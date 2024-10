Harris se mobilise avec Beyoncé et Willie Nelson au Texas

HOUSTON — Au cours d’une soirée étoilée devant une foule électrifiée de dizaines de milliers de partisans, la vice-présidente Kamala Harris a imploré vendredi les femmes et les hommes de voter le 5 novembre pour défendre leurs libertés et en signe de rejet de l’ancien président Donald. Les politiques de Trump.

« Au Texas, ce que nous vivons ici est une crise des soins de santé, et Donald Trump en est l’architecte », a déclaré Harris.

« Nous savons que la liberté ne se donne pas. Cela ne doit pas être accordé. Cela nous appartient de droit et nous sommes prêts à nous battre pour cela », a-t-elle ajouté. « Nous devons être bruyants. Il faut s’organiser. Il faut se mobiliser. Nous devons dynamiser.

Le plus grand événement organisé par Harris au cours de sa campagne abrégée à la présidence mettait en vedette Beyoncé Knowles-Carter, originaire de Houston, et la légende texane Willie Nelson.

Beyoncé a plongé le stade dans une frénésie lorsqu’elle est montée sur scène avec sa sœur. La superstar, dont la chanson « Freedom » a servi d’hymne à la campagne de Harris, ne s’est pas produite. Elle a dit qu’elle n’était pas là en tant qu’artiste ou politicienne mais en tant que mère.

« Imaginez nos filles grandir, voyant ce qui est possible, sans plafonds, sans limites », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle voulait un monde où « mes enfants et tous nos enfants, nous avons la liberté de contrôler notre corps, un monde où nous ne sommes pas divisés.

« Il est temps pour l’Amérique de chanter une nouvelle chanson. Nos voix chantent un chœur d’unité. Ils chantent une chanson de dignité et d’opportunité. Êtes-vous tous prêts à ajouter votre voix à la nouvelle chanson américaine ? » a-t-elle dit sous les applaudissements avant de présenter Harris sur scène.

Alors qu’il ne reste que 11 jours de course et que les démocrates et les républicains rivalisent pour percer auprès des électeurs, l’équipe de Harris a vu le rassemblement de vendredi comme un moyen de capter l’attention des électeurs de tout le pays.

Dans le même temps, la vice-présidente a profité de l’événement pour souligner ce qu’elle considère comme un choix sérieux pour les Américains aux urnes, notamment en envoyant à l’ancien président Donald Trump un message pour faire pression sur les juges de la Cour suprême qui ont annulé Roe v. Wade. Le choix de l’État rouge du Texas comme scène pour l’événement visait à souligner qu’il possède certaines des lois les plus strictes du pays restreignant l’avortement.

La soirée était en partie sombre, largement axée sur le sujet des droits reproductifs et sur des histoires à la première personne sur la façon dont des lois restrictives ont failli causer la mort de femmes – ou les avaient causées. À un moment donné, un grand groupe de médecins portant des blouses blanches sont montés sur scène et ont déclaré qu’ils étaient en première ligne des soins de reproduction.

Ils ont déclaré que la santé des femmes était en jeu et ont exhorté la foule à voter. Entre les orateurs, des clips ont été diffusés dans lesquels Trump s’attribuait le mérite de la chute de Roe, ce qui a suscité des huées.

Beyoncé a pris la parole lors d’un rassemblement électoral à Houston pour Harris.

L’équipe de Harris estime que l’accent mis sur les droits reproductifs s’adresse également aux hommes, citant une publicité de campagne qui a bien fonctionné auprès des hommes.

Vendredi, Harris a spécifiquement interpellé les hommes, affirmant qu’ils ne voulaient pas voir la vie de leurs filles ou de leurs épouses mise en danger en raison de choix limités en matière de soins de santé.

« Je vois les hommes ici et je vous remercie ! » dit Harris. « Les hommes d’Amérique ne veulent pas de ça. »

Harris a noté à un moment donné que Trump avait refusé de divulguer ses dossiers médicaux, mais certains endroits comme le Texas, après l’annulation de Roe, ont voulu promulguer des exigences selon lesquelles les femmes doivent signaler si elles subissent un avortement ou une fausse couche.

« En termes simples, ils sont fous ! » dit Harris.

Une partie de la soirée était destinée à mettre en lumière le représentant démocrate Colin Allred, qui participe à une course serrée contre le sénateur républicain Ted Cruz.

Chants de « Battez Ted Cruz ! Battez Ted Cruz ! a éclaté après que le membre du Congrès a demandé à la foule de voter.

« Tout est grand au Texas, mais Ted Cruz est trop petit pour le Texas », a-t-il déclaré devant une autre éruption de foule.

Des dizaines de milliers de personnes ont afflué dans l’arène pendant des heures et ont transformé le lieu en une immense soirée dansante, accompagnées par un DJ. La campagne a estimé qu’environ 30 000 personnes se sont présentées.

Dans la foule, Vicki Lewis portait une chemise rouge, blanche et bleue sur laquelle était écrit « Vote » en grosses lettres. Lewis a déclaré que son message aux autres électeurs était de voter tôt.

« Vous n’avez pas le droit d’être sur la clôture. Vous devriez déjà le savoir. Vous devriez voter pour qui vous représente et représente votre avenir », a déclaré Lewis, qui a déjà voté pour Harris. Elle a cité les soins de santé, les droits reproductifs et les inquiétudes concernant sa retraite. « J’ai besoin de quelqu’un qui va se battre pour moi et me représenter. »

Elle a contesté le fait que Trump dénigre Harris et la traite de «idiot.»

« Elle a un CV. Il doit regarder son CV », a-t-elle déclaré. « C’est lui qui n’est pas qualifié. Elle est au service du peuple. Elle est une personne sociable et lui non. Tout tourne autour de lui et de ses copains.

Austin Valdezstapp a déclaré qu’il s’était rendu spécifiquement pour donner un coup de pouce aux femmes.

« L’une des principales raisons pour lesquelles je suis ici est de soutenir les femmes et de m’assurer que les choses et les droits qu’elles sont censées avoir continuent d’être mis en place, et je pense que ceux-ci sont menacés ici au Texas en ce moment, donc c’est vital », a déclaré Valdezstapp.

Un autre participant, Michael White, a déclaré qu’il en avait assez des choses scandaleuses que dit et fait Trump.

« Certaines des choses avec lesquelles il s’en sort – si je disais ce qu’il a dit, si Obama disait ce qu’il a dit, si Harris le faisait – pensez-vous que nous nous en sortirions? » White a déclaré, affirmant que cela le dérangeait particulièrement que Trump soit « irrespectueux envers les femmes ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com