Harris se dispute avec l’animatrice de Fox News et dit qu’elle ne serait pas une « continuation » de Biden

WASHINGTON — Dans une interview combative avec Fox News, Kamala Harris a déclaré dans les termes les plus catégoriques à ce jour que, si elle remportait les élections, elle poursuivrait une présidence indépendante qui ne serait pas une répétition du président Joe BidenCela fait presque quatre ans qu’il est au pouvoir.

« Ma présidence ne serait pas la continuation de la présidence de Joe Biden », a déclaré Harris à l’intervieweur Bret Baier, présentateur de Fox News. « Et comme tout nouveau président qui entre en fonction, j’apporterai mes expériences de vie et professionnelles » à ce poste. «Je représente une nouvelle génération de dirigeants.»

Harris a été critiquée pour sa récente interview sur « The View » sur ABC, dans laquelle elle n’a pas pu identifier les différences politiques qu’elle a eues avec Biden depuis qu’elle est sa vice-présidente.

Compte tenu de l’impopularité de Biden dans les sondages d’opinion publique, la réponse de Harris a suscité des critiques selon lesquelles son mandat présidentiel ne serait qu’une suite de Biden. NBC News a rapporté que la campagne de Harris cherchait une opportunité pour elle de mettre plus d’espace entre eux deux. Mardi, Biden a semblé lui donner sa bénédiction, affirmant qu’elle « tracerait sa propre voie » en tant que présidente.

Harris a pris la rare mesure d’apparaître sur le réseau conservateur dans l’espoir de plaire aux électeurs républicains et indépendants qui ne se connectent normalement pas aux sources d’information les plus traditionnelles. Dans une course trop serrée avec le républicain Donald Trump, Harris cherche à faire valoir ses arguments auprès des électeurs qui ne font pas partie de la coalition démocrate mais qui ne sont pas convaincus par quatre années supplémentaires de Trump.

L’interview a probablement été la plus controversée de la campagne de Harris : elle et Baier avaient tous deux quelque chose à prouver. Les téléspectateurs conservateurs de Fox News voulaient voir une interview percutante, tandis que Harris devait avoir l’air fort et montrer le niveau d’autorité que les Américains attendent d’un commandant en chef.

Les deux se parlaient fréquemment, tandis que Baier cherchait à la cerner sur des questions telles que la frontière, l’économie et les doutes qu’elle pourrait avoir quant à l’aptitude de Biden à exercer ses fonctions.

Harris a tenu bon et a insisté pour qu’elle soit autorisée à terminer ses phrases, tandis que Baier insistait pour des réponses courtes et claires qui lui permettraient de couvrir le maximum de terrain.

« Je suis en train de répondre au point que vous soulevez et j’aimerais terminer », a déclaré Harris en répondant à l’une de ses questions sur l’immigration.

Brian Fallon, directeur de la communication de la campagne de Harris, a salué sa gestion de l’interview.

« Je pense qu’il y a un bon nombre d’indépendants et de républicains à la Haley qui sont très ouverts à voter pour le vice-président Harris, et c’est pourquoi nous sommes disposés à organiser des événements avec les républicains et sur Fox News », a déclaré Fallon aux journalistes voyageant avec elle, faisant référence à Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle.

« Nous pensons que nous avons définitivement atteint ce que nous avions prévu, dans le sens où elle a pu toucher un public qui n’a probablement pas été exposé aux arguments qu’elle a avancés sur la piste, et elle a également pu montrer sa ténacité. en se tenant debout face à un intervieweur hostile », a-t-il déclaré.

Harris est devenu le candidat après que Biden ait abandonné la course en raison de la faiblesse des sondages et des inquiétudes des démocrates selon lesquelles, à 81 ans, il montrait des signes d’infirmité qui le rendaient inéligible.

Les faiblesses de Biden étaient un problème depuis des années, mais elles ont attiré une attention renouvelée après un débat lamentable contre Trump en juin.

Baier a demandé à Harris si elle avait remarqué que Biden était diminué.

Elle a répliqué en affirmant que Biden avait été à la hauteur et s’est rapidement tourné vers Trump, le présentant comme celui qui ne pouvait pas répondre aux exigences de la présidence.

« Joe Biden n’est pas sur le bulletin de vote », a-t-elle déclaré. « Trump l’est. »

Elle a cité d’anciens hauts responsables de Trump qui ont déclaré qu’il n’était pas apte à exercer la fonction de président. « Je pense que le peuple américain est préoccupé par Donald Trump », a-t-elle déclaré.

Baier a cherché à obtenir des réponses sur ce que Trump a cherché à faire de la question primordiale de la campagne : la sécurité des frontières. Il a mentionné les crimes qui ont été commis par des immigrants illégaux sous la direction de l’administration Biden-Harris.

Tout en exprimant sa sympathie pour les victimes et en admettant que le système d’immigration était en panne, Harris a déclaré que le Congrès avait élaboré un projet de loi bipartite visant à renforcer la sécurité des frontières, que Trump avait fait dérailler en raison de son influence auprès des législateurs républicains.

Elle a également reproché au Congrès de ne pas avoir adopté un projet de loi complet sur l’immigration annoncé par Biden le premier jour de sa présidence en 2021, qui visait à la fois à lutter contre l’immigration clandestine et à offrir une voie vers la citoyenneté aux millions de personnes vivant dans le pays. pays illégalement.

Les sondages indiquent que les électeurs considèrent Harris comme un agent de changement.

« Vous êtes vice-président depuis 3 ans et demi », a déclaré Baier. « De quoi tournez-vous la page ? »

Harris a mentionné Trump, qui s’est présenté à la présidence ou a occupé ce poste de manière constante depuis 2015.

Elle a déclaré qu’elle voulait dépasser « la décennie au cours de laquelle nous avons été brûlés par le genre de rhétorique que Donald Trump » a utilisée pour « diviser notre pays et amener les Américains à se pointer littéralement du doigt ».

Si Trump est si imparfait, pourquoi tant d’Américains soutiennent-ils sa candidature ? » demanda Baier. Croit-elle que les électeurs sont stupides ?

« Je n’ai jamais dit ça », a déclaré Harris. Revenant à Trump, elle a déclaré : « C’est lui qui a tendance à rabaisser et à rabaisser le peuple américain. »

Elle a mentionné la mention répétée par Trump de « l’ennemi intérieur » qui se cache aux États-Unis et a exprimé sa crainte qu’il utilise l’armée américaine pour faire face à des menaces aussi nébuleuses.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com