont voté à l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.