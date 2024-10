Harris se rend en Caroline du Nord pour reprendre sa campagne dans un État durement touché par l’ouragan Helene.

WASHINGTON– vice-président Kamala Harris rencontrera les dirigeants noirs en Caroline du Nord samedi, se rendra à l’église et organisera un rassemblement dans l’État dimanche, selon sa campagne.

Ce week-end est son deuxième voyage sur le champ de bataille après avoir été frappé par Ouragan Hélèneavec Harris revenant en mode campagne dans un endroit que les démocrates considèrent comme une reprise potentielle lors des élections de novembre. La Caroline du Nord soutient de peu les Républicains Donald Trump en 2020.

Le candidat démocrate à la présidentielle je suis allé en Caroline du Nord la semaine dernière pour constater les destructions causées par Hélène et s’est engagé à venir en aide à ses victimes. Elle devait se rendre à l’église dimanche dans le cadre de sa campagne « Des âmes aux urnes » à Greenville, une ville d’environ 90 000 habitants située dans la plaine côtière de l’État.

Avant de quitter la région de Washington, Harris a déclaré aux journalistes qui l’accompagnaient qu’elle avait hâte de parler avec les résidents « avant tout pour voir comment ils se portent à la suite de l’ouragan ». Elle a également déclaré qu’elle parlerait de son projet visant à créer une « économie d’opportunité ».

Les démocrates considèrent que la Caroline du Nord est en pleine évolution cette année avec sa base d’électeurs noirs et diplômés de l’université, ainsi que des femmes préoccupées par la perte de pouvoir. protection contre l’avortement. Mais les conséquences de l’ouragan Hélène sont devenues un point politique brûlant, l’ancien président Trump et ses alliés attaquant la réponse de l’administration Biden à la catastrophe naturelle.

Plus tard samedi, Harris rencontrera des élus noirs locaux, des dirigeants religieux et communautaires dans un restaurant de Raleigh, en plus d’aider les bénévoles qui préparent des fournitures de secours pour les victimes de l’ouragan.

Après l’église dimanche, Harris prévoit de parler de l’économie lors d’un rassemblement électoral visant à susciter un soutien au vote anticipé, qui commence jeudi en Caroline du Nord.

Ayant touché terre le 26 septembre, l’ouragan Hélène a causé la mort d’environ 230 personnes et détruit les routes, l’électricité et les services de téléphonie mobile. À peine deux semaines plus tard, l’ouragan Milton a frappé la Floride cette semaine, causant des dégâts estimés à 50 milliards de dollars et faisant plusieurs morts.

Harris s’est également rendu en Géorgie après qu’Hélène y a frappé, en plus d’assister virtuellement à des séances d’information sur la réponse du gouvernement fédéral et de réorganiser son calendrier de campagne. Mais elle a également continué à voyager pour la course à la présidentielle, passant cette semaine à Nevada et Arizona.

L’un de ses principaux messages a été qu’il ne devrait y avoir aucune hausse des prix de la part des entreprises cherchant à profiter des pénuries causées par les ouragans, une question qu’elle a placée au cœur de sa campagne comme moyen de lutter contre l’inflation.

« À toute entreprise ou individu qui profite de cette crise pour augmenter les prix par le biais de fraudes illégales ou de prix abusifs, que ce soit à la pompe à essence, à l’aéroport ou au comptoir de l’hôtel, nous surveillerons et il y aura des conséquences », a déclaré Harris. a déclaré lors du briefing de vendredi.

Mais Trump et ses alliés ont suggéré à tort que les secours en cas de catastrophe de l’Agence fédérale de gestion des urgences étaient destinés aux immigrants plutôt qu’aux victimes de l’ouragan, tout en suggérant également que les gens ne reçoivent pas l’intégralité du soutien financier auquel ils ont légalement droit.

Lors d’un récent rassemblement à Reading, en Pennsylvanie, Trump a déclaré que la réponse avait été pire qu’en 2005. Ouragan Katrinaqui a fait près de 1 400 morts et causé 200 milliards de dollars de dégâts.

« La Caroline du Nord a été très durement touchée et cette administration n’a pas fait du tout un travail approprié. Terrible, terrible », a déclaré Trump lors du rassemblement, ajoutant que Harris était « en tournée de collecte de fonds alors que des gens sont bloqués et se noient partout dans certains de nos plus grands États ».

Le président Joe Biden a qualifié les mensonges de Trump sur la réponse du gouvernement de « anti-américains » et a dit à son prédécesseur de « se faire une vie, mec ».