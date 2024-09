Harris s’entretiendra avec des journalistes noirs pour une rare interview

WASHINGTON — vice-président Kamala Harris devrait mener une rare interview prolongée de campagne mardi, répondant aux questions d’un trio de journalistes de l’Association nationale des journalistes noirs, juste un mois après que l’ancien président Donald Trump La comparution de M. Trump devant la même organisation a donné lieu à une controverse sur des questions de race et d’autres sujets.

L’interview de Trump a ouvert un chapitre de la campagne dans lequel le candidat républicain a remis en question à plusieurs reprises l’identité raciale de Harris, affirmant sans fondement qu’elle n’était devenue noire que tardivement à un moment donné de sa carrière professionnelle. Trump a depuis remis en question à plusieurs reprises l’identité raciale de Harris pendant la campagne et pendant le débat présidentiel de septembre

Fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, Harris a à plusieurs reprises rejeté les propos de Trump, les qualifiant de « toujours la même rengaine ». Lors de son débat avec Trump en septembre, elle a déclaré que c’était une « tragédie » qu’il ait « tenté d’utiliser la race pour diviser le peuple américain ».

Trump, son colistier, Ohio Sénateur JD Vanceet d’autres républicains ont critiqué Harris pour avoir évité en grande partie les interviews avec les médias ou pour avoir interagi officiellement avec les journalistes qui couvrent les événements de sa campagne. Elle et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont donné une conférence de presse à Harris. interview conjointe avec CNN le mois dernier. Sa campagne a récemment déclaré qu’elle ferait plus de publicité dans les médias locaux, et la semaine dernière, elle s’est assise pour son première interview télévisée en solo depuis qu’il est devenu le candidat démocrate, il répond aux questions d’une station de radio de Philadelphie.

Dans l’interview de Trump avec NABJ, il a fustigé les modérateurs et a parfois suscité des huées et des gémissements de la part du public. L’interview a également a suscité un débat au sein même de la convention NABJqui fonctionne à la fois comme un espace de réseautage et communautaire pour les professionnels noirs des médias ainsi qu’un événement d’actualité.

PolitiFact, une agence de presse spécialisée dans la vérification des faits, fournira en direct des informations sur l’interview de Harris, comme elle l’a fait pour l’intervention de Trump à la NABJ. Comme lors de l’intervention de Trump, le public sera composé de membres de la NABJ et d’étudiants.

Harris a largement contourné les apparitions dans les médias traditionnels et s’est plutôt concentré sur les rassemblements, l’organisation populaire et engagement sur les réseaux sociauxoù la vice-présidente peut éviter les questions des journalistes indépendants sur son bilan politique et le programme proposé.

L’événement de mardi était modéré par Eugene Daniels de Politico, Gerren Gaynor de theGrio et Tonya Mosley de WHYY, une station de radio publique de la région de Philadelphie qui co-organise le rassemblement.

La NABJ a souligné l’importance d’accueillir la discussion à Philadelphie, une grande ville d’un État clé où se trouve une importante population noire. Philadelphie était également le siège de l’une des principales organisations précurseurs de la NABJ.

Depuis des années, l’association invite les deux principaux candidats à la présidence à prendre la parole devant la convention. Les présidents George W. Bush, Barack Obama et Joe Biden ont tous assisté aux événements de la NABJ en tant que candidats à la présidence ou pendant leur mandat.