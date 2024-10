Harris se concentre sur les hommes noirs, Trump se concentre sur les femmes alors que tous deux cherchent à stimuler les principaux blocs électoraux

DÉTTROIT — DÉTTROIT (AP) — Kamala Harris et Donald Trump tous deux ont poussé mardi à dynamiser les circonscriptions clés dont leurs alliés craignent qu’elles ne disparaissent, le vice-président cherchant à atteindre les hommes noirs et l’ancien président se concentrant sur les femmes.

Harris apparaîtra lors d’un événement de type mairie à Détroit organisé par l’émission de radio matinale « The Breakfast Club », mettant en vedette Charlamagne Tha God, particulièrement populaire auprès des hommes noirs. Trump, quant à lui, enregistrera une mairie de Fox News Channel mettant en vedette un public entièrement féminin et animé par l’animateur Harris Faulkner.

Le vice-président devait également se rendre dans une entreprise appartenant à des Noirs à Détroit. Un jour plus tôt, elle a visité LegendErie, un café et magasin de disques à Erie, en Pennsylvanie, où elle a rencontré les mari et femme propriétaires, un pasteur local et d’autres dirigeants communautaires.

Le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dévoile le plan de son ticket pour améliorer la vie des Américains ruraux. C’est un autre signe que, dans une course serrée, chaque camp tente de réduire les marges de soutien de l’autre avec différents blocs électoraux tout en renforçant ses points de force traditionnels.

L’apparition de la vice-présidente au « Breakfast Club » intervient un jour après qu’elle a annoncé un série de nouvelles propositions surnommé « Agenda d’opportunités pour les hommes noirs ». Les idées visent à offrir davantage d’avantages économiques à la population, notamment en offrant des prêts aux entreprises pouvant aller jusqu’à 20 000 dollars pour les entrepreneurs et en créant davantage de stages d’apprentissage. Le plan soutiendrait également l’étude de la drépanocytose et d’autres maladies plus courantes chez les hommes noirs.

L’attention portée aux hommes noirs s’est accentuée la semaine dernière lorsque l’ancien président Barack Obama a fait campagne pour Harris à Pittsburgh et a déclaré qu’il voulait dire « certaines vérités » aux électeurs noirs, suggérant que « je ne ressens tout simplement pas l’idée d’avoir une femme comme présidente.»

La campagne du vice-président dit qu’elle ne croit pas que les hommes noirs se tourneront en grand nombre vers Trump, surtout après avoir fortement soutenu le démocrate Joe Biden, avec Harris comme colistier, en 2020. Ils sont plus préoccupés par un pourcentage mesurable d’hommes noirs. en choisissant de ne pas voter du tout.

De même, Trump pense bien s’en sortir auprès des électeurs ruraux, mais l’équipe Harris espère au moins garder les choses plus proches. Et même si le soutien de Harris parmi les femmes est fort, Trump vise à l’empêcher de faire grimper le score.

La campagne de Harris a également mis un accent particulier sur d’autres électeurs masculins, notamment en créant « Hommes avec Harris», ou « Men with Harris », un groupe qui utilise des célébrités et des élus clés pour organiser des événements en son nom destinés à plaire aux hommes hispaniques.

Alors qu’elle fait campagne à Détroit, Harris fait face à d’autres défis potentiels dans le Michigan, notamment celui des militants arabes. en colère par le Le soutien total de l’administration Biden pour Israël dans son guerre avec le Hamas à Gaza. Dearborn, à l’extérieur de Détroit, est la plus grande ville à majorité arabe des États-Unis.

Néanmoins, la campagne de la vice-présidente s’attend à un fort soutien le jour du scrutin de la part des électeurs blancs ayant fait des études universitaires dans le Michigan, à des taux qui pourraient dépasser celui de Biden en 2020, et elle espère élargir la marge avec laquelle Trump a perdu quatre des principales banlieues de l’État. il y a des années.

Trump, quant à lui, a vu son soutien parmi les femmes, en particulier dans les banlieues de nombreux États clés, s’affaiblir depuis son mandat à la Maison Blanche. Un sondage AP-NORC de septembre a révélé que plus de la moitié des électeurs inscrits qui sont des femmes ont une opinion plutôt ou très favorable de Harris, tandis qu’environ un tiers seulement ont une opinion favorable de Trump.

Pour inverser la tendance, Trump a cherché à se présenter comme étant capable de protéger personnellement les femmes de diverses menacescomme lorsqu’il a suggéré lors d’un rassemblement en Pennsylvanie le mois dernier que les femmes américaines « ne seront plus abandonnées, seules ou effrayées. Vous ne serez plus en danger.

« Vous serez protégés et je serai votre protecteur », a alors déclaré Trump. Il a également suggéré que, s’il gagnait, les femmes n’auraient plus de raison de penser à l’avortement, après l’aide de trois juges de la Cour suprême qu’il a nommés en 2022. pour annuler la décision historique Roe contre Wade qui avait garanti le droit d’une femme à la procédure.

Ailleurs mardi, Trump prononcera un discours économique à Chicago et un rassemblement à Atlanta.