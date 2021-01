WASHINGTON (AP) – Kamala Harris entrera dans l’histoire mercredi lorsqu’elle deviendra la première femme vice-présidente du pays – et la première femme noire et la première femme d’origine sud-asiatique à occuper ce poste. Mais ce n’est que là que commence son rôle de révolutionnaire.

Avec la confluence des crises auxquelles est confrontée l’administration de Joe Biden – et un Sénat également divisé dans lequel elle donnerait le vote décisif – Harris est en passe de devenir un acteur central pour tout ce qui concerne la pandémie de coronavirus à la réforme de la justice pénale.

Symone Sanders, porte-parole en chef de Harris, a déclaré que bien que le portefeuille du vice-président élu n’ait pas encore été entièrement défini, elle avait une part dans tous les aspects du programme de Biden.

« Il y a des pièces que Biden peut spécifiquement lui demander de défendre, mais en dehors de cela, elle est à la table pour tout, impliquée dans tout, et donne des contributions et des commentaires et est un partenaire de soutien pour lui sur toutes les pièces », a-t-elle déclaré.

Les gens qui travaillent en étroite collaboration avec Harris sur la transition résistent à l’idée de la cloisonner dans un problème spécifique dès le début, car le nombre de défis auxquels l’administration Biden est confrontée signifie qu’elle sera «tout le monde sur le pont» pendant ses premiers mois. Ils disent qu’elle sera impliquée dans les quatre grandes priorités qu’ils ont définies: redresser l’économie, lutter contre le COVID-19 et lutter contre le changement climatique et la justice raciale.

«Elle a une voix dans tout cela. Elle a une opinion dans tous ces domaines. Et cela arrivera probablement à un point où elle se concentrera plus spécifiquement sur certains domaines », a déclaré Sanders. «Mais pour le moment, je pense que ce à quoi nous sommes confrontés dans ce pays est si grand que tout est sur le pont.»

Harris a été étroitement impliqué dans toutes les plus grandes décisions de Biden depuis sa victoire aux élections de novembre, le rejoignant pour chacune de ses réunions clés axées sur les choix du Cabinet, le projet de loi de secours COVID-19, les problèmes de sécurité et plus encore. Les deux parlent au téléphone presque tous les jours, et elle se rend parfois au Delaware plusieurs fois par semaine pour des événements de transition et des réunions.

Les personnes impliquées dans la transition disent que les deux ont pris au sérieux l’insistance de Biden selon laquelle il voulait que Harris soit la «dernière voix dans la salle» sur les décisions clés. Biden est connue pour se tourner d’abord vers Harris lors des réunions pour lui demander son avis ou son point de vue sur la question à l’étude.

Biden et Harris se connaissaient avant la campagne présidentielle de 2020 en partie grâce à l’amitié de Harris avec le fils décédé de Biden, Beau. Mais ils n’ont jamais travaillé étroitement ensemble.

Depuis qu’il a rejoint le groupe, et en particulier depuis l’élection, Harris a fait des efforts pour approfondir leur relation et est en contact fréquent avec le président élu, disent des proches de Harris. Cette relation personnelle, selon l’historien présidentiel Joel Goldstein, sera la clé de leur succès en tant que partenaires de travail.

«La relation du vice-président avec le président est la relation la plus importante. L’établissement d’une compréhension et d’une confiance mutuelles est vraiment la clé d’une vice-présidence réussie », a déclaré Goldstein.

Goldstein a souligné la relation entre Biden et le président Barack Obama comme un modèle potentiel pour l’équipe entrante.

Biden et Obama venaient d’horizons et de générations tout aussi différents et sont également entrés à la Maison Blanche avec une relation de travail relativement fraîche. Mais leur relation et leur compréhension mutuelle se sont développées tout au long de la présidence, et Obama a confié à Biden certains des plus grands efforts de son administration, comme la mise en œuvre de la loi de 2009 sur le redressement et le retrait des troupes d’Irak.

On dit que Harris considère la vice-présidence de Biden comme un guide pour la sienne.

Mais contrairement à Biden pendant son premier mandat, Harris sera confrontée à des questions constantes sur son avenir politique. Alors que Biden a contourné les questions sur son intention de se présenter à la réélection, à 78 ans, il sera le président le plus âgé de l’histoire, laissant des questions quant à savoir s’il prendra sa retraite à la fin de son mandat. Cela ferait de Harris le favori immédiat de toute primaire présidentielle démocrate de 2024.

Au début du processus de sélection de la vice-présidence, ses ambitions présidentielles potentielles ont donné une pause à certains alliés de Biden. Mais depuis sa sélection, Harris s’est avérée être un partenaire fidèle de Biden, le contredisant rarement, voire jamais, publiquement.

Pourtant, la représentante de Californie Barbara Lee, qui a été la première membre du Black Caucus du Congrès à approuver lors de la primaire lorsqu’elle a soutenu Harris, a déclaré que la vice-présidente élue n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait.

« Elle n’est pas violette », a déclaré Lee. « Si elle croit qu’une décision doit être prise par rapport à une autre, elle va peser et donner ses pensées et opinions.

Biden a une affection personnelle pour le travail de diplomatie et des relations profondes avec les dirigeants mondiaux que Harris ne peut égaler. Mais les assistants disent qu’elle sera profondément impliquée dans les priorités diplomatiques de l’administration simplement en raison du nombre considérable de problèmes qui prendront du temps à Biden. Elle peut également avoir un aspect particulier de la réponse du coronavirus de l’administration à surveiller.

L’une de ses principales priorités dès le début sera certainement l’adoption du projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars que Biden a annoncé jeudi. Ceux qui travaillent avec Harris sur la transition disent que si Biden sera intimement impliqué dans l’introduction du paquet par le Sénat en raison de ses relations de longue date avec des législateurs de longue date, Harris connaît les nouveaux membres et peut aider à établir de nouvelles relations au Congrès.

Les premiers mois de l’administration Biden seront axés sur le COVID-19 et l’économie. Mais Harris est certain de faire face à l’examen – et à la pression – des défenseurs pour s’assurer que les perspectives des Américains noirs et bruns sont reflétées dans ces politiques et les priorités de la Maison-Blanche Biden.

Leah Daughtry, ancienne chef de cabinet du Comité national démocrate, a déclaré que Harris ferait une différence simplement en étant dans la salle.

«Le fait que Kamala Harris soit une femme noire, soit une femme d’ascendance indienne, soit une femme, la rend automatiquement différente de tous les autres vice-présidents que ce pays ait jamais vus», a-t-elle déclaré. «Cette combinaison d’expériences amène un ensemble de valeurs et d’expériences vécues dans une pièce où elles n’existaient pas auparavant. Et cela ne peut être que bon pour cette démocratie américaine.

Mais comme l’a dit le représentant de la Caroline du Sud, Jim Clyburn, « Il y aura beaucoup de poids sur ces épaules. »

«Ceux d’entre nous qui accèdent à ces postes, nous y arrivons en sachant très bien que nous avons le fardeau de nous assurer que nous le faisons de telle manière, qu’il y aura des gens qui viendront derrière nous», a-t-il déclaré.

Clyburn a également reconnu que Harris pourrait également être un point d’éclair pour la controverse parmi la partie des partisans du président Donald Trump qui sont motivés par l’animosité raciale, ce qui, selon Clyburne, a contribué à l’attaque meurtrière du Capitole américain.

« Ils s’accrochent toujours à beaucoup d’animosité à propos de Barack Obama, et ils vont le lui transférer, tout comme ils l’ont transféré à d’autres ici dans ce bâtiment », a déclaré Clyburn. « Et ils ne l’obtiendront jamais. Au-delà de ça. »

Mais les alliés de Harris disent qu’en tant qu’enfant de militants des droits civiques et femme noire qui a passé sa vie à affronter et à essayer de lutter contre le racisme et les inégalités, naviguer ces pressions en tant que vice-présidente deviendra une seconde nature pour elle.

«Kamala Harris n’est pas simplement tombée de la Harvard Law School comme Josh Hawley ou Ted Cruz ou quelqu’un comme ça», a déclaré Bakari Sellers, faisant référence à deux sénateurs républicains qui se sont opposés à la certification par le Congrès de la victoire de Biden. (Hawley est diplômé de la Yale Law School.)

Sellers, un ancien législateur de l’État de Caroline du Sud et l’un des premiers partisans de Harris, l’a comparée à d’autres pionniers des droits civils.

«Elle vient de la même lignée que Fannie Lou Hamer et Shirley Chisholm et Ella Baker», dit-il. « Je veux dire, elle est faite pour ça. »