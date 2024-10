Harris se rallie à Michelle Obama et Trump courtise le vote arabe dans le très important Michigan

Kamala Harris est retournée au Michigan samedi pour un rassemblement avec l’ancienne première dame Michelle Obama, la dernière d’une série de combinaisons très médiatisées de sa campagne visant à augmenter la participation des fidèles du Parti démocrate, alors que son rival républicain Donald Trump cherchait à courtiser les Arabes de l’État. électeurs.

Après son arrivée dans l’État du champ de bataille, Harris s’est rendu chez un médecin local à Portage pour discuter avec des prestataires de soins de santé et des étudiants en médecine de l’impact des restrictions sur l’avortement.

L’une d’elles a déclaré qu’elle recevait des patientes venant d’autres régions du pays où il existe des restrictions strictes en matière d’avortement, et une autre a déclaré qu’elle craignait que les gens ne veuillent pas exercer dans des domaines importants de la médecine en raison des craintes d’une intrusion du gouvernement.

« Nous sommes confrontés à une crise des soins de santé en Amérique qui affecte des personnes de toutes origines et de tous sexes », a déclaré Harris aux journalistes avant de se rendre chez le médecin.

Harris est apparue avec Beyoncé vendredi à Houston et elle a fait campagne avec l’ancien président Barack Obama et Bruce Springsteen jeudi à Atlanta.

REGARDER | Harris est en désaccord avec Beyoncé, Trump s’assoit pour le podcast de Joe Rogan : Harris fait campagne avec Beyoncé, Trump s’assoit avec Rogan à l’approche du jour des élections Les élections américaines auront lieu dans moins de deux semaines et les candidats à la présidentielle se sont tournés vers certaines célébrités des médias américains pour promouvoir leurs programmes. Au Texas, la vice-présidente Kamala Harris a été rejointe sur scène par la chanteuse Beyoncé, tandis que l’ancien président Donald Trump a enregistré une apparition sur le podcast du commentateur couleur de l’UFC, Joe Rogan.

C’est un niveau d’influence de célébrité qui surpasse tout ce que Donald Trump, le candidat républicain, a pu mobiliser cette année. Mais rien ne garantit que cela aidera Harris dans la course serrée à la Maison Blanche. En 2016, Hillary Clinton a perdu face à Trump malgré l’enthousiasme de ses foules avec des performances musicales et des alliés démocrates.

Trump a rejeté la tentative de Harris d’exploiter le pouvoir des stars pour sa campagne.

« Kamala est à une soirée dansante avec Beyoncé », a déclaré l’ancien président vendredi à Traverse City, Michigan.

Samedi est le premier jour où le vote anticipé en personne devient disponible dans tout le Michigan. Plus de 1,4 million de bulletins de vote ont déjà été déposés, représentant 20 pour cent des électeurs inscrits.

Trump a remporté l’État en 2016, mais le démocrate Joe Biden l’a remporté quatre ans plus tard.

Le Michigan abrite de grands constructeurs automobiles et la plus grande concentration de membres du syndicat United Auto Workers. Elle compte également une importante population arabo-américaine, et beaucoup ont été frustrés par le soutien de l’administration Biden à l’offensive israélienne à Gaza après l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Lors d’un rassemblement samedi à Novi, dans la banlieue de Détroit, Trump a mis en lumière les dirigeants musulmans et arabes américains locaux qui l’ont rejoint sur scène. Ces électeurs « pourraient faire basculer l’élection dans un sens ou dans l’autre », a déclaré Trump, ajoutant qu’il comptait sur « un soutien écrasant » de la part des électeurs du Michigan.

« Quand le président Trump était président, c’était la paix », a déclaré l’un de ces dirigeants, le maire Bill Bazzi de Dearborn Heights. « Nous n’avons eu aucun problème. Il n’y a pas eu de guerres. »

Le candidat républicain à la présidentielle et ancien président américain Donald Trump regarde aux côtés des dirigeants de la communauté musulmane lors d’un rassemblement électoral à Novi, Michigan, samedi. (Carlos Barria/Reuters)

Alors que Trump tente de capitaliser sur la frustration de la communauté à l’égard de l’administration démocrate, il a un historique de politiques hostiles à ce groupe, notamment une interdiction de voyager ciblant les pays musulmans pendant son mandat et une promesse d’étendre cette mesure aux réfugiés de Gaza s’il gagne. le 5 novembre.

Un allié de Trump, le républicain Darrell Issa de Californie, petit-fils d’immigrés libanais, a déclaré aux journalistes que Trump gagnait le soutien d’un plus grand nombre d’Américains arabes et entretenait des relations avec les dirigeants du Moyen-Orient qui apporteraient plus de stabilité à la région.