Harris se mobilise devant Milwaukee, où la participation est à la traîne

Kamala Harris a exhorté les habitants du Wisconsin à « tourner la page » sur Donald Trump alors qu’elle rassemblait les électeurs juste à l’extérieur de Milwaukee vendredi soir – se démenant pour augmenter la participation dans un bastion démocrate en retard sur le reste de l’État en matière de vote anticipé.

Les données de la Commission électorale du Wisconsin montrent que la ville de Milwaukee est en retard d’environ 7 % par rapport au reste de l’État, tant en termes de taux de retour du courrier que de participation globale aux électeurs inscrits. C’est un signe d’avertissement, disent même certains démocrates en privé, pour Harris alors que sa campagne cherche à faire grimper le score auprès des électeurs urbains et suburbains pour vaincre les comtés ruraux du Wisconsin.

« Pour vous qui n’avez pas encore voté, pas de jugement. Permettez-moi d’être clair, sans jugement du tout, mais allez-y si vous le pouvez », a déclaré Harris en riant lors de son rassemblement, où elle était également rejointe par le rappeur Cardi B. « Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore voté , s’il vous plaît, réfléchissez dès maintenant à votre projet de voter.

Le rassemblement de Harris – qui s’est tenu à quelques kilomètres seulement de l’endroit où Trump a organisé un duel le même soir – a eu lieu alors qu’elle et Trump retournaient dans l’État charnière quelques jours avant une élection qui, selon les sondages, est pratiquement à égalité ici, comme dans les autres champs de bataille. Et la campagne Harris enverra dimanche l’ancien président Barack Obama à Milwaukee pour faire campagne pour elle.

Mais même avec l’attention accrue portée à l’État cette semaine certains démocrates du Wisconsin sont toujours « très inquiets à propos de Milwaukee », où « nous avons besoin de plus d’attention », a déclaré un agent, qui a requis l’anonymat pour discuter franchement de la question. Ils ont reconnu que Milwaukee a « vu l’érosion constante du soutien des Noirs et des Latinos d’élection en élection ».

Le soutien aux démocrates – et l’ampleur de la participation – « a explosé » dans le comté de Dane, qui abrite la capitale de l’État et son université phare, a déclaré l’agent. Mais ce n’est pas le cas dans la plus grande ville. « Cela a dissimulé les problèmes du scrutin à Milwaukee », ont-ils déclaré. « La tendance semble mal enfouie dans ces victoires. »

Dans le Wisconsin, les démocrates ont remporté 14 des 17 dernières élections à l’échelle de l’État, un parcours impressionnant dans un État étroitement divisé. Leur succès vient principalement de la création de marges insurmontables dans les communautés urbaines et suburbaines – une poignée de points bleus très peuplés dispersés dans un État essentiellement rural. Leur capacité à garantir ces marges dans les villes et les banlieues tout en évitant une éruption dans les comtés ruraux a particulièrement bien fonctionné pour le gouverneur démocrate Tony Evers, qui a été réélu en 2022 avec une marge de 3 points.

« En 2022, je craignais que les électeurs républicains ne reviennent au parti républicain, mais au lieu de cela, les républicains se sont tournés vers MAGA et les électeurs des banlieues se sont sentis laissés pour compte », a déclaré Ben Wikler, président du Parti démocrate du Wisconsin. «Il y a une soif de retour au raisonnable qui a commencé en 2016, puis encore plus en 2018, lorsque les démocrates ont commencé à renverser les sièges républicains à l’Assemblée, et la course au gouverneur en 2022 et [state] Course à la Cour suprême en 2023 – nous voyons cette énergie maintenant.

Mais 2024 présente une nouvelle série de défis pour les démocrates. Il y a huit candidats présidentiels sur le bulletin de vote, soit le plus grand nombre de tous les États du champ de bataille, ce qui augmente le risque que des candidats tiers réduisent le total de Harris. L’État n’a pas non plus attiré autant d’attention que la Pennsylvanie ou le Michigan, se classant au cinquième rang des dépenses publicitaires télévisées pour la campagne Harris, selon une analyse de POLITICO. Avant cette semaine, Harris s’était rendu dans l’État sept fois – plus que Trump, qui l’avait visité cinq fois – mais moins que les deux autres États du Mur bleu. Cela a changé cette semaine lorsque Harris a organisé des rassemblements à Madison mercredi et a frappé trois villes vendredi.

Avant son rassemblement de vendredi soir, Harris a accueilli les électeurs dans une salle syndicale des travailleurs de l’électricité à Janesville, dans le Wisconsin, et a rallié ses partisans dans le gymnase d’un lycée de Little Chute, dans le Wisconsin, où elle s’est engagée à supprimer les diplômes universitaires pour certains emplois fédéraux. une action exécutive dès le premier jour.

Mais à Milwaukee, les démocrates ont « perdu du terrain », un défi à long terme pour le parti qui n’a pas été en mesure d’égaler le taux de participation généré par Obama en 2008 et 2012, a déclaré Joe Zepecki, un consultant démocrate basé dans le Wisconsin.

Ainsi, « nous pourrions bien perdre du terrain à nouveau, mais la question est : où faisons-nous mieux ? » dit-il.

« Regardez le comté de Dane. Regardez le déclin républicain dans les comtés WOW », a déclaré Zepecki, faisant référence aux trois comtés de banlieue à tendance républicaine autour de Milwaukee, où les démocrates ont amélioré leur nombre sous l’ère Trump. Le dernier exemple est venu du maire de Waukesha, Shawn Reilly, un républicain, qui a soutenu Harris la semaine dernière. « Oui, nous avons constaté une certaine diminution des performances démocrates à Milwaukee au fil du temps. Mais comparez cela aux luttes dans les banlieues de l’ère républicaine Trump… L’une de ces choses compte – pour les calculs à l’échelle de l’État – bien plus que l’autre.

En effet, les démocrates ont souligné le fort taux de participation dans le comté de Dane, qui surpasse le reste de l’État, comme un signe positif pour Harris. Un stratège démocrate, qui a obtenu l’anonymat pour discuter des données internes, a déclaré que leur modélisation montre que, jusqu’à présent, les républicains qui ont participé au vote anticipé ne sont pas des électeurs sporadiques. Au lieu de cela, la grande majorité d’entre eux ont voté à mi-mandat en 2022, mettant davantage de pression sur l’ancien président pour qu’il fasse sortir les électeurs à faible propension le jour du scrutin.

Milwaukee a également établi jeudi un record pour sa plus forte journée de vote par correspondance en personne.

« Nous constatons une participation extrêmement forte dans tout l’État, établissant des records chaque jour, et cela s’explique en partie par le fait que les Républicains votent désormais par anticipation. Tout d’un coup, nous voyons des électeurs républicains à forte propension se convertir pour devenir des électeurs anticipés, contrairement à Milwaukee, ce qui Il y a plus d’électeurs à faible propension », a déclaré un stratège démocrate du Wisconsin, qui a requis l’anonymat pour discuter franchement de la question. « Milwaukee a pour objectif de jouer là où elle était en 2020 et en 2022, et les démocrates ont gagné ces années-là. »

Vendredi, un haut responsable de la campagne Harris a également ont déclaré que leurs données montrent que les décideurs tardifs brisent leur chemin vers un taux de participation « à deux chiffres », ce qui, selon eux, les aidera lors du taux de participation le jour du scrutin.

Mandela Barnes, ancien lieutenant-gouverneur démocrate de l’État, a déclaré qu’il « s’attend toujours à une forte participation le jour du scrutin » dans la ville.

« Le rassemblement qu’elle organise à Milwaukee, tous les événements qu’elle a organisés ici, ont démontré la compréhension de la campagne de l’importance de ce domaine », a déclaré Barnes, qui dirige désormais Power to the Polls Wisconsin, une opération de participation progressiste.

Mandela a déclaré que son groupe comptait entre 150 et 200 personnes qui frappaient aux portes cette semaine et qu’elles atteindraient 500 personnes le jour du scrutin. Mais pour relever le défi à long terme du déclin de la participation noire à Milwaukee, « nous devons organiser une organisation hors cycle parce que c’est ce que nous devons faire pour renforcer le pouvoir ».

Jessica Piper a contribué à ce rapport.