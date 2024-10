Harris s’engage à rompre avec le cap de Biden dans une interview avec Fox — RT World News

La vice-présidente américaine et candidate démocrate Kamala Harris a pris ses distances avec la ligne politique fixée par le président Joe Biden, dans une interview accordée mercredi à Fox News.

Lors de précédentes apparitions dans les médias, Harris avait évité de créer des contrastes entre elle et le président sortant.

« Vous n’êtes pas Joe Biden, vous n’êtes pas Donald Trump, mais rien ne vous vient à l’esprit que vous feriez différemment ? » » a demandé l’animateur de Fox Bret Baier au candidat démocrate.

« Laissez-moi être très clair, ma présidence ne sera pas la continuation de la présidence de Joe Biden. » Harris a répondu, s’engageant à faire appel à elle « expériences professionnelles » et apportez « de nouvelles idées fraîches ».

« Par exemple, en tant que personne n’ayant pas passé la majeure partie de ma carrière à Washington DC, j’invite des idées : que ce soit de la part des Républicains qui me soutiennent, qui étaient sur scène avec moi il y a quelques minutes, du secteur des affaires et d’autres. , qui peut contribuer aux décisions que je prends, » » a poursuivi le vice-président.

Se référant au slogan de la campagne Harris, «Il est temps de tourner la page» Baier a insisté auprès de la candidate démocrate sur ce vers quoi elle tournerait la page, après avoir été vice-présidente pendant trois ans et demi. Harris a orienté sa réponse vers son rival républicain.















« Eh bien, tout d’abord, nous tournons la page de la dernière décennie au cours de laquelle nous avons été accablés par le genre de rhétorique venant de Donald Trump. » » a-t-elle répondu, accusant l’ancien président de diviser le peuple américain.

Harris avait été largement critiquée dans les médias lors de sa récente interview au Late Show, pour avoir éludé une question sur ce qui « des changements majeurs » sa présidence apporterait, comparée à celle de Biden.

« Bien sûr, je ne suis évidemment pas Joe Biden » a-t-elle déclaré à l’animateur Stephen Colbert la semaine dernière, ajoutant qu’elle n’était pas non plus Donald Trump, sous les acclamations du public du studio.

« Et donc, quand nous réfléchissons à l’importance de ce à quoi ressemblera cette prochaine génération de dirigeants, si je devais être élu président, il s’agit de – franchement, j’aime le peuple américain et je crois en notre pays. » » a-t-elle déclaré, en faisant l’éloge de l’éthique de travail, de l’ambition et du caractère des Américains.















Dans une interview sur ABC la semaine dernière, on a également demandé à Harris comment elle aurait fait les choses différemment de Biden.

« Rien ne me vient à l’esprit en termes de – et j’ai participé à la plupart des décisions qui ont eu un impact », » a déclaré le candidat à la présidentielle.

Trump a saisi cette remarque en écrivant le lendemain sur sa plateforme Truth Social : « Kamala a clairement déclaré hier qu’elle ne ferait rien de différent de Joe Biden, il n’y a donc rien à débattre. »

Harris est devenu le candidat du parti démocrate aux élections après la démission de Biden plus tôt dans l’année, après qu’un débat télévisé désastreux contre Trump ait soulevé des inquiétudes quant à son état mental.