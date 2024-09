Harris se tourne vers ses plats préférés pour montrer son côté plus privé et se connecter avec les électeurs

WASHINGTON — L’un des plus grands défis pour le candidat démocrate à la présidence Kamala Harris dans la dernière ligne droite de la campagne, elle se présente aux électeurs avant son rival républicain, Donald Trumpa une chance de la définir.

Jusqu’à son élection soudaine à la tête du ticket démocrate cet été, Harris était encore une personnalité relativement inconnue de la politique nationale, en partie à cause de son aversion pour l’ouverture et la mise en avant. Et depuis qu’elle est devenue la candidate, les républicains lui reprochent de ne pas avoir accordé beaucoup d’interviews ou d’avoir donné suffisamment de détails sur ses projets politiques.

Mais la vice-présidente partage des détails personnels sur son enfance, sa cuisine et sa nourriture pour montrer son côté plus privé.

On sait que Harris est une gourmande et qu’elle aime cuisiner. En fait, elle venait de préparer un petit-déjeuner composé de crêpes et de bacon pour les filles de 6 et 8 ans de sa nièce, le matin du mois de juillet, lorsque Biden l’a appelée pour lui annoncer qu’il abandonnait la course.

En parlant des Doritos au fromage nacho comme collation préférée ou en lavant des feuilles de chou vert dans la baignoire, Harris cherche à établir un lien plus personnel avec les électeurs. Même si le fait d’apprendre qu’elle aime grignoter des chips de tortilla à l’heure du goûter ne suffit probablement pas à convaincre quiconque de voter pour elle, les petits détails, parfois amusants, pourraient aider Harris à montrer qu’elle peut comprendre les gens et leurs préoccupations.

« Elle essaie de montrer qu’elle est une personne à part entière, au-delà de ses simples propositions politiques », a déclaré Dana Brown, directrice exécutive du Pennsylvania Center for Women and Politics de l’Université de Chatham, dans un courriel.

Lors d’un arrêt au marché de Dottie à Savannah lors d’une tournée en bus de campagne dans le sud-est de la Géorgie la semaine dernière, Harris a été enthousiasmée par ce qu’elle a vu sur le comptoir.

« C’est quoi ce gâteau ? », a-t-elle demandé. Au chocolat et au caramel, a répondu une employée.

« J’en veux une part. Le caramel, c’est mon préféré », dit Harris. « Oh, chocolat et caramel ? » ajouta-t-elle, après avoir semblé digérer la description. Le gâteau était recouvert d’un glaçage blanc avec du caramel sur le dessus et sur les côtés.

« Fantastique », a déclaré Harris.

« J’étais dans un groupe de musique quand j’avais ton âge », a-t-elle déclaré lors d’une séance d’entraînement de fanfare au lycée Liberty County à Hinesville, en Géorgie. Elle a prononcé un discours d’encouragement sur le leadership.

« Tout ce que vous faites nécessite beaucoup de répétitions, beaucoup de pratique, de longues heures. N’est-ce pas ? » dit-elle. « Parfois, vous atteignez la note juste, parfois non. N’est-ce pas ? Mais toute cette pratique donne une belle musique. »

Harris n’a pas précisé de quel instrument elle jouait. Un assistant a déclaré plus tard à un journaliste que Harris jouait du cor français, du xylophone et des timbales ; la vice-présidente avait confié qu’elle « ne pouvait pas s’en tenir à un seul » instrument.

Harris a partagé sa recette de chou vert et sa méthode de préparation inhabituelle avec Mashama Bailey, chef du restaurant The Grey, dans le centre-ville de Savannah. Une amie demandait à Harris de préparer les légumes pour une fête annuelle du réveillon de Noël.

« Et je ne vous mens pas en disant que je ferais tellement de légumes verts que je devrais les laver dans la baignoire », a déclaré le vice-président à Bailey. « Je vous dis la vérité. »

Harris commence par faire fondre la graisse du bacon avant d’y incorporer l’ail émincé, les piments, beaucoup d’eau et un peu de bouillon de poulet. « Et je laisse mijoter un moment avant d’y ajouter les légumes verts », dit-elle. Après quelques heures, elle termine avec du vinaigre et de la sauce Tabasco.

Selon McDonald’s, 1 Américain sur 8 a travaillé dans l’un de ses fast-foods à un moment de sa vie. Harris fait partie de ces personnes.

« J’avais un emploi d’été chez McDonald’s », a-t-elle déclaré lors d’un rassemblement de campagne en août à Las Vegas, essayant de montrer sa compréhension des luttes de la classe moyenne.

Lors d’un discours politique en Caroline du Nord pour discuter de sa proposition de prix abusifs, également le mois dernier, Harris a déclaré qu’elle était à l’université lorsque « j’ai travaillé chez McDonald’s pour gagner de l’argent de poche ».

Ses fonctions « Ils préparaient des frites et travaillaient à la caisse », a-t-elle déclaré dans « The Drew Barrymore Show » plus tôt cette année.

Harris et sa sœur Maya ont été élevées par une mère célibataire, Shyamala, une immigrée indienne. Harris a déclaré qu’elle avait 13 ans lorsque sa mère a acheté sa première maison après avoir économisé pendant une décennie.

À l’heure du goûter, Harris prend des Doritos.

« C’est mon plat de prédilection, le fromage nacho original », a déclaré Harris en tenant un sac rouge de Doritos alors qu’elle et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, et leurs conjoints se sont arrêtés dans un dépanneur Sheetz à Moon Township lors de leur tournée en bus de campagne dans le sud-ouest de la Pennsylvanie en août.

Son soda préféré ?

« J’aime la root beer. Il aime le Coca light », a-t-elle dit, en faisant référence à son mari, Doug Emhoff.