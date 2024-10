Harris se rassemble dans un comté phare de Pennsylvanie, qualifiant Trump de trop « instable et déséquilibré » pour être président

ERIE, Pennsylvanie — Vice-président Kamala Harris a rassemblé une foule bondée lundi soir dans le comté d’Erie, un baromètre qui a le don de prédire qui porte la Pennsylvanieaprès avoir reflété le résultat de cet État crucial du champ de bataille lors des quatre dernières élections.

Harris a intensifié ses attaques contre Donald Trump, en utilisant un grand écran pour diffuser des clips de l’ancien président appeler à interdire la dissidence et des critiques parmi « l’ennemi intérieur ».

« Un deuxième mandat de Trump représenterait un risque énorme pour l’Amérique. Et dangereux », a déclaré Harris, le candidat démocrate à la présidentielle. «Donald Trump est de plus en plus instable et déséquilibré. Et il recherche un pouvoir incontrôlé. Il veut envoyer l’armée après les citoyens américains. Il s’est efforcé d’empêcher les femmes de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé.

Le voyage de Harris donne le coup d’envoi d’une campagne éclair cette semaine dans trois champs de bataille du Nord – Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin – qui pourraient faire ou défaire ses espoirs de vaincre Trump le mois prochain.

L’ancien président Barack Obama a remporté confortablement le comté d’Erie alors que la Pennsylvanie était sur une séquence bleue en 2008 et 2012 ; puis Trump l’a remporté d’environ moins de 2 points lors de sa campagne réussie de 2016, avant que Joe Biden ne l’ait inversé d’un point seulement en 2020 en évincant Trump.

« Comté d’Erie, vous êtes un comté pivot ! » Harris a dit à la foule, les exhortant à voter. « La façon dont vous votez aux élections présidentielles finit souvent par prédire le résultat national. »

Le comté se situe le long du lac Érié, dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, entre l’est de l’Ohio et le nord de l’État de New York. Son revenu médian est inférieur à la moyenne nationale, tout comme sa proportion de personnes ayant fait des études universitaires, selon le Bureau du recensement.

« Vous choisissez le président ! » Le sénateur John Fetterman, D-Pa., qui a remporté ce comté de 9 points de pourcentage lors de sa campagne réussie pour le Sénat en 2022, l’a déclaré à la foule ici avant que Harris ne parle. En 2020, il a déclaré : « Joe Biden est arrivé ; il a fumé ce clown et l’a renvoyé chez lui !

Fetterman a remporté l’État en maximisant les voix dans les zones métropolitaines et en limitant ses marges de défaite dans les zones rurales à tendance rouge. Maintenant, il essaie d’aider Harris à faire de même. Tandis qu’Obama et le gouverneur Josh Shapiro se rassemblaient jeudi à Pittsburgh, Fetterman a parcouru les comtés rouges pour défendre sa cause.

Dans une interview avant le rassemblement, Fetterman a souligné que vaincre Trump en Pennsylvanie ne serait pas facile.

« Trump a là-bas un lien tout à fait unique et spécial [in rural Pennsylvania]et c’est pourquoi il va être incroyablement difficile », a déclaré Fetterman, soulignant que les comtés ruraux regorgent d’insignes pro-Trump. « C’est un peu comme un concert de Taylor Swift où vous avez tellement de cadeaux que cela va au-delà d’un type de politique typique. »

Le porte-parole de la campagne Trump en Pennsylvanie, Kush Desai, a déclaré dans un communiqué : « Étant donné que Kamala Harris ne peut même pas donner une réponse à moitié décente sur ce qu’elle ferait différemment de Sleepy Joe Biden au cours des quatre dernières années, un autre rassemblement électoral n’aura pas lieu. pour faire bouger les choses en raison de l’échec de sa campagne. Le comté d’Erie prouvera qu’il est le pays Trump lorsqu’il votera en novembre pour le retour à la paix, à la prospérité et à la stabilité de la première présidence Trump.

Ce sera une semaine chargée pour Harris dans trois États du champ de bataille : la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin pourraient être des victoires incontournables pour elle, car les sondages indiquent que les États compétitifs de la Sun Belt que Biden a remporté de justesse en 2020 – comme la Géorgie, l’Arizona et le Nevada – sont plus lourds. ascenseurs pour elle.

« À seulement trois semaines du jour du scrutin, le vice-président Harris et le gouverneur Walz laissent tout sur le terrain – couvrant les champs de bataille avec un calendrier de campagne agressif, principalement à travers le Mur Bleu cette semaine », a déclaré un responsable de Harris par courrier électronique.

En plus de retourner en Pennsylvanie en milieu de semaine, a déclaré le responsable, Harris fera également des escales à Detroit, Grand Rapids, Lansing et dans le comté d’Oakland dans le Michigan, ainsi qu’à Milwaukee, La Crosse et Green Bay dans le Wisconsin.

Harris ne peut pas se permettre un retour en arrière parmi les électeurs noirs. L’arrêt de mardi à Détroit mettra en vedette l’animatrice de radio Charlamagne Tha God alors qu’elle cherche à mobiliser les hommes noirs – un Obama démographique a tiré la sonnette d’alarme à propos lorsqu’il a fait campagne pour Harris en Pennsylvanie la semaine dernière.

« Nous n’avons pas encore vu le même type d’énergie et de participation dans tous les quartiers et dans nos communautés que lorsque j’étais candidat », a-t-il déclaré jeudi lors d’un arrêt avant un rassemblement dans la région de Pittsburgh. « Maintenant, je veux aussi dire que cela semble être plus prononcé chez les frères. »

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, candidat à la vice-présidence, fait campagne cette semaine dans le Wisconsin et dans l’ouest de la Pennsylvanie, a déclaré le responsable de Harris. Et il s’arrêtera dans le 2e district du Congrès du Nebraska, qui comprend Omaha et s’accompagne d’un vote électoral qui pourrait s’avérer crucial pour Harris si la Sun Belt se brise pour Trump.

La campagne Trump cherche à capitaliser sur une nouvelle vague de sondages qui indiquent que l’avantage de Harris diminue. Il a publié un mémo Dimanche intitulé « La campagne de Kamala est-elle en train de craquer ?

« Qu’est-il arrivé à tout l’élan supposé de Harris ? Franchement, cela n’a jamais vraiment existé au-delà de juillet », ont écrit le sondeur Trump Tony Fabrizio et les directeurs de campagne Chris LaCivita et Susie Wiles.

La sondeuse démocrate Anna Greenberg a déclaré que Harris devrait s’efforcer de limiter les marges de défaite dans les zones rurales. Mais elle a prévenu qu’il serait extrêmement difficile de renverser la situation du parti dans ce pays, surtout avec le déclin des journaux locaux et la croissance des « silos d’information » depuis les deux campagnes d’Obama.

« C’est Hillary Clinton qui a touché le fond. Et je pense [Harris] Il est intelligent de faire campagne partout et d’avoir Walz partout », a-t-elle déclaré. « Mais l’Amérique rurale est très dure. Très, très, très dur. Ce n’est pas un endroit facile pour une femme noire de Californie.

Pour compenser les pertes dans les zones rurales, la campagne de Harris a cherché à courtiser les électeurs de Nikki Haley des primaires du GOP, qui sont largement concentrés dans les banlieues bien éduquées et pourraient aider Harris à développer sa coalition et à améliorer les marges de Biden en 2020.

« Je pense que ces gens de banlieue – les gens de Nikki Haley – sont très mal à l’aise avec Trump, mal à l’aise avec toutes ses conneries folles, et nous avons une si belle ouverture », a déclaré Paulette Aniskoff, la principale conseillère de Harris en Pennsylvanie. « Et je pense qu’ils entendent parler de leurs propres amis. Ils entendent frapper à notre porte. Ils entendent Liz Cheney. … Ces choses s’additionnent vraiment et nous avons l’impression qu’elles arrivent.»

Et les zones rouges et les petites villes ?

« La chose la plus importante que nous faisons est d’écouter ces gens au lieu de leur parler. Nous formons nos collaborateurs pour cela », a déclaré Aniskoff, faisant référence au programme de terrain de la campagne. « Cela reste humain, mais cela nous permet également d’avoir une idée de ce qu’ils pensent. »

Fetterman a déclaré que Harris n’avait pas besoin de gagner la Pennsylvanie rurale – il suffisait de perdre moins – pour remporter ses 19 voix électorales.

« Parfois, il ne s’agit pas de rendre ces comtés bleus. Vous n’allez pas changer la culture du comté rural de Pennsylvanie. Il s’agit d’atteindre des personnes accessibles », a-t-il déclaré. « Je serais surpris si elle gagne par 3 points. Elle gagnera la Pennsylvanie, mais je m’attendrais à ce que ce soit plus proche que cela.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com