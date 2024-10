Harris se rassemblera aux côtés de Michelle Obama dans le Michigan ; Biden vante le soutien de Harris au travail

BATTLE CREEK, Michigan — BATTLE CREEK, Michigan (AP) – Kamala Harris est retourné au Michigan samedi pour un rassemblement avec l’ancienne première dame Michelle Obamala dernière d’une série de combinaisons très médiatisées de sa campagne destinées à augmenter la participation des fidèles du Parti démocrate.

Elle doit s’arrêter chez un médecin à Portage pour discuter avec des prestataires de soins de santé et des étudiants en médecine avant le rassemblement, et ses remarques plus tard dans la journée devraient se concentrer sur la bataille pour le droit à l’avortement.

« Nous sommes confrontés à une crise des soins de santé en Amérique qui affecte des personnes de toutes origines et de tous sexes », a déclaré Harris aux journalistes après son atterrissage à l’aéroport de Battle Creek, dans le Michigan.

Pendant ce temps, le président Joe Biden s’est rendu dans une salle syndicale à Pittsburgh pour promouvoir le soutien de Harris au mouvement syndical, disant à l’auditoire de « suivre son instinct » et de « faire ce qui est juste ».

Harris est apparu avec Beyoncé vendredi à Houstonet elle a fait campagne avec l’ancien président Barack Obama et Bruce Springsteen jeudi à Atlanta.

C’est un niveau d’influence de célébrité qui surpasse tout ce que l’on peut imaginer. Donald Trumple candidat républicain, a pu se mobiliser cette année. Mais rien ne garantit que cela aidera Harris dans la course serrée à la Maison Blanche. En 2016, Hillary Clinton a perdu face à Trump malgré l’enthousiasme de ses foules avec des performances musicales et des alliés démocrates.

Trump a rejeté la tentative de Harris d’exploiter le pouvoir des stars pour sa campagne.

« Kamala est à une soirée dansante avec Beyoncé », a déclaré l’ancien président vendredi à Traverse City, dans le Michigan. Trump, le candidat républicain à la présidence, doit tenir un rassemblement samedi à Novi, une banlieue de Détroit, avant un événement ultérieur à State College, en Pennsylvanie.

Harris et Michelle Obama seront à Kalamazoo, dans le sud-ouest de l’État. Ce sera la première fois que l’ancienne première dame se lancera sur la piste de Harris.

C’est également le premier jour où le vote anticipé en personne devient disponible dans tout le Michigan. Plus de 1,4 million de bulletins de vote ont déjà été déposés, représentant 20 % des électeurs inscrits.

Lorsque Clinton se présentait contre Trump, Michelle Obama a inspiré les démocrates avec le slogan « quand ils descendent bas, nous montons haut ».

Mais cette année, lors de la Convention nationale démocrate à Chicago, elle a adopté une approche plus mordante. Elle a accusé Trump de « doubler ses mensonges laids, misogynes et racistes pour remplacer de vraies idées et solutions qui amélioreront réellement la vie des gens ».

Biden s’est rendu à Pittsburgh samedi après-midi pour un événement de campagne avec l’Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord.

Il a mentionné qu’elle avait déjà participé à un piquet de grève avec les Travailleurs unis de l’automobile – « elle a une colonne vertébrale comme une baguette » – alors que Trump sapait le mouvement syndical.

« Il considère les syndicats comme un obstacle à l’accumulation de richesses pour les individus », a déclaré Biden. « Il est dans l’intérêt des syndicats de vaincre Donald Trump, plus que toute autre course à laquelle vous avez participé. »

Les remarques de Biden devant un public majoritairement masculin faisaient référence à la fracture entre les sexes qui a été une caractéristique constante de la course présidentielle de cette année.

S’exprimant sur Trump, Biden a déclaré: « Je vais juste dire sans détour, c’est un perdant en tant qu’homme. »

Il a également déclaré que les femmes méritent plus d’opportunités que ce qu’elles ont eu dans le passé.

« Ils peuvent faire tout ce que n’importe qui peut faire, y compris être président des États-Unis d’Amérique », a déclaré Biden.

___

Madhani a rapporté de Pittsburgh et Megerian a rapporté de Washington.