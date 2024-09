Harris « trop occupé » pour parler aux médias – conseiller – RT World News

Éviter la presse serait une stratégie clé de la campagne du vice-président

La vice-présidente américaine Kamala Harris n’a pas accordé beaucoup d’interviews aux médias car « C’est une personne très occupée » L’une de ses conseillères de campagne, Keisha Lance-Bottoms, a déclaré à CNN que même les experts libéraux ont critiqué Harris pour avoir évité les projecteurs.

Au cours des deux mois qui ont suivi l’annonce de sa campagne présidentielle, Harris et son colistier Tim Walz ont accordé un total de sept interviews, tandis que l’ancien président Donald Trump et son colistier JD Vance ont accordé 70 interviews et conférences de presse, selon un communiqué de presse. pointage compilé par Axios cette semaine.

Si l’on compte les conversations avec des alliés partisans – par exemple la conversation en direct de Trump avec le propriétaire de X, Elon Musk –, l’ancien président devance encore plus Harris, qui s’en est largement tenue à des rassemblements scénarisés pour atteindre les électeurs.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles Harris ne donne pas plus d’interviews, Lance-Bottoms a déclaré à CNN vendredi que « Nous aimerions la voir s’asseoir chaque jour avec CNN et faire des interviews, mais c’est une personne très occupée. »















« Elle est à la fois vice-présidente et candidate », Lance-Bottoms a continué, réitérant que Harris est simplement « trop occupé » pour correspondre au calendrier médiatique de Trump.

Harris a été critiqué par le New York Times pour avoir évité les apparitions non scénarisées, tandis que le commentateur de CNN Scott Jennings martelé le vice-président vendredi pour avoir délibérément évité « médias hostiles ». La veille, Harris s’était longuement entretenu avec l’animatrice de télévision Oprah Winfrey, bien que l’interview ait été amicale et ait réuni une foule de célébrités qui soutenaient Harris, dont Meryl Streep, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Chris Rock et Ben Stiller.

La campagne de Harris estime que « Limiter les interactions avec la presse est la bonne stratégie – même si cela frustre les journalistes » C’est ce qu’a rapporté Axios, citant des sources proches de la campagne.

Selon un récent sondage New York Times/Siena, 31 % des électeurs estiment qu’ils n’en savent pas assez sur Harris, tandis que seulement 12 % ne savent pas qui est Trump ou quelle est sa position sur des questions clés.